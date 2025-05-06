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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Комитет Рады поддержал ратификацию Соглашения о полезных ископаемых с США

полезные ископаемые

Комитет по вопросам международной политики поддержал ратификацию за основу и в целом соглашения об ископаемых с США.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Нардеп добавил, что в текст было внесено предложение решения комитета:

▪️Любые дополнительные договоренности о создании Фонда восстановления не могут противоречить этому Соглашению.
▪️Это соглашение действует на всей территории Украины в рамках международно признанных границ.

"За" проголосовали 11 членов Комитета, воздержался - 1 (Шараскин из "Голоса") и 2 членов не приняли участие в голосовании - Геращенко и Ионова, из "ЕС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соглашение о недрах с США: СМИ обнародовали детали двух тайных договоров

"Далее ратификация в зале 08 мая", - подчеркнул Железняк.

Напомним, 1 мая министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина и партнерство в сфере критических полезных ископаемых.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

В Белом доме заявили, что подписание соглашения о недрах с Украиной отражает заинтересованность Соединенных Штатов в суверенном будущем государства.

Автор: 

голосование (1396) ратификация (415) ископаемые (168) Железняк Ярослав (426)


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Топ комментарии
+7
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06.05.2025 17:22
+3
... готуть сдачу, *****... І нічого не бояться... І все їм *****...
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06.05.2025 17:24
+2
Нікчемний папірець, який США ні до чого не зобов"язує
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06.05.2025 17:23
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06.05.2025 17:22 Ответить
Нікчемний папірець, який США ні до чого не зобов"язує
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06.05.2025 17:23 Ответить
В таких угодах є термін дії, або форсмажори. А ця - до Кінця існування Всесвіту.
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06.05.2025 18:15 Ответить
... готуть сдачу, *****... І нічого не бояться... І все їм *****...
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06.05.2025 17:24 Ответить
БУНДЕСТАГ ОБРАВ МЕРЦА НОВИМ КАНЦЛЕРОМ НІМЕЧЧИНИ
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06.05.2025 17:26 Ответить
Краще б Конклав обрав Папою Кардинала Миколу Бичка. Тоді для України користі було б набагато більше. Можливо навіть і кацапи б на жопу сіли.
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06.05.2025 17:29 Ответить
а він тільки перед смертю став НАЙМОЛОДЩШИМ в історії кардиналом за поданням папи... А раптом це передсмертне покаяння папи й він завітав? у списках кандидатів Бичка немає
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06.05.2025 17:35 Ответить
У списку Кардиналів кандидатами є всі, хто молодший від 80 років. 😊 Зрештою список кандидатів у Господа є свій. 😊
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06.05.2025 18:29 Ответить
Комітетчики сподіваються на безстрокові візи у США? 🤔 А їм не приходить у голову думка, що в Україну повернутися буде небезпечно?
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06.05.2025 17:27 Ответить
A хтось планує повертатися?🤣
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06.05.2025 17:43 Ответить
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06.05.2025 17:28 Ответить
Усе як говортв Степан Хмара у в зраді по лідора
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06.05.2025 17:52 Ответить
Що він говорив?
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06.05.2025 17:54 Ответить
Варто було додати термін дії угоди 10 років з правом пролонгації через ВР. І ратифікацію додаткових угод також через ВР.
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06.05.2025 18:06 Ответить
Яка несподіванка.

А, якщо в ОП накажуть публічно по черзі відсмоктати коню, Комітет впораєттся?
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06.05.2025 19:22 Ответить
 
 