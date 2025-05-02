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Новини Втручання в систему Рада
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Депутати з "ЄС" подали до Офісу Генпрокурора заяву про злочин через незаконне втручання в систему "Рада"

Нардепи

Народні депутати з фракції "Європейська Солідарність" подали до Офісу Генпрокурора заяву про злочин через незаконне втручання в систему "Рада".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Сьогодні вранці сталася безпрецедентна подія, відбулася, з нашої точки зору, фальсифікація електронної системи "Рада". Це стосувалося виступів народних депутатів, але якщо вони можуть фальсифікувати записи на виступи народних депутатів, то значить, вони можуть фальсифікувати голосування. Це не викликає великого подиву після того, як в 2019 році ДБР заходило в закриті кімнати Верховної Ради, де стоїть ця електронна система. Як ми обіцяли, ми підготували заяву про злочин в правоохоронні органи, і от зараз ми в Офісі Генерального прокурора, віддамо цю заяву, зареєструємо для того, щоб розслідування показало і упередило можливі фальсифікації голосування", – сказав співголова фракції Артур Герасимов.

заява "ЄС" до прокуратури
заява "ЄС" до прокуратури

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ЄС" звернеться до правоохоронців через можливе втручання в систему "Рада"

Народна депутатка Вікторія Сюмар вважає: ситуація вкрай серйозна. "Ви знаєте, мирні переговори фактично провалені, вікно можливостей на дипломатичне врегулювання конфлікту за посередництва США зачинилося. І це сталося після того, як Україна підписала угоду про надра із США. А нам було дуже важливо сьогодні під час години уряду у Верховній Раді зрозуміти, що уряд України привіз зі США, якщо після цього вони вийшли з переговорів. Чи означає це продовження військової підтримки, на яку суму, якими видами озброєнь? Всі ці питання сьогодні турбують кожного українця. Це не про наші забаганки, це про ті речі, які треба з’ясувати", – говорить Сюмар.

"Оскільки у нас засіданні уряду зараз відбуваються в закритому режимі, оскільки засідання парламенту відбуваються в закритому режимі, ми хотіли поставити ці питання від імені мільйонів українців і отримати на них відповідь. Але ми навіть не змогли записатися на виступ. Причому система влаштована таким чином, що ми могли потрапити в число тих, хто має право на запитання, або не потрапити, бо виділяється певна кількість часу, хтось записався першим, але ми взагалі не потрапили в список. І це така унікальна ситуація, коли ми натискаємо кнопку з проханням нам дати слово, але нас навіть немає в списку. Такого бути не може. Тобто щось відбулося з цією системою запису", – наголошує депутатка.

Автор: 

Сюмар Вікторія (270) Герасимов Артур (297) Європейська Солідарність (1082) Офіс Генпрокурора (3255)


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Топ коментарі
+8
Подавати до офісу генпрокурора теж саме що подавати до офісу Препіздента, одна мафія
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02.05.2025 17:28
+7
Є такий "матрос": В.Голобородько,президент країни,з антиукраїнського серіалу "Слуга народу" у виконанні артиста В.Зеленського.
Якраз те,чого чекала вата: в залі вр перестріляв всіх депутатів і решта присутніх.
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02.05.2025 17:38
+5
А похеру їм. Це вже зайшло далеко від законів. Яник, як шмаркач, і його спроба узурпації влади, як гра в пісочниці. Ці антимайданівці вже все захопили. Навіть 95% СМІ вже під ними.
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02.05.2025 17:40
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Немає на вас матроса Железняка шоб Рогігнать вас гнид
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02.05.2025 17:11 Відповісти
Є такий "матрос": В.Голобородько,президент країни,з антиукраїнського серіалу "Слуга народу" у виконанні артиста В.Зеленського.
Якраз те,чого чекала вата: в залі вр перестріляв всіх депутатів і решта присутніх.
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02.05.2025 17:38 Відповісти
уроды вы редкие...
дайте мне на 2 часа доступ сисадмина, так я вас всех сделаю черными трансгендерами на подтанцовках у бабуинов
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02.05.2025 17:16 Відповісти
Вони всі давно на подтанцовках у олігархів
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02.05.2025 17:21 Відповісти
они на заработках
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02.05.2025 17:41 Відповісти
Вони їм служать... Як собаки
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02.05.2025 17:48 Відповісти
А отой, СтарШой з ВРУ та його адміністратор, тільки очима лупають і гадять в Україні?? Непокараний привладний злочин на посаді, обертається КРОВЮ для Укранців!!
Сирійці, ті більш дієво реагують, на подібний ЗЛОЧИН!! Одних, уже немає, а інших, ще розшукують…
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02.05.2025 17:27 Відповісти
Подавати до офісу генпрокурора теж саме що подавати до офісу Препіздента, одна мафія
показати весь коментар
02.05.2025 17:28 Відповісти
А похеру їм. Це вже зайшло далеко від законів. Яник, як шмаркач, і його спроба узурпації влади, як гра в пісочниці. Ці антимайданівці вже все захопили. Навіть 95% СМІ вже під ними.
показати весь коментар
02.05.2025 17:40 Відповісти
В якийсь міжнародний суд подати би скаргу,а не в "стопроцентно свій" огп.
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02.05.2025 17:43 Відповісти
Шапіто...
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02.05.2025 19:38 Відповісти
 
 