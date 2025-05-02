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Новини
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"ЄС" звернеться до правоохоронців через можливе втручання в систему "Рада"

Європейська Солдарність подасть заяву до правоохоронців. Що відомо

Нардепи "Європейської Солідарності" заявили про незаконне втручання в електронну систему "Рада".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

За словами парламентарів, під час години запитань до уряду чотирьох нардепів фракції система не записала на виступи, що свідчить про втручання в роботу системи.

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"Європейська Солідарність" виявила, що система голосування "Рада" фальсифікує дані роботи народних депутатів. Це означає, що не тільки йде фальсифікація записів на виступи, але з великим ступенем ймовірності вони фальсифікують результати голосувань. Сьогодні чотири народні депутати від "Європейської Солідарності, не дивлячись на те, що при свідках, ми всі це бачили, записувалися на ці виступи, були відсутні у списку запису. Що це означає? Це дуже явний сигнал того, що електронна система "Рада", завдяки якій фіксується голосування, фальсифікує дані роботи народних депутатів", - розповів співголова фракції Артур Герасимов.

Нардепка Сюмар заявила, що у парламентарів "ЄС" було багато запитань щодо так званої угоди про копалини, а також переговорного процесу щодо закінчення війни.

"Ми сьогодні в парламенті збиралися поставити ключові для українського народу питання. Чи є в угоді гарантії безпеки? Прем'єр сказав, що їх немає. Чи означає це, що є домовленості з американською стороною про нові пакети підтримки Сполученими Штатами України? І на яку суму? Бо поки що ми вибираємо пакети, надані Байденом. Тим паче, що уряд вже 8 травня принесе в парламент угоду на ратифікацію. Це буде позачергове засідання парламенту. І сьогодні всіх витягують з відряджень, витягують з лікарняних для того, щоб зібрати в залі парламенту і ратифікувати угоду, тексту якої, а це три фактично угоди, в парламенті так і немає. Але замість того, щоб всі ці питання ми могли поставити, нас фактично виключили із системи запису на запитання до уряду України. Тобто коли записувалися четверо наших представників, їх навіть немає в переліку", - додала вона.

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Нардеп Ростислав Павленко зазначив, що у представників уряду також просили прокоментувати санкції проти Петра Порошенка.

"Коли це питання прозвучало, прем’єр Шмигаль "забув" передати слово Стефанішиній. Через втручання в систему "Рада" ми не мали можливості поставити ці питання. Це дуже важлива проблема, тому що втручання в систему "Рада" означає фактично позбавлення парламенту голосу", - додав він.

Нардепи "ЄС" зареєструють відповідну заяву у правоохоронні органи про втручання в систему "Рада".

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Автор: 

ВР (14987) Європейська Солідарність (1082)


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Топ коментарі
+4
Нардепи вирішили "зрізати" зарплати працівників Апарату ВР. У відповідь апаратчики просто видаляють підписи депутатів під постановою, - Шабунін
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02.05.2025 14:18
+4
Затягнулось болото зеленою тиною ...
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02.05.2025 14:19
+2
Звичайно, краще було би звернутися до інших правоохоронців, скжімо, до МІ-6, чи то до BND, але їх не допустять до розслідувань в Верховній Раді... Доводиться перебиватись татаровськими...
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02.05.2025 14:28
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02.05.2025 14:17 Відповісти
- Тихе життя у вас там в Закарпатті. Потім підійдеш до мене, я тобі поясню (с)
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02.05.2025 14:23 Відповісти
Затягнулось болото зеленою тиною ...
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02.05.2025 14:19 Відповісти
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02.05.2025 14:25 Відповісти
"ЄС" звернеться до правоохоронців... татаровських жополизів?

Знайшли до кого звертатися - все одно, що кидати горохом об стінку.
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02.05.2025 14:20 Відповісти
Звичайно, краще було би звернутися до інших правоохоронців, скжімо, до МІ-6, чи то до BND, але їх не допустять до розслідувань в Верховній Раді... Доводиться перебиватись татаровськими...
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02.05.2025 14:28 Відповісти
Татарівськи - безнадьога. Продані перепродані гниди. Зроблять тільки те, що скаже Єрмак або Татаров. Толку - нуль.
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02.05.2025 14:29 Відповісти
- Мені сьогодні товариші написали, що мій голос було зараховано за законопроєкт! Це неможливо! Терміново вживіть заходів!
- У сенсі, ви голосували «проти», а зарахувало як «за»?
- Ви що, за ідіота мене тримаєте? Я взагалі останні шість місяців із курортів не вилазив і в Україні не був!
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02.05.2025 14:40 Відповісти
Ну тобто все, що вони наприймали за 7 років - по суті нелегітимне.
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02.05.2025 15:24 Відповісти
 
 