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Новини Допомога ЗСУ від Порошенка
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Військові отримали ще три комплекси ПДТР "Ай-Петрі"

комплекси Ай-Петрі

Петро Порошенко передав три комплекси протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі СВ" військовим, які виконують бойові задачі на різних напрямках фронту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Оскільки позитивні чутки про "Ай-Петрі" вже розлетілися військом, то маємо великий попит на виготовлення. У черзі десятки підрозділів — десантники, штурмові бригади, ССО, Військово-морські сили та Національна гвардія. Сьогодні до нас завітали друзі зі спецпідрозділу, який ми з міркувань безпеки не називаємо, але саме ці воїни відповідатимуть за захист інфраструктури та портів на Півдні України. Приїхали хлопці за нашими комплексами ПДТР "Ай-Петрі", – зазначив Порошенко.

"Новенькі комплекси вже за традицією також отримує підрозділ ПДТР, який щоденно працює на "Ай-Петрі" на різних напрямках. Попри антиконституційні санкції, наша команда і не думає згортати програми, а навпаки розширює виробництво. Днями запустили проєкт із захисту прифронтових міст від дронів-розвідників та КАБів, а цей тиждень розпочинаємо з нової передачі техніки", – зазначив лідер "ЄС".

комплекси Ай-Петрі

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ отримали ще сім комплексів "Ай-Петрі", один з них прикриватиме Кривий Ріг

Раніше Петро Порошенко передав комплекси "Ай-Петрі СВ" для захисту від ворожих дронів-розвідників Сумам та Кривому Рогу. Перед ударами балістикою ворог зазвичай проводить аеророзвідку дронами, також безпілотники передають дані про наслідки уражень. Тому боротьба із російськими БПЛА – це частина заходів протиповітряної оборони.

Загалом Порошенко вже передав у війська більше ста комплексів протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі СВ".

Автор: 

допомога (8348) Порошенко Петро (15174) РЕБ (156)


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Топ коментарі
+29
не втомлююсь дякувати Петру Порошенко , та донатю на Справу Громад !!! ❤️ 🇺🇦
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21.04.2025 20:37
+19
Сьогодні роковини суїциду, який вчинили українці на виборчих дільницях
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21.04.2025 21:13
+17
Я бы не стал сегодня обсуждать Порошенко, как политика, этому будет другое место и время, в

отличии от всех других наших, так называемых, политиков и депутатов, он реально помогает армии

и за это ему спасибо, просто нужно быть объективным.
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21.04.2025 20:50
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не втомлююсь дякувати Петру Порошенко , та донатю на Справу Громад !!! ❤️ 🇺🇦
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21.04.2025 20:37 Відповісти
цей Порошенко так і рветься на 578 зелену кловунярську справу.
шо б у ньго рученькі не боліли...
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21.04.2025 20:38 Відповісти
не зважаючи на Кота в мешке, готового встать на колени ....
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21.04.2025 20:39 Відповісти
Я бы не стал сегодня обсуждать Порошенко, как политика, этому будет другое место и время, в

отличии от всех других наших, так называемых, политиков и депутатов, он реально помогает армии

и за это ему спасибо, просто нужно быть объективным.
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21.04.2025 20:50 Відповісти
Невже від Зеленського чи від СН? 😲

А нє. Від ЗЄ ЗСУ можуть отримати лише від мертвого віслюка вуха відосики.

А РЕБи нехай проклятий Порошенко поставляє.
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21.04.2025 20:58 Відповісти
Дякуємо! Гетьман!
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21.04.2025 21:12 Відповісти
Сьогодні роковини суїциду, який вчинили українці на виборчих дільницях
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21.04.2025 21:13 Відповісти
а у нас у листопаді роковини...
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21.04.2025 21:18 Відповісти
це нечесно, у Порошенка монополія на РЕБ "Ай-Петрі", тому слуги жодного не можуть поставити у ЗСУ. Кормишкіна навіть на один РЕБ не встигла назбирать, прямо на зльоті збили, супостати.
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21.04.2025 21:17 Відповісти
🤣
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21.04.2025 21:48 Відповісти
Дякую, шановний пане президенте. Яка велика різниця між Вами і Боневтіком. Ви возите все необхідне для ЗСУ, а Боневтік тирить через своїх друзяк із бюджету багато, що виділено для ЗСУ, але нарід називає його спасителем. Такий він хворий нарід 73, який ще раз робить себе і своїх навіть внуків разом.
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21.04.2025 21:33 Відповісти
а чьо так редактори цензора бояться в заголовку до статті писати що передав їх саме Порошенко, і це не вперше доречі, в чому річ, редколегіє?
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21.04.2025 21:44 Відповісти
Дякуємо!
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21.04.2025 23:35 Відповісти
Він би ще власні Петроіти почав би виробляти... взагалі би сидів на нарах.
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21.04.2025 23:46 Відповісти
 
 