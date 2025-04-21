Військові отримали ще три комплекси ПДТР "Ай-Петрі"
Петро Порошенко передав три комплекси протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі СВ" військовим, які виконують бойові задачі на різних напрямках фронту.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Оскільки позитивні чутки про "Ай-Петрі" вже розлетілися військом, то маємо великий попит на виготовлення. У черзі десятки підрозділів — десантники, штурмові бригади, ССО, Військово-морські сили та Національна гвардія. Сьогодні до нас завітали друзі зі спецпідрозділу, який ми з міркувань безпеки не називаємо, але саме ці воїни відповідатимуть за захист інфраструктури та портів на Півдні України. Приїхали хлопці за нашими комплексами ПДТР "Ай-Петрі", – зазначив Порошенко.
"Новенькі комплекси вже за традицією також отримує підрозділ ПДТР, який щоденно працює на "Ай-Петрі" на різних напрямках. Попри антиконституційні санкції, наша команда і не думає згортати програми, а навпаки розширює виробництво. Днями запустили проєкт із захисту прифронтових міст від дронів-розвідників та КАБів, а цей тиждень розпочинаємо з нової передачі техніки", – зазначив лідер "ЄС".
Раніше Петро Порошенко передав комплекси "Ай-Петрі СВ" для захисту від ворожих дронів-розвідників Сумам та Кривому Рогу. Перед ударами балістикою ворог зазвичай проводить аеророзвідку дронами, також безпілотники передають дані про наслідки уражень. Тому боротьба із російськими БПЛА – це частина заходів протиповітряної оборони.
Загалом Порошенко вже передав у війська більше ста комплексів протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі СВ".
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шо б у ньго рученькі не боліли...
отличии от всех других наших, так называемых, политиков и депутатов, он реально помогает армии
и за это ему спасибо, просто нужно быть объективным.
А нє. Від ЗЄ ЗСУ можуть отримати лише
від мертвого віслюка вухавідосики.
А РЕБи нехай проклятий Порошенко поставляє.