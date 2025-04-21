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Новости Помощь ВСУ от Порошенко
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Военные получили еще три комплекса ПДТР "Ай-Петри"

комплексы Ай-Петри

Петр Порошенко передал три комплекса противодействия техническим разведкам "Ай-Петри СВ" военным, которые выполняют боевые задачи на разных направлениях фронта.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Поскольку положительные слухи об "Ай-Петри" уже разлетелись войском, то имеем большой спрос на изготовление. В очереди десятки подразделений - десантники, штурмовые бригады, ССО, Военно-морские силы и Национальная гвардия. Сегодня к нам пришли друзья из спецподразделения, которое мы из соображений безопасности не называем, но именно эти воины будут отвечать за защиту инфраструктуры и портов на Юге Украины. Приехали ребята за нашими комплексами ПДТР "Ай-Петри", - отметил Порошенко.

"Новенькие комплексы уже по традиции также получает подразделение ПДТР, которое ежедневно работает на "Ай-Петри" на разных направлениях. Несмотря на антиконституционные санкции, наша команда и не думает сворачивать программы, а наоборот расширяет производство. На днях запустили проект по защите прифронтовых городов от дронов-разведчиков и КАБов, а эту неделю начинаем с новой передачи техники", - отметил лидер "ЕС".

комплексы Ай-Петри

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ получили еще семь комплексов "Ай-Петри", один из них будет прикрывать Кривой Рог

Ранее Петр Порошенко передал комплексы "Ай-Петри СВ" для защиты от вражеских дронов-разведчиков Сумам и Кривому Рогу. Перед ударами баллистикой враг обычно проводит аэроразведку дронами, также беспилотники передают данные о последствиях поражений. Поэтому борьба с российскими БПЛА - это часть мероприятий противовоздушной обороны.

В общем Порошенко уже передал в войска более ста комплексов противодействия техническим разведкам "Ай-Петри СВ".

Автор: 

помощь (7801) Порошенко Петр (19601) РЭБ (130)


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Топ комментарии
+29
не втомлююсь дякувати Петру Порошенко , та донатю на Справу Громад !!! ❤️ 🇺🇦
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21.04.2025 20:37
+19
Сьогодні роковини суїциду, який вчинили українці на виборчих дільницях
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21.04.2025 21:13
+17
Я бы не стал сегодня обсуждать Порошенко, как политика, этому будет другое место и время, в

отличии от всех других наших, так называемых, политиков и депутатов, он реально помогает армии

и за это ему спасибо, просто нужно быть объективным.
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21.04.2025 20:50
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Правила форума Совет форумчан
не втомлююсь дякувати Петру Порошенко , та донатю на Справу Громад !!! ❤️ 🇺🇦
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21.04.2025 20:37 Ответить
цей Порошенко так і рветься на 578 зелену кловунярську справу.
шо б у ньго рученькі не боліли...
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21.04.2025 20:38 Ответить
не зважаючи на Кота в мешке, готового встать на колени ....
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21.04.2025 20:39 Ответить
Я бы не стал сегодня обсуждать Порошенко, как политика, этому будет другое место и время, в

отличии от всех других наших, так называемых, политиков и депутатов, он реально помогает армии

и за это ему спасибо, просто нужно быть объективным.
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21.04.2025 20:50 Ответить
Невже від Зеленського чи від СН? 😲

А нє. Від ЗЄ ЗСУ можуть отримати лише від мертвого віслюка вуха відосики.

А РЕБи нехай проклятий Порошенко поставляє.
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21.04.2025 20:58 Ответить
Дякуємо! Гетьман!
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21.04.2025 21:12 Ответить
Сьогодні роковини суїциду, який вчинили українці на виборчих дільницях
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21.04.2025 21:13 Ответить
а у нас у листопаді роковини...
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21.04.2025 21:18 Ответить
це нечесно, у Порошенка монополія на РЕБ "Ай-Петрі", тому слуги жодного не можуть поставити у ЗСУ. Кормишкіна навіть на один РЕБ не встигла назбирать, прямо на зльоті збили, супостати.
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21.04.2025 21:17 Ответить
🤣
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21.04.2025 21:48 Ответить
Дякую, шановний пане президенте. Яка велика різниця між Вами і Боневтіком. Ви возите все необхідне для ЗСУ, а Боневтік тирить через своїх друзяк із бюджету багато, що виділено для ЗСУ, але нарід називає його спасителем. Такий він хворий нарід 73, який ще раз робить себе і своїх навіть внуків разом.
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21.04.2025 21:33 Ответить
а чьо так редактори цензора бояться в заголовку до статті писати що передав їх саме Порошенко, і це не вперше доречі, в чому річ, редколегіє?
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21.04.2025 21:44 Ответить
Дякуємо!
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21.04.2025 23:35 Ответить
Він би ще власні Петроіти почав би виробляти... взагалі би сидів на нарах.
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21.04.2025 23:46 Ответить
 
 