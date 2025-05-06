Комітет Ради підтримав ратифікацію Угоди про копалини зі США

Комітет з питань міжнародної політики підтримав ратифікацію за основу та в цілому угоди про копалини зі США.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Нардеп додав, що в текст була внесена пропозиція рішення комітету:

▪️Будь-які додаткові домовленості про створення Фонду відбудови, не можуть протирічити цій Угоді.

▪️Ця угода діє на всій території України в рамках міжнародно визнаних кордонів.

"За" проголосували 11 членів Комітету, утримався - 1 (Шараскін з "Голосу") і 2 членів не взяли участь у голосуванні - Геращенко та Іонова, з "ЄС".

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"Далі ратифікація у залі 08 травня", - наголосив Железняк.

Нагадаємо, 1 травня міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна та партнерство у сфері критичних корисних копалин.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

У Білому домі заявили, що підписання угоди про надра з Україною відображає зацікавленість Сполучених Штатів у суверенному майбутньому держави.