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Новини Підозра Володимиру Прокопіву
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Заява фракції "ЄС" у Київраді щодо справи проти Прокопіва: Спроба залякати опозицію в рамках зачистки політичного поля

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Фракція "ЄС" у Київраді зробила заяву стосовно рішення суду щодо запобіжного заходу голові фракції Володимиру Прокопіву.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Влада стрімко веде країну до диктатури, – заявила фракція "ЄС" у Київраді.

"Сьогоднішнє судилище над головою фракції "Європейської Солідарності" у Київраді Володимиром Прокопівим, яке відбулося у Голосіївському районному суді Києва, – це яскрава демонстрація повної відсутності правосуддя в країні. Ухвала суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту за забезпечення міста засобами першої потреби під час війни – це злочин, за який кожен причетний до цієї сфабрикованої справи буде покараний", – зазначають у "ЄС".

"Трубіцину, Одарченку, Дмитруку та іншим корупціонерам влади – відкритий кордон, а Прокопіву з "ЄС" домашній арешт. Судове рішення про домашній арешт керівника фракції "ЄС" в Київраді Володимиру Прокопіву за неповернення одного! водія, що перевозив пальне для міста на початку повномасштабного вторгнення і втік за кордон – це ніщо інше, як спроба залякати опозицію в рамках зачистки політичного поля країни", – вважають у партії.

"На тлі абсолютно абсурдних санкцій та політично мотивованих справ проти лідера "ЄС" Петра Порошенка влада прагне послати сигнал всім партійцям на місцях – під репресіями будуть всі, аби залякати і остаточно поховати місцеве самоврядування. Найбільше хвилює Київ. Нашим депутатам прямо робили пропозиції голосувати за секретаря від "слуг", аби потім відсторонити обраного голову міста Кличка і взяти столицю під контроль. У разі відмови обіцяли репресії. Саме їх і почали реалізовувати з Прокопіва", – зауважують в опозиції.

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"Суть обвинувачень катастрофічно абсурдна. Уявіть: загалом по системі "Шлях" виїхали 15711 людей, поданих усіма органами влади на адресу Адміністрації Держприкордонслужби. З них 1130 не повернулися на територію України. Зокрема, з них 579 подавало Міністерство культури та стратегічних комунікацій України, 366 – Мінмолодьспорту, 89 – Держслужба з етнополітики й свободи совісті, 61 – МОН, 19 – Мінагрополітики та 16 – Мінекономіки. І лише один водій, який не контактував з Прокопівим взагалі, а відтак мотив відсутній, став причиною підозри лідеру фракції ЄС в Київраді", – зазначають в "ЄС".

"Можна лише уявити, на якому гачку сьогодні опинилися всі чиновники різних рівнів, які мали право вносити людей до системи "Шлях", після цього прецеденту. Головна емоція, яку насаджує влада – це страх. Страх мобілізації для залякування журналістів, страх кримінальних переслідувань для опозиції чи будь кого неугодного. Це вже давно не про європейський, а про білоруський шлях, який має привести діючу владну верхівку до довічної влади", – застерігає опозиція.

"Але ми як партія Майдану хочемо нагадати: Україна – не росія. І не Білорусь. І ми не боїмось. За ці переслідування доведеться відповідати. Рано чи пізно", – наголошують у "ЄС".

Автор: 

Київрада (795) Прокопів Володимир (75) Європейська Солідарність (1082)


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Топ коментарі
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·

Володимир Прокопів підписував відрядження водіям, які у пекельні дня кінця лютого, початку березня 2022 року, працювали над питанням забезпечення Києва пальним. З майже двохсот водіїв, з закордону не повернулось два. В квітні 2025 року доблесне дибири побачило в діях депутата Київради Прокопіва якусь схему і як результат, кримінальна справа та цілодобовий домашній арешт.

