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Новости Встреча Порошенко с фон дкр Ляейн
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Порошенко обсудил с фон дер Ляйен общую позицию относительно завершения войны и переговоров о вступлении Украины в ЕС

Порошенко встретился с фон дер Ляйен

Петр Порошенко, принимающий участие в Конгрессе Европейской народной партии, провел встречу с Президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Важная и содержательная встреча с Президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен во время Конгресса Европейской народной партии. Обсудили ключевые вопросы - ускорение переговоров о вступлении в ЕС, выработка общей позиции относительно завершения войны и установления справедливого и длительного мира. Подчеркнул, что необходимо четко зафиксировать наши общие "красные линии", в частности - относительно непризнания незаконной аннексии Россией Крыма и других временно оккупированных территорий нашего государства", - сообщил Порошенко.

Порошенко встретился с фон дер Ляйен

"Получил четкий сигнал: о сценарии отделения переговорных процессов о вступлении в ЕС для Украины и Молдовы речь не идет. Согласились, что важно учесть экономические сложности для украинских экспортеров при рассмотрении вопроса торговых льгот для Украины", - добавил политик.

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Выступление Порошенко на конгрессе ЕНП

Ранее Петр Порошенко во время выступления на Конгрессе Европейской народной партии призвал Евросоюз к мощной поддержке Украины. "Глобальное лидерство Свободного мира испытывается войной в Украине. Приоритетом № 1 является установление надежного и длительного мира. Нам нужен справедливый мир, а не просто мир. И это не должно быть любой ценой. Нам нужен "мир через силу", а не "мир через бизнес". Не может быть мира путем капитуляции и умиротворения агрессора", - сказал Порошенко.

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ЕНП (173) Порошенко Петр (19605) Урсула фон дер Ляйен (518)


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Кто оплачивал дорогу,отель люкс и диетическую жрачку?
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30.04.2025 17:19 Ответить
особисто Зеленський
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30.04.2025 17:23 Ответить
Марина бутербродів зробила.
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30.04.2025 17:35 Ответить
Тебя спросить забыли.
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30.04.2025 18:29 Ответить
Звідки взагалі з'явилась "спільна позиція щодо завершення війни" якщо сам ЄС і жодна з його країн не воює?
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30.04.2025 17:22 Ответить
Нарешті дипломат зустрівся з дипломатом. Вірю Порошенко, який ніколи не здавав інтереси України і не здасть їх сьогодні.
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30.04.2025 17:29 Ответить
В нього нуль повноважень, з таким самим успіхом можна Януковича чи Ющенко туди послати, хай побалакають!
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30.04.2025 19:32 Ответить
 
 