У законопроєкт про ратифікацію угоди щодо копалин внесли редакційні зміни, - "слуга народу" Мережко
На засіданні Комітету Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва внесли редакційні зміни до законопроєкту про ратифікацію Угоди між урядами України і США про створення Американсько-Українського інвестфонду відбудови.
Про це повідомив голова Комітету Олександр Мережко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Сьогодні дійсно відбулось засідання комітету, на якому ми повернулись до питання розгляду проєкту щодо ратифікації", - зазначив він.
Парламентар розповів, що Комітетом було ухвалено рішення додати декілька абзаців у документ, проте вони несуть "редакційний характер" і не впливають на суть документа.
"Вчора ми безпосередньо підтримали варіант, який був напрацьований разом з Міністерством закордонних справ та Кабінету міністрів. На мою думку, ми вчора проголосували правильний варіант, але ми зрозуміли наших колег, дослухались до їхньої думки, пішли назустріч, зокрема, щоб розширити базу для голосування", - пояснив Мережко.
Так, сказав він, до проєкту було додано відповідний текст:
Верховна Рада України констатує, що станом на момент ратифікації Угоди між урядом України та урядом США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, Верховною Радою України не було отримано текст Угоди про обмежене партнерство, інших угод, укладення яких обумовлено цією Угодою.
Верховна Рада України зазначає, що ратифікація Угоди між урядом України та урядом США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови не означає ратифікацію чи автоматичне схвалення парламентом Угоди про обмежене партнерство чи будь-яких інших угод, які будуть укладені уповноваженими на це сторонами з метою виконання цієї Угоди
Мережко повідомив, що після ухвалення відповідних правок комітет ще раз рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт про ратифікацію угоди за основу та в цілому.
Нагадаємо, 1 травня міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна та партнерство у сфері критичних корисних копалин.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.
У Білому домі заявили, що підписання угоди про надра з Україною відображає зацікавленість Сполучених Штатів у суверенному майбутньому держави.
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Комітет закордонних справ ВР переголосував своє ж вчорашнє рішення.
Тепер до угоди про створення інвестиційного фонду між Україною і США додалася наступна преамбула :
Верховна Рада України констатує, що станом на момент ратифікації Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, Верховною Радою України не було отримано текст Угоди про обмежене партнерство, інших угод, укладення яких обумовлено цією Угодою.
Верховна Рада України зазначає, що ратифікація Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови не означає ратифікацію чи автоматичне схвалення парламентом Угоди про обмежене партнерство чи будь-яких інших угод, які будуть укладені уповноваженими на це сторонами з метою виконання цієї Угоди.
Верховна Рада України заявляє, що будь-які додаткові домовленості, необхідні для реалізації Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, не можуть виходити за межі положень цієї Угоди і встановлювати міжнародно-правових зобов'язань для України, які не передбачені нею та не погоджені у встановленому порядку.
Примітно, вчора цю абсолютно логічну і ПРАВИЛЬНУ преамбулу голосували лише ми , Голос і Батьківщина, СН провалили голосування, сьогодні через повну несубʼєктність СН комітет був змушений повернутися до переголосування.
Преамбулу підтримали всі члени комітету, в тому числі представники «ЄС».
Натомість, ми не брали участь в голосуванні за саму ратифікацію, фракція прийме політичне рішення щодо голосування після зустрічі з урядовою командою.
Тим не менше, 11 членів комітету - слуги і Батьківщина - ухвалили рішення рекомендувати ВР ратифікувати угоду про інвестиційний фонд за основу і вцілому.
Кілька раз я задала питання про зустріч з фракцією пані Свириденко. Відповідь була епічна - від заступника керівника фракції СН Мотовиловця: зустрічами уряду з фракціями займається фракція СН, звернеться до нас - обговоримо!
Також під час обговорення угоди на засіданні комітету чомусь були присутні представники посольства США, це вперше на моїй памʼяті.
1. -"Ніколи не підпишемо жодних угод про копалини без гарантій безпеки!
Хто не згоден - той агєнт Путіна!
2. - Лудші в мірє Угоди про копалини без гарантій безпеки треба підписувати!
Хто не згоден - той агєнт Путіна!
/Україна, 1984/"
Та переживати.