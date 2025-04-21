Военные получили еще три комплекса ПДТР "Ай-Петри"

Петр Порошенко передал три комплекса противодействия техническим разведкам "Ай-Петри СВ" военным, которые выполняют боевые задачи на разных направлениях фронта.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Поскольку положительные слухи об "Ай-Петри" уже разлетелись войском, то имеем большой спрос на изготовление. В очереди десятки подразделений - десантники, штурмовые бригады, ССО, Военно-морские силы и Национальная гвардия. Сегодня к нам пришли друзья из спецподразделения, которое мы из соображений безопасности не называем, но именно эти воины будут отвечать за защиту инфраструктуры и портов на Юге Украины. Приехали ребята за нашими комплексами ПДТР "Ай-Петри", - отметил Порошенко.

"Новенькие комплексы уже по традиции также получает подразделение ПДТР, которое ежедневно работает на "Ай-Петри" на разных направлениях. Несмотря на антиконституционные санкции, наша команда и не думает сворачивать программы, а наоборот расширяет производство. На днях запустили проект по защите прифронтовых городов от дронов-разведчиков и КАБов, а эту неделю начинаем с новой передачи техники", - отметил лидер "ЕС".

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Ранее Петр Порошенко передал комплексы "Ай-Петри СВ" для защиты от вражеских дронов-разведчиков Сумам и Кривому Рогу. Перед ударами баллистикой враг обычно проводит аэроразведку дронами, также беспилотники передают данные о последствиях поражений. Поэтому борьба с российскими БПЛА - это часть мероприятий противовоздушной обороны.

В общем Порошенко уже передал в войска более ста комплексов противодействия техническим разведкам "Ай-Петри СВ".