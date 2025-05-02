"ЕС" обратится к правоохранителям из-за возможного вмешательства в систему "Рада"

Нардепы "Европейской Солидарности" заявили о незаконном вмешательстве в электронную систему "Рада".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

По словам парламентариев, во время часа вопросов к правительству четырех нардепов фракции система не записала на выступления, что свидетельствует о вмешательстве в работу системы.

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"Европейская Солидарность" обнаружила, что система голосования "Рада" фальсифицирует данные работы народных депутатов. Это означает, что не только идет фальсификация записей на выступления, но с большой степенью вероятности они фальсифицируют результаты голосований. Сегодня четыре народных депутата от "Европейской Солидарности, несмотря на то, что при свидетелях, мы все это видели, записывались на эти выступления, отсутствовали в списке записи. Что это значит? Это очень явный сигнал того, что электронная система "Рада", благодаря которой фиксируется голосование, фальсифицирует данные работы народных депутатов", - рассказал сопредседатель фракции Артур Герасимов.

Нардеп Сюмар заявила, что у парламентариев "ЕС" было много вопросов по так называемому соглашению об ископаемых, а также переговорного процесса по окончанию войны.

"Мы сегодня в парламенте собирались поставить ключевые для украинского народа вопросы. Есть ли в соглашении гарантии безопасности? Премьер сказал, что их нет. Значит ли это, что есть договоренности с американской стороной о новых пакетах поддержки Соединенными Штатами Украины? И на какую сумму? Потому что пока мы выбираем пакеты, предоставленные Байденом. Тем более, что правительство уже 8 мая принесет в парламент соглашение на ратификацию. Это будет внеочередное заседание парламента. И сегодня всех вытаскивают из командировок, вытаскивают из больничных для того, чтобы собрать в зале парламента и ратифицировать соглашение, текста которого, а это три фактически соглашения, в парламенте так и нет. Но вместо того, чтобы все эти вопросы мы могли задать, нас фактически исключили из системы записи на вопросы к правительству Украины. То есть когда записывались четверо наших представителей, их даже нет в перечне", - добавила она.

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Нардеп Ростислав Павленко отметил, что у представителей правительства также просили прокомментировать санкции против Петра Порошенко.

"Когда этот вопрос прозвучал, премьер Шмыгаль "забыл" передать слово Стефанишиной. Из-за вмешательства в систему "Рада" мы не имели возможности задать эти вопросы. Это очень важная проблема, потому что вмешательство в систему "Рада" означает фактически лишение парламента голоса", - добавил он.

Нардепы "ЕС" зарегистрируют соответствующее заявление в правоохранительные органы о вмешательстве в систему "Рада".

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