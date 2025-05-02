Депутаты из "ЕС" подали в Офис Генпрокурора заявление о преступлении из-за незаконного вмешательства в систему "Рада".

Народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" подали в Офис Генпрокурора заявление о преступлении из-за незаконного вмешательства в систему "Рада".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Сегодня утром произошло беспрецедентное событие, произошла, с нашей точки зрения, фальсификация электронной системы "Рада". Это касалось выступлений народных депутатов, но если они могут фальсифицировать записи на выступления народных депутатов, то значит, они могут фальсифицировать голосования. Это не вызывает большого удивления после того, как в 2019 году ГБР заходило в закрытые комнаты Верховной Рады, где стоит эта электронная система. Как мы обещали, мы подготовили заявление о преступлении в правоохранительные органы, и вот сейчас мы в Офисе Генерального прокурора, отдадим это заявление, зарегистрируем для того, чтобы расследование показало и упредило возможные фальсификации голосования", - сказал сопредседатель фракции Артур Герасимов.





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Народный депутат Виктория Сюмар считает: ситуация крайне серьезная. "Вы знаете, мирные переговоры фактически провалены, окно возможностей на дипломатическое урегулирование конфликта при посредничестве США закрылось. И это произошло после того, как Украина подписала соглашение о недрах с США. А нам было очень важно сегодня во время часа правительства в Верховной Раде понять, что правительство Украины привезло из США, если после этого они вышли из переговоров. Означает ли это продолжение военной поддержки, на какую сумму, какими видами вооружений? Все эти вопросы сегодня беспокоят каждого украинца. Это не о наших прихотях, это о тех вещах, которые надо выяснить", - говорит Сюмар.

"Поскольку у нас заседания правительства сейчас проходят в закрытом режиме, поскольку заседания парламента проходят в закрытом режиме, мы хотели задать эти вопросы от имени миллионов украинцев и получить на них ответ. Но мы даже не смогли записаться на выступление. Причем система устроена таким образом, что мы могли попасть в число тех, кто имеет право на вопрос, или не попасть, потому что выделяется определенное количество времени, кто-то записался первым, но мы вообще не попали в список. И это такая уникальная ситуация, когда мы нажимаем кнопку с просьбой нам дать слово, но нас даже нет в списке. Такого быть не может. То есть что-то произошло с этой системой записи", - отмечает депутат.