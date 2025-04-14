ЗСУ отримали ще сім комплексів "Ай-Петрі", один з них прикриватиме Кривий Ріг

Петро Порошенко передав військовим сім комплексів протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі СВ". Один з цих комплексів йде у Кривий Ріг – для захисту від розвідувальних дронів і КАБів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Після варварського ракетного удару по Кривому Рогу Порошенко вирішив, що місто має терміново отримати таку техніку. Порошенко також наголошує, що і Суми будуть в пріоритеті.

"Ми одразу вийшли на зв’язок із керівництвом Кривого Рогу і запропонували допомогу. Комплекси "Ай-Петрі" зарекомендували себе на фронті як чудова протидія ворожим КАБам та дронам. Тому наша команда вирішила передати комплекси для захисту українських міст, що розташовані на лінії фронту. Сьогодні передали перший комплекс. Також ми вже запропонували передати "Ай-Петрі", щоб закрити небо над Сумами", – розповів політик.

"Окрім цього, не припиняємо постачати системи ПДТР до війська. Три комплекси йдуть до 18 центру ПДТР, по одному отримують 144-та бригада територіальної оборони, 56-та мотопіхотна та 53-я механізована бригади", – повідомив Порошенко.

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Загалом Петро Порошенко вже передав у війська більше 100 комплексів протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі СВ".