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Новини Угода про корисні копалини зі США
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Ратифікація Угоди про копалини без ознайомлення з усіма складовими частинами документу неприпустима, - Порошенко

порошенко

Угода зі США про копалини є стратегічним документом для майбутнього України. Тому український народ має право знати її деталі і те, наскільки вона наближає мир.

Про це заявив Петро Порошенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Угода є визначальною для відносин з нашим стратегічним партнером – США. Хочу наголосити, що без активною участі США нам буде майже неможливо добитися припинення війни, припинення вогню і довгоочікуваного, сталого миру. Тому це, можливо, найбільш важлива подія 2025 року, принаймні його першої половини, і тому треба приділяти величезну увагу цій угоді. Український народ заслужив право знати, що є в цій угоді", – вважає Порошенко.

Він наголосив, що ратифікація угоди без ознайомлення народних депутатів з усіма складовими частинами неприпустима. Крім того, за словами пʼятого Президента, документ має дати відповідь на головну потребу України – безпекові гарантії.

"Ми вимагаємо зустрічі з прем’єр – міністром, з переговорною командою для того, щоб нам надали можливість ознайомитися і переконатися в змістовній частині цієї угоди", – сказав політик.

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"Мене як п’ятого Президента і як лідера "Європейської Солідарності" не цікавить, які там будуть економічні взаємовідносини, хто і скільки буде там заробляти. Мене цікавить, щоб ця угода наблизила нас до миру, а по-друге – щоб ми відновили зруйновану в Овальному кабінеті довіру і взаємовідносини між Україною і США", – сказав Порошенко.

"Україна потребує потужної позиції, тиску на Путіна для того, щоб закінчити війну. Україна потребує у випадку, якщо Путін на це не піде, так званого плану "Б": це необмежена кількість спеціальної зброї, це далекобійна зброя, це протиповітряна зброя, це системи радіоелектронної боротьби, артилерійські снаряди, розвіддані і все, щоб збільшить могутність Збройних Сил. І в той же час пекельні санкції, які позбавлять Путіна можливості фінансувати війну. Ціни на нафту і все решта це можуть зробити", – вважає Порошенко.

"Ми наголошуємо, щоб в цій угоді, в протоколі про ратифікацію були обов’язково згадка про Кримську декларацію, яку підписав на моє прохання Помпео за дорученням Трампа від імені Сполучених Штатів, де написано: Крим – це Україна. Назавжди. І друга позиція – це гарантії безпеки, які були підписані президентом Байденом і президентом Зеленським. Якщо вони підписані, якщо вони діють, то пошліться на них при ратифікації", – зауважив лідер "ЄС".

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"Фракція "ЄС" домовилася, що ми збираємося ввечері завтра, після зустрічі з урядовцями, пропозиції будуть сформовані. Ми вийдемо публічно з нашою позицією, і народ буде знати, як буде голосувати наша фракція і які пропозиції ми висунемо для того, щоб забезпечити наше позитивне голосування. Тому що надзвичайно великі ризики, коли Верховна Рада не ратифікує цю угоду", – зазначив Порошенко.

Автор: 

Порошенко Петро (15180) копалини (229) Європейська Солідарність (1085)


