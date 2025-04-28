Єврокомісія: Дата та місце зустрічі фон дер Ляєн і Трампа ще не визначені. Переговори відбудуться після узгодження пропозицій

Дата та місце майбутньої зустрічі президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та президента США Дональда Трампа наразі не визначені.

Про це повідомила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"На даний момент немає дати такої зустрічі. Була висловлена зацікавленість, і правильний момент для цього буде тоді, коли буде готовий пакет, узгоджений на рівні двох президентів",- зазначила вона.

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Щодо змісту "пакету", то Піньо пояснила, що на порядку денному є низка питань, зокрема тарифи, і зараз тривають відповідні дискусії.

"Ми думаємо, зокрема, про тарифи, і ви знаєте, що зараз тривають дискусії. Тож коли настане слушний момент для обговорення та досягнення домовленостей на рівні двох президентів, на найвищому рівні між Сполученими Штатами та Європейським Союзом, тоді це буде гарним моментом для зустрічі", - сказала Піньо.

Раніше повідомлялося, що фон дер Ляєн хотіла провести розмову із президентом США Дональдом Трампом на похороні Папи Римського Франциска 26 квітня 2025 року.

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