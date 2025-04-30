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Новини Зустріч Порошенко з фон дер Ляєн
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Порошенко обговорив з фон дер Ляєн спільну позицію щодо завершення війни та переговори про вступ України в ЄС

Порошенко зустрівся з фон дер Ляєн

Петро Порошенко, який бере участь у Конгресі Європейської народної партії, провів зустріч з Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Важлива та змістовна зустріч із Президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн під час Конгресу Європейської народної партії. Обговорили ключові питання — прискорення переговорів про вступ до ЄС, вироблення спільної позиції щодо завершення війни та встановлення справедливого і тривалого миру. Наголосив на тому, що необхідно чітко зафіксувати наші спільні "червоні лінії", зокрема щодо невизнання незаконної анексії росією Криму та інших тимчасово окупованих територій нашої держави", – повідомив Порошенко.

Порошенко зустрівся з фон дер Ляєн

"Отримав чіткий сигнал: про сценарій відокремлення переговорних процесів про вступ до ЄС для України і Молдови мова не йдеться. Погодилися, що важливо врахувати економічні складнощі для українських експортерів при розгляді питання торговельних пільг для України", – додав політик.

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Виступ Порошенка на конгресі ЄНП

Раніше Петро Порошенко під час виступу на Конгресі Європейської народної партії закликав Євросоюз до потужної підтримки України. "Глобальне лідерство Вільного світу випробовується війною в Україні. Пріоритетом № 1 є встановлення надійного та тривалого миру. Нам потрібен справедливий мир, а не просто мир. І це не має бути будь-якою ціною. Нам потрібен "мир через силу", а не "мир через бізнес". Не може бути миру шляхом капітуляції і умиротворення агресора", – сказав Порошенко.

Автор: 

ЄНП (41) Порошенко Петро (15179) фон дер Ляєн Урсула (771)


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Кто оплачивал дорогу,отель люкс и диетическую жрачку?
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30.04.2025 17:19 Відповісти
особисто Зеленський
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30.04.2025 17:23 Відповісти
Марина бутербродів зробила.
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30.04.2025 17:35 Відповісти
Тебя спросить забыли.
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30.04.2025 18:29 Відповісти
Звідки взагалі з'явилась "спільна позиція щодо завершення війни" якщо сам ЄС і жодна з його країн не воює?
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30.04.2025 17:22 Відповісти
Нарешті дипломат зустрівся з дипломатом. Вірю Порошенко, який ніколи не здавав інтереси України і не здасть їх сьогодні.
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30.04.2025 17:29 Відповісти
В нього нуль повноважень, з таким самим успіхом можна Януковича чи Ющенко туди послати, хай побалакають!
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30.04.2025 19:32 Відповісти
 
 