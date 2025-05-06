Ратифікація Угоди про копалини без ознайомлення з усіма складовими частинами документу неприпустима, - Порошенко

Угода зі США про копалини є стратегічним документом для майбутнього України. Тому український народ має право знати її деталі і те, наскільки вона наближає мир.

Про це заявив Петро Порошенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Угода є визначальною для відносин з нашим стратегічним партнером – США. Хочу наголосити, що без активною участі США нам буде майже неможливо добитися припинення війни, припинення вогню і довгоочікуваного, сталого миру. Тому це, можливо, найбільш важлива подія 2025 року, принаймні його першої половини, і тому треба приділяти величезну увагу цій угоді. Український народ заслужив право знати, що є в цій угоді", – вважає Порошенко.

Він наголосив, що ратифікація угоди без ознайомлення народних депутатів з усіма складовими частинами неприпустима. Крім того, за словами пʼятого Президента, документ має дати відповідь на головну потребу України – безпекові гарантії.

"Ми вимагаємо зустрічі з прем’єр – міністром, з переговорною командою для того, щоб нам надали можливість ознайомитися і переконатися в змістовній частині цієї угоди", – сказав політик.

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"Мене як п’ятого Президента і як лідера "Європейської Солідарності" не цікавить, які там будуть економічні взаємовідносини, хто і скільки буде там заробляти. Мене цікавить, щоб ця угода наблизила нас до миру, а по-друге – щоб ми відновили зруйновану в Овальному кабінеті довіру і взаємовідносини між Україною і США", – сказав Порошенко.

"Україна потребує потужної позиції, тиску на Путіна для того, щоб закінчити війну. Україна потребує у випадку, якщо Путін на це не піде, так званого плану "Б": це необмежена кількість спеціальної зброї, це далекобійна зброя, це протиповітряна зброя, це системи радіоелектронної боротьби, артилерійські снаряди, розвіддані і все, щоб збільшить могутність Збройних Сил. І в той же час пекельні санкції, які позбавлять Путіна можливості фінансувати війну. Ціни на нафту і все решта це можуть зробити", – вважає Порошенко.

"Ми наголошуємо, щоб в цій угоді, в протоколі про ратифікацію були обов’язково згадка про Кримську декларацію, яку підписав на моє прохання Помпео за дорученням Трампа від імені Сполучених Штатів, де написано: Крим – це Україна. Назавжди. І друга позиція – це гарантії безпеки, які були підписані президентом Байденом і президентом Зеленським. Якщо вони підписані, якщо вони діють, то пошліться на них при ратифікації", – зауважив лідер "ЄС".

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"Фракція "ЄС" домовилася, що ми збираємося ввечері завтра, після зустрічі з урядовцями, пропозиції будуть сформовані. Ми вийдемо публічно з нашою позицією, і народ буде знати, як буде голосувати наша фракція і які пропозиції ми висунемо для того, щоб забезпечити наше позитивне голосування. Тому що надзвичайно великі ризики, коли Верховна Рада не ратифікує цю угоду", – зазначив Порошенко.