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Шмигаль про Угоду про надра: Інвестиційний фонд буде зареєстрований у США, але діятиме в Україні

шмигаль

Попередньо, українські та американські сторони домовилися, що Інвестиційний фонд відбудови буде зареєстровано в США, але діятиме в Україні.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Укрінформ.

"Попередня домовленість, що фонд буде зареєстрований в Сполучених Штатах. Але діяти буде в Україні. І основний рахунок фонду, куди Україна буде зараховувати свій внесок – буде відкритий в Україні в гривнях. Це важливий момент", – заявив він.

Як повідомлялося, міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скот Бессент підписали Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови між урядами України та США.

Документ передбачає рівноправність в управлінні фондом, збереження суверенітету над надрами та інфраструктурою України, відповідність Конституції та євроінтеграційним прагненням країни.

Фонд поповнюватиметься та керуватиметься Україною і США у співвідношенні 50/50. Україна робитиме внесок у розмірі 50% доходів держбюджету з продажу нових ліцензій та нової ренти на видобуток корисних копалин. США – грошима або військовою допомогою. При цьому вже надана допомога США не вважається "боргом",

Законопроєкт про ратифікацію відповідної Угоди вже зареєстрували на сайті Верховної Ради 1 травня.

Автор: 

інвестиції (1530) США (4902) копалини (65) Шмигаль Денис (1493)


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02.05.2025 14:26 Відповісти
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02.05.2025 15:48 Відповісти

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