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Новини Угода про корисні копалини зі США
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Комітет Ради підтримав ратифікацію Угоди про копалини зі США

копалини,корисні

Комітет з питань міжнародної політики підтримав ратифікацію за основу та в цілому угоди про копалини зі США.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Нардеп додав, що в текст була внесена пропозиція рішення комітету:

▪️Будь-які додаткові домовленості про створення Фонду відбудови, не можуть протирічити цій Угоді.
▪️Ця угода діє на всій території України в рамках міжнародно визнаних кордонів.

"За" проголосували 11 членів Комітету,  утримався - 1 (Шараскін з "Голосу") і 2 членів не взяли участь у голосуванні - Геращенко та Іонова, з "ЄС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угода про надра із США: ЗМІ оприлюднили деталі двох таємних договорів

"Далі ратифікація у залі 08 травня", - наголосив Железняк.

Нагадаємо, 1 травня міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна та партнерство у сфері критичних корисних копалин.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

У Білому домі заявили, що підписання угоди про надра з Україною відображає зацікавленість Сполучених Штатів у суверенному майбутньому держави.

Автор: 

голосування (485) ратифікація (265) копалини (229) Железняк Ярослав (556)


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Топ коментарі
+8
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06.05.2025 17:22
+4
... готуть сдачу, *****... І нічого не бояться... І все їм *****...
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06.05.2025 17:24
+3
Нікчемний папірець, який США ні до чого не зобов"язує
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06.05.2025 17:23
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06.05.2025 17:22 Відповісти
Нікчемний папірець, який США ні до чого не зобов"язує
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06.05.2025 17:23 Відповісти
В таких угодах є термін дії, або форсмажори. А ця - до Кінця існування Всесвіту.
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06.05.2025 18:15 Відповісти
... готуть сдачу, *****... І нічого не бояться... І все їм *****...
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06.05.2025 17:24 Відповісти
БУНДЕСТАГ ОБРАВ МЕРЦА НОВИМ КАНЦЛЕРОМ НІМЕЧЧИНИ
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06.05.2025 17:26 Відповісти
Краще б Конклав обрав Папою Кардинала Миколу Бичка. Тоді для України користі було б набагато більше. Можливо навіть і кацапи б на жопу сіли.
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06.05.2025 17:29 Відповісти
а він тільки перед смертю став НАЙМОЛОДЩШИМ в історії кардиналом за поданням папи... А раптом це передсмертне покаяння папи й він завітав? у списках кандидатів Бичка немає
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06.05.2025 17:35 Відповісти
У списку Кардиналів кандидатами є всі, хто молодший від 80 років. 😊 Зрештою список кандидатів у Господа є свій. 😊
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06.05.2025 18:29 Відповісти
Комітетчики сподіваються на безстрокові візи у США? 🤔 А їм не приходить у голову думка, що в Україну повернутися буде небезпечно?
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06.05.2025 17:27 Відповісти
A хтось планує повертатися?🤣
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06.05.2025 17:43 Відповісти
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06.05.2025 17:28 Відповісти
Усе як говортв Степан Хмара у в зраді по лідора
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06.05.2025 17:52 Відповісти
Що він говорив?
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06.05.2025 17:54 Відповісти
Варто було додати термін дії угоди 10 років з правом пролонгації через ВР. І ратифікацію додаткових угод також через ВР.
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06.05.2025 18:06 Відповісти
Яка несподіванка.

А, якщо в ОП накажуть публічно по черзі відсмоктати коню, Комітет впораєттся?
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06.05.2025 19:22 Відповісти
Та тут трохи за коня лячно. Комітет впорається.
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06.05.2025 19:34 Відповісти
Хай буде дохлий кінь. Його не шкода.
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06.05.2025 19:44 Відповісти
 
 