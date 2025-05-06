Комитет Рады поддержал ратификацию Соглашения о полезных ископаемых с США

Комитет по вопросам международной политики поддержал ратификацию за основу и в целом соглашения об ископаемых с США.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Нардеп добавил, что в текст было внесено предложение решения комитета:

▪️Любые дополнительные договоренности о создании Фонда восстановления не могут противоречить этому Соглашению.

▪️Это соглашение действует на всей территории Украины в рамках международно признанных границ.

"За" проголосовали 11 членов Комитета, воздержался - 1 (Шараскин из "Голоса") и 2 членов не приняли участие в голосовании - Геращенко и Ионова, из "ЕС".

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"Далее ратификация в зале 08 мая", - подчеркнул Железняк.

Напомним, 1 мая министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина и партнерство в сфере критических полезных ископаемых.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

В Белом доме заявили, что подписание соглашения о недрах с Украиной отражает заинтересованность Соединенных Штатов в суверенном будущем государства.