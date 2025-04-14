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Новини Допомога ЗСУ від Порошенка
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ЗСУ отримали ще сім комплексів "Ай-Петрі", один з них прикриватиме Кривий Ріг

РЕБ Ай-Петрі від Порошенка

Петро Порошенко передав військовим сім комплексів протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі СВ". Один з цих комплексів йде у Кривий Ріг – для захисту від розвідувальних дронів і КАБів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Після варварського ракетного удару по Кривому Рогу Порошенко вирішив, що місто має терміново отримати таку техніку. Порошенко також наголошує, що і Суми будуть в пріоритеті.

"Ми одразу вийшли на зв’язок із керівництвом Кривого Рогу і запропонували допомогу. Комплекси "Ай-Петрі" зарекомендували себе на фронті як чудова протидія ворожим КАБам та дронам. Тому наша команда вирішила передати комплекси для захисту українських міст, що розташовані на лінії фронту. Сьогодні передали перший комплекс. Також ми вже запропонували передати "Ай-Петрі", щоб закрити небо над Сумами", – розповів політик.

РЕБ Ай-Петрі від Порошенка

"Окрім цього, не припиняємо постачати системи ПДТР до війська. Три комплекси йдуть до 18 центру ПДТР, по одному отримують 144-та бригада територіальної оборони, 56-та мотопіхотна та 53-я механізована бригади", – повідомив Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бригади "Лють" і "Рубіж" отримали комплекси РЕБ "Ай-Петрі СВ"

Загалом Петро Порошенко вже передав у війська більше 100 комплексів протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі СВ".

Автор: 

Кривий Ріг (1358) Порошенко Петро (15171) РЕБ (155) Дніпропетровська область (3717) Криворізький район (132)


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Топ коментарі
+19
Дякуємо!
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14.04.2025 20:22
+16
Дякуємо , Петро Порошенко Вам !!! ❤️
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14.04.2025 20:25
+16
А яка користь від Зелі який навіть не спроможний захистити своє рідне місто ,хоч в нього на рахунках в офшорах майже 100 мільйоів доларів.
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14.04.2025 20:31
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вiд балiстики?
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14.04.2025 20:20 Відповісти
90 відсотків уражень, ьнаносить не баліститка а тисячі дронів і КАБи
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14.04.2025 20:23 Відповісти
По Кривому Розі тільки балістика вже давно. Але навіть від шахедів одного комплексу замало. Та й 10 мало.
Кривий Ріг є найдовшим містом Європи: лінійна довжина міста (відстань між крайніми південною та північною точками на межі міста) становить 66,1 км.
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15.04.2025 09:29 Відповісти
Дякуємо!
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14.04.2025 20:22 Відповісти
Ахметов умовив Пороха передати один Петріот для охорони рідного міста Зе Кривого, щоб післязавтра кроти змогли дограти матч з Кривбасом.

Вважайте викладену "теорію" за сарказм. Зі смайликом
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14.04.2025 20:22 Відповісти
По крайній мірі,нн ведмедика плюшового,як дехто...
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14.04.2025 20:25 Відповісти
Дякуємо , Петро Порошенко Вам !!! ❤️
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14.04.2025 20:25 Відповісти
з миру по ниткі, голому на сорочку. донатили і донатим на ЗСУ!
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14.04.2025 20:26 Відповісти
А яка користь від Зелі який навіть не спроможний захистити своє рідне місто ,хоч в нього на рахунках в офшорах майже 100 мільйоів доларів.
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14.04.2025 20:31 Відповісти
там за мільярд суми
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14.04.2025 21:05 Відповісти
А к слыхал о фонде им Зеленского ? Сколько он СВОИХ личных средств пожертвовал на ЗСУ ? Про фонд Порошенка знают все .
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14.04.2025 20:32 Відповісти
зелені вважають що створили ю24 на який донатять всім світом тай вистачить.
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14.04.2025 20:40 Відповісти
він ледь кінці з кінцями зводить, бо податки на маєток у Форте-дей-Мармі і на апартаменти у Нікосії і Лондоні перевищують президентську зарплатню разом з доходами від облігацій.
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14.04.2025 21:06 Відповісти
не кажи, а відосики потужні кожен вечір. така допомога від боневтіка. ще й ведмедик з плюшу. але дякую Гетьману Порошенко за реальну допомогу ЗСУ.
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15.04.2025 09:24 Відповісти
Найбільшому підряднику "Великого будівництва" без конкуренції віддали 6,2 мільярда на водогін до Миколаєва

Джерело: https://censor.net/n3546779
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14.04.2025 20:38 Відповісти
ви навіть не уявляєте скільки попиляли грошей на тій воді!!!! Данці вже мабуть замахалися виділяти, а Миколаїв три роки без води,Не дай Боже комусь так жити,ТЯГАТИ баклажки
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14.04.2025 22:28 Відповісти
А где же пиар от найпотужнiшего???приведи хотя бы один пример...
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14.04.2025 20:58 Відповісти
А ГУНДОСИКИ ВІД ХРИПАТОГО ? ЦЕ ТОБІ НЕ ХУХРИ МУХРИ !!!!
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14.04.2025 21:18 Відповісти
Добрі справи, системна волонтерська та меценатська допомога Силам оборони, збереження життів українців....
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14.04.2025 21:02 Відповісти
Краще привезти плюшового ведмедя, як зробив Зєля, коли приїхав в Кривий Ріг?
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14.04.2025 21:08 Відповісти
Віталя, коли додому, під захист Найвеличнішого Лідора?
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14.04.2025 21:10 Відповісти
тю, а Зе! відосик запиляв.
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14.04.2025 20:55 Відповісти
Супер.
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14.04.2025 20:59 Відповісти
це та різниця, яку віряни найвеличнішого так і не хочуть зрозуміти: Порох, не дивлячись ні на що, купує Ай-Петрі; Зеленський , не дивлячись ні на що - продає відосики.
P.S. за ПВО над Києвом окрема подяка Петру Олексійовичу!
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14.04.2025 21:34 Відповісти
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14.04.2025 22:12 Відповісти
Ай та Петро!
А нікчемне зелене сурогатне протерміноване чмо перешкоджає діяльності справжнього Президента!
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14.04.2025 22:41 Відповісти
Дякую!
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14.04.2025 23:51 Відповісти
Настоящий Гетьман Украины!!!!!!!!
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15.04.2025 07:38 Відповісти
 
 