Питання знатокам. Хто підписав відрядження закордон депутату від Слуги народу товаришу Олександру Куницькому який з того відрядження не повернувся, а це значить що? Бінго! Свідомо втік з України! Відповідно яке покарання отримали посадові особи які підписували те відрядження? Чи не було тут злочинного умислу? Бо де звичайний водій, а де депутат Верховної Ради? Чи етадругоє?
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22.04.2025 19:28
+6
Незважаючи на мудість вкраїнського наріТу в ВР існує партія члени якої з першого дня повномаштабного вторгення пішли захищати Батьківщину, а не пилять бюджет та гуманітарку. Серед членів якої немає ЖОДНОГО зрадника. І які жодного разу не прогнулись під пліснявих корупціонерів.
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22.04.2025 19:48
+5
Безмозглий нарід привів до влади делитантів у сфері політики і управління країною. Але у них виявилися досвідчені куратори і направили їх роботу у потрібному собі руслі. В результаті маємо руйнування країни, потурання конституції, прав і свобод громадян, створення тоталітарного режиму на зразок своїх кураторів
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22.04.2025 19:40
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Незважаючи на мудість вкраїнського наріТу в ВР існує партія члени якої з першого дня повномаштабного вторгення пішли захищати Батьківщину, а не пилять бюджет та гуманітарку. Серед членів якої немає ЖОДНОГО зрадника. І які жодного разу не прогнулись під пліснявих корупціонерів.
показати весь коментар
22.04.2025 19:48 Відповісти
https://www.facebook.com/alex.petrov.3975?__cft__[0]=AZVEKJVbHSuGMkfYNj-bo5HA2CqLAwWhORAn5LvOMs1wegcG0QUAqNKeJ5oAvTn4E6Ne3aWhqkGC46cDDwD4cErg4P145cCprCJ3jP97rReTb2JKUdT9oWZzjWbpBK_Z7r3V2mz-9klVMKi77n4gW8OjgHQUDQcCewCQojE3H_dgv4MlO_XXYQ-5cYeovyeQunk&__tn__=-UC%2CP-y-R Алексей Петров

·

Володимир Прокопів підписував відрядження водіям, які у пекельні дня кінця лютого, початку березня 2022 року, працювали над питанням забезпечення Києва пальним. З майже двохсот водіїв, з закордону не повернулось два. В квітні 2025 року доблесне дибири побачило в діях депутата Київради Прокопіва якусь схему і як результат, кримінальна справа та цілодобовий домашній арешт.

Питання знатокам. Хто підписав відрядження закордон депутату від Слуги народу товаришу Олександру Куницькому який з того відрядження не повернувся, а це значить що? Бінго! Свідомо втік з України! Відповідно яке покарання отримали посадові особи які підписували те відрядження? Чи не було тут злочинного умислу? Бо де звичайний водій, а де депутат Верховної Ради? Чи етадругоє?
показати весь коментар
22.04.2025 19:28 Відповісти
Тільки що на Прямому сказали: виїздили біля 1000, не повернувся тільки 1 (один) і то не з першого виїзду. А ще сказали, що з інших міністерств не повернулася шалена кількість. Тільки по міністерству культури не повернулося більше 500. А по всіх решту - по 100, 50, 20...
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22.04.2025 19:33 Відповісти
Ну за такою логікою за всіх Слуг Народу, що вже втекли, потрібно саджати під арешт ЗЄ.
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22.04.2025 19:30 Відповісти
Я так розумію, Україну врятує тільки Залужний. В нього нема іншого вибору. Ця банда пересадить всіх, хто їм не відлизує. А щоб зайшло лохторату, зроблять ніби опозиційними буданова або ще якусь їхню шестірку.
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22.04.2025 19:30 Відповісти
Безмозглий нарід привів до влади делитантів у сфері політики і управління країною. Але у них виявилися досвідчені куратори і направили їх роботу у потрібному собі руслі. В результаті маємо руйнування країни, потурання конституції, прав і свобод громадян, створення тоталітарного режиму на зразок своїх кураторів
показати весь коментар
22.04.2025 19:40 Відповісти
прокопів був звичайним корупціонером .. я цю гниду пам'ятаю по його діям в нашому будинку
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22.04.2025 19:43 Відповісти
сьогодні на дворі вже 2025р ...блище до зеленського автолітарізму вже нікуди ...ну можливо шо 72% цього хтіли ?...
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22.04.2025 19:47 Відповісти
Як на мене - вже диктатура!
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22.04.2025 19:53 Відповісти
 
 