Порошенко обговорив з фон дер Ляєн спільну позицію щодо завершення війни та переговори про вступ України в ЄС

Петро Порошенко, який бере участь у Конгресі Європейської народної партії, провів зустріч з Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Важлива та змістовна зустріч із Президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн під час Конгресу Європейської народної партії. Обговорили ключові питання — прискорення переговорів про вступ до ЄС, вироблення спільної позиції щодо завершення війни та встановлення справедливого і тривалого миру. Наголосив на тому, що необхідно чітко зафіксувати наші спільні "червоні лінії", зокрема щодо невизнання незаконної анексії росією Криму та інших тимчасово окупованих територій нашої держави", – повідомив Порошенко.

"Отримав чіткий сигнал: про сценарій відокремлення переговорних процесів про вступ до ЄС для України і Молдови мова не йдеться. Погодилися, що важливо врахувати економічні складнощі для українських експортерів при розгляді питання торговельних пільг для України", – додав політик.

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Раніше Петро Порошенко під час виступу на Конгресі Європейської народної партії закликав Євросоюз до потужної підтримки України. "Глобальне лідерство Вільного світу випробовується війною в Україні. Пріоритетом № 1 є встановлення надійного та тривалого миру. Нам потрібен справедливий мир, а не просто мир. І це не має бути будь-якою ціною. Нам потрібен "мир через силу", а не "мир через бізнес". Не може бути миру шляхом капітуляції і умиротворення агресора", – сказав Порошенко.