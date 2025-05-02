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Новости Вмешательство в систему Рада
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Депутаты из "ЕС" подали в Офис Генпрокурора заявление о преступлении из-за незаконного вмешательства в систему "Рада".

Нардепы

Народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" подали в Офис Генпрокурора заявление о преступлении из-за незаконного вмешательства в систему "Рада".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Сегодня утром произошло беспрецедентное событие, произошла, с нашей точки зрения, фальсификация электронной системы "Рада". Это касалось выступлений народных депутатов, но если они могут фальсифицировать записи на выступления народных депутатов, то значит, они могут фальсифицировать голосования. Это не вызывает большого удивления после того, как в 2019 году ГБР заходило в закрытые комнаты Верховной Рады, где стоит эта электронная система. Как мы обещали, мы подготовили заявление о преступлении в правоохранительные органы, и вот сейчас мы в Офисе Генерального прокурора, отдадим это заявление, зарегистрируем для того, чтобы расследование показало и упредило возможные фальсификации голосования", - сказал сопредседатель фракции Артур Герасимов.

заявление "ЄС" до прокуратури
заявление "ЄС" до прокуратури

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ЕС" обратится к правоохранителям из-за возможного вмешательства в систему "Рада"

Народный депутат Виктория Сюмар считает: ситуация крайне серьезная. "Вы знаете, мирные переговоры фактически провалены, окно возможностей на дипломатическое урегулирование конфликта при посредничестве США закрылось. И это произошло после того, как Украина подписала соглашение о недрах с США. А нам было очень важно сегодня во время часа правительства в Верховной Раде понять, что правительство Украины привезло из США, если после этого они вышли из переговоров. Означает ли это продолжение военной поддержки, на какую сумму, какими видами вооружений? Все эти вопросы сегодня беспокоят каждого украинца. Это не о наших прихотях, это о тех вещах, которые надо выяснить", - говорит Сюмар.

"Поскольку у нас заседания правительства сейчас проходят в закрытом режиме, поскольку заседания парламента проходят в закрытом режиме, мы хотели задать эти вопросы от имени миллионов украинцев и получить на них ответ. Но мы даже не смогли записаться на выступление. Причем система устроена таким образом, что мы могли попасть в число тех, кто имеет право на вопрос, или не попасть, потому что выделяется определенное количество времени, кто-то записался первым, но мы вообще не попали в список. И это такая уникальная ситуация, когда мы нажимаем кнопку с просьбой нам дать слово, но нас даже нет в списке. Такого быть не может. То есть что-то произошло с этой системой записи", - отмечает депутат.

Автор: 

Сюмар Виктория (420) Герасимов Артур (312) Европейская Солидарность (1052) Офис Генпрокурора (2473)


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Топ комментарии
+6
Подавати до офісу генпрокурора теж саме що подавати до офісу Препіздента, одна мафія
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02.05.2025 17:28
+6
Є такий "матрос": В.Голобородько,президент країни,з антиукраїнського серіалу "Слуга народу" у виконанні артиста В.Зеленського.
Якраз те,чого чекала вата: в залі вр перестріляв всіх депутатів і решта присутніх.
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02.05.2025 17:38
+4
А похеру їм. Це вже зайшло далеко від законів. Яник, як шмаркач, і його спроба узурпації влади, як гра в пісочниці. Ці антимайданівці вже все захопили. Навіть 95% СМІ вже під ними.
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02.05.2025 17:40
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Немає на вас матроса Железняка шоб Рогігнать вас гнид
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02.05.2025 17:11 Ответить
Є такий "матрос": В.Голобородько,президент країни,з антиукраїнського серіалу "Слуга народу" у виконанні артиста В.Зеленського.
Якраз те,чого чекала вата: в залі вр перестріляв всіх депутатів і решта присутніх.
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02.05.2025 17:38 Ответить
уроды вы редкие...
дайте мне на 2 часа доступ сисадмина, так я вас всех сделаю черными трансгендерами на подтанцовках у бабуинов
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02.05.2025 17:16 Ответить
Вони всі давно на подтанцовках у олігархів
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02.05.2025 17:21 Ответить
они на заработках
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02.05.2025 17:41 Ответить
Вони їм служать... Як собаки
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02.05.2025 17:48 Ответить
А отой, СтарШой з ВРУ та його адміністратор, тільки очима лупають і гадять в Україні?? Непокараний привладний злочин на посаді, обертається КРОВЮ для Укранців!!
Сирійці, ті більш дієво реагують, на подібний ЗЛОЧИН!! Одних, уже немає, а інших, ще розшукують…
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02.05.2025 17:27 Ответить
Подавати до офісу генпрокурора теж саме що подавати до офісу Препіздента, одна мафія
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02.05.2025 17:28 Ответить
А похеру їм. Це вже зайшло далеко від законів. Яник, як шмаркач, і його спроба узурпації влади, як гра в пісочниці. Ці антимайданівці вже все захопили. Навіть 95% СМІ вже під ними.
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02.05.2025 17:40 Ответить
В якийсь міжнародний суд подати би скаргу,а не в "стопроцентно свій" огп.
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02.05.2025 17:43 Ответить
 
 