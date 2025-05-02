Депутати з "ЄС" подали до Офісу Генпрокурора заяву про злочин через незаконне втручання в систему "Рада"

Народні депутати з фракції "Європейська Солідарність" подали до Офісу Генпрокурора заяву про злочин через незаконне втручання в систему "Рада".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Сьогодні вранці сталася безпрецедентна подія, відбулася, з нашої точки зору, фальсифікація електронної системи "Рада". Це стосувалося виступів народних депутатів, але якщо вони можуть фальсифікувати записи на виступи народних депутатів, то значить, вони можуть фальсифікувати голосування. Це не викликає великого подиву після того, як в 2019 році ДБР заходило в закриті кімнати Верховної Ради, де стоїть ця електронна система. Як ми обіцяли, ми підготували заяву про злочин в правоохоронні органи, і от зараз ми в Офісі Генерального прокурора, віддамо цю заяву, зареєструємо для того, щоб розслідування показало і упередило можливі фальсифікації голосування", – сказав співголова фракції Артур Герасимов.





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Народна депутатка Вікторія Сюмар вважає: ситуація вкрай серйозна. "Ви знаєте, мирні переговори фактично провалені, вікно можливостей на дипломатичне врегулювання конфлікту за посередництва США зачинилося. І це сталося після того, як Україна підписала угоду про надра із США. А нам було дуже важливо сьогодні під час години уряду у Верховній Раді зрозуміти, що уряд України привіз зі США, якщо після цього вони вийшли з переговорів. Чи означає це продовження військової підтримки, на яку суму, якими видами озброєнь? Всі ці питання сьогодні турбують кожного українця. Це не про наші забаганки, це про ті речі, які треба з’ясувати", – говорить Сюмар.

"Оскільки у нас засіданні уряду зараз відбуваються в закритому режимі, оскільки засідання парламенту відбуваються в закритому режимі, ми хотіли поставити ці питання від імені мільйонів українців і отримати на них відповідь. Але ми навіть не змогли записатися на виступ. Причому система влаштована таким чином, що ми могли потрапити в число тих, хто має право на запитання, або не потрапити, бо виділяється певна кількість часу, хтось записався першим, але ми взагалі не потрапили в список. І це така унікальна ситуація, коли ми натискаємо кнопку з проханням нам дати слово, але нас навіть немає в списку. Такого бути не може. Тобто щось відбулося з цією системою запису", – наголошує депутатка.