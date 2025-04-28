Еврокомиссия: Дата и место встречи фон дер Ляйен и Трампа еще не определены. Переговоры состоятся после согласования предложений

Дата и место предстоящей встречи президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента США Дональда Трампа пока не определены.

Об этом сообщила главный спикер Еврокомиссии Паула Пиньо, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"На данный момент нет даты такой встречи. Была высказана заинтересованность, и правильный момент для этого будет тогда, когда будет готов пакет, согласованный на уровне двух президентов",- отметила она.

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Относительно содержания "пакета", то Пиньо объяснила, что на повестке дня есть ряд вопросов, в частности тарифы, и сейчас продолжаются соответствующие дискуссии.

"Мы думаем, в частности, о тарифах, и вы знаете, что сейчас идут дискуссии. Поэтому когда наступит подходящий момент для обсуждения и достижения договоренностей на уровне двух президентов, на самом высоком уровне между Соединенными Штатами и Европейским Союзом, тогда это будет хорошим моментом для встречи", - сказала Пиньо.

Ранее сообщалось, что фон дер Ляйен хотела провести разговор с президентом США Дональдом Трампом на похоронах Папы Римского Франциска 26 апреля 2025 года.

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