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Топ коментарі
+20
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06.05.2025 21:28
+17
Рекомендую всім відшукати цю розмову це в'ю на Суспільному, воно було о 18:10 сьогодні. Там дуже-деже цікаво було спостерігати, як ведучий-зебіл намагався заплутати Пороха... як Порох твердо тримався позиції "ви запитали - то я даю повну відповідь на проблему, інакше перенесемо розмову на інший наступний період часу".
Окрім розмови про ратифікацію "Угоди про копалини" - там ще обговорювалась тема про санкції на Пороха, судового процесу та про переговори уряду ЕрЗе-шмигаля х комісарами ЄС про вступ України до ЄС...
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06.05.2025 21:34
+14
Не дарма, Шашличний з офісом не хочуть оприлюднювати всі деталі угоди, тому на пороха знову спустять всіх ботів і офісні помийки завтра зранку понуть поливати Пороха брудом
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06.05.2025 21:41
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Так.
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06.05.2025 21:23 Відповісти
Так.Але зе з єрмаком пох на все крім їхньої власної безпеки
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06.05.2025 21:24 Відповісти
Зе потрібно судити після війни, нехай сидіть біля коломойського
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06.05.2025 21:26 Відповісти
страждає у Буковелі на коньках?
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06.05.2025 22:16 Відповісти
А всі "слуги" читати вміють?
Може їм краще у коміксах подавати на ознайомлення?
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06.05.2025 21:27 Відповісти
Та їм якраз пофігу, вони можуть і не читати.
ОПа дасть команду і будуть тиснути кнопки, як дресировані мавпи.
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06.05.2025 21:50 Відповісти
дресовані, якби хто питав?
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06.05.2025 22:18 Відповісти
Камасутра?
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06.05.2025 21:52 Відповісти
здохни, кацап
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06.05.2025 21:29 Відповісти
Той ,хто саботує гарантії безпеки для України і її народу...вже давно вганяє ці цвяхи і не тільки в політичну труну...
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06.05.2025 21:33 Відповісти
Не бзди, цей збітийльоччік ще тебе переживе...
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06.05.2025 21:41 Відповісти
А що заважає ОПЗЄ надати депутатам повну угоду з додатками на ознайомлення? Невже Порох?
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06.05.2025 21:42 Відповісти
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06.05.2025 21:28 Відповісти
Петро! Не на на часі.....
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06.05.2025 21:30 Відповісти
До цієї угоди та інформації за неї ,треба чути голос ЄС ...чи знають вони все теж , і чому деякі пункти засекречені , шо там і проти кого , як шо в інтересах України ,то тоді достатньо так і сказати ,але лідери фракції , повині знати, шо там за секрети ,і як шо Порошенко одобряє ,тоді ризиків нема ...
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06.05.2025 21:32 Відповісти
поОПі, вони ж меморандум підписали?
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06.05.2025 22:20 Відповісти
Огласіть весь список!
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06.05.2025 21:33 Відповісти
так він же там також під санкціями, ***** їх підписав набагато раніше, ніж ЕрЗе.
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06.05.2025 21:35 Відповісти
ЖмуРукуАбнімаю, ліпецкахвабріка!!!
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06.05.2025 21:38 Відповісти
😀
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06.05.2025 21:47 Відповісти
На шашлики і день Побєди, як обіцяв Шашличний?
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06.05.2025 21:39 Відповісти
Рекомендую всім відшукати цю розмову це в'ю на Суспільному, воно було о 18:10 сьогодні. Там дуже-деже цікаво було спостерігати, як ведучий-зебіл намагався заплутати Пороха... як Порох твердо тримався позиції "ви запитали - то я даю повну відповідь на проблему, інакше перенесемо розмову на інший наступний період часу".
Окрім розмови про ратифікацію "Угоди про копалини" - там ще обговорювалась тема про санкції на Пороха, судового процесу та про переговори уряду ЕрЗе-шмигаля х комісарами ЄС про вступ України до ЄС...
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06.05.2025 21:34 Відповісти
цур вас, хто ж витримає "баригу", що збагатився у 86 разів прибивши брата свого та й Єрмака, котрий у загробному житті розпродував держмордні посади?
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06.05.2025 22:24 Відповісти
14 Жовтня, 2023
Начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що брат глави Офісу президента Андрія Єрмака Денис "працював" зі снайперською гвинтівкою під час оборони Києва.
Військові ж стверджують, що Денис Єрмак прийшов у ТрО 28 березня, коли стало зрозуміло, що ворога викидають з Київської області. У червні його до себе в розпорядження забрав Кирило Буданов.
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06.05.2025 23:15 Відповісти
Шановна Чайка , ви ж у курсі, що я ваш однодумець до скону?
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06.05.2025 23:23 Відповісти
Має рацію. Дивлячись як американці поводяться з нами, тепер опозиція має сказати своє слово з подачі президента. Бо ОП добре розуміє що витворяє тромб.
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06.05.2025 21:38 Відповісти
Ви нічого не переплутали? Чого це опозиція мусить щось робити з подачі Невтікача ...
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06.05.2025 22:43 Відповісти
Не дарма, Шашличний з офісом не хочуть оприлюднювати всі деталі угоди, тому на пороха знову спустять всіх ботів і офісні помийки завтра зранку понуть поливати Пороха брудом
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06.05.2025 21:41 Відповісти
вони ніколи не зупинялись лиючи бруд на Петра...
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06.05.2025 21:59 Відповісти
Народ, мовляв, має прааааво знаати...
І чого б це йому те право мати?Відколи так стало? Народ, тьху.
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06.05.2025 21:42 Відповісти
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06.05.2025 22:00 Відповісти
так вони йолупе є у вільному доступі, піди та прочитай.
ліпетска фабріка убіл брата создал ПР абивралг..
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06.05.2025 22:02 Відповісти
Та наріту пофіг😵‍💫
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06.05.2025 22:00 Відповісти
Он, як понабігало, московських дристунів-камінтатраф, по команді стАрШого!
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06.05.2025 22:01 Відповісти
зебіл, ти правильно зробив, що свій недолугий сарказм не виділив смайликом. Бо сміятися з твого виспру якось не виходить; скоріше сміятися треба з твого дебілізму.
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06.05.2025 22:21 Відповісти
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06.05.2025 22:23 Відповісти
Яка там ратифікація, нехай спочатку американці виберуть адекватного президента, ато як мавпа з гранатою, як з ним працювати
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06.05.2025 23:21 Відповісти
 
 