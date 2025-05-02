"ЄС" звернеться до правоохоронців через можливе втручання в систему "Рада"

Нардепи "Європейської Солідарності" заявили про незаконне втручання в електронну систему "Рада".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

За словами парламентарів, під час години запитань до уряду чотирьох нардепів фракції система не записала на виступи, що свідчить про втручання в роботу системи.

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"Європейська Солідарність" виявила, що система голосування "Рада" фальсифікує дані роботи народних депутатів. Це означає, що не тільки йде фальсифікація записів на виступи, але з великим ступенем ймовірності вони фальсифікують результати голосувань. Сьогодні чотири народні депутати від "Європейської Солідарності, не дивлячись на те, що при свідках, ми всі це бачили, записувалися на ці виступи, були відсутні у списку запису. Що це означає? Це дуже явний сигнал того, що електронна система "Рада", завдяки якій фіксується голосування, фальсифікує дані роботи народних депутатів", - розповів співголова фракції Артур Герасимов.

Нардепка Сюмар заявила, що у парламентарів "ЄС" було багато запитань щодо так званої угоди про копалини, а також переговорного процесу щодо закінчення війни.

"Ми сьогодні в парламенті збиралися поставити ключові для українського народу питання. Чи є в угоді гарантії безпеки? Прем'єр сказав, що їх немає. Чи означає це, що є домовленості з американською стороною про нові пакети підтримки Сполученими Штатами України? І на яку суму? Бо поки що ми вибираємо пакети, надані Байденом. Тим паче, що уряд вже 8 травня принесе в парламент угоду на ратифікацію. Це буде позачергове засідання парламенту. І сьогодні всіх витягують з відряджень, витягують з лікарняних для того, щоб зібрати в залі парламенту і ратифікувати угоду, тексту якої, а це три фактично угоди, в парламенті так і немає. Але замість того, щоб всі ці питання ми могли поставити, нас фактично виключили із системи запису на запитання до уряду України. Тобто коли записувалися четверо наших представників, їх навіть немає в переліку", - додала вона.

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Нардеп Ростислав Павленко зазначив, що у представників уряду також просили прокоментувати санкції проти Петра Порошенка.

"Коли це питання прозвучало, прем’єр Шмигаль "забув" передати слово Стефанішиній. Через втручання в систему "Рада" ми не мали можливості поставити ці питання. Це дуже важлива проблема, тому що втручання в систему "Рада" означає фактично позбавлення парламенту голосу", - додав він.

Нардепи "ЄС" зареєструють відповідну заяву у правоохоронні органи про втручання в систему "Рада".

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