Заява фракції "ЄС" у Київраді щодо справи проти Прокопіва: Спроба залякати опозицію в рамках зачистки політичного поля

Фракція "ЄС" у Київраді зробила заяву стосовно рішення суду щодо запобіжного заходу голові фракції Володимиру Прокопіву.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Влада стрімко веде країну до диктатури, – заявила фракція "ЄС" у Київраді.

"Сьогоднішнє судилище над головою фракції "Європейської Солідарності" у Київраді Володимиром Прокопівим, яке відбулося у Голосіївському районному суді Києва, – це яскрава демонстрація повної відсутності правосуддя в країні. Ухвала суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту за забезпечення міста засобами першої потреби під час війни – це злочин, за який кожен причетний до цієї сфабрикованої справи буде покараний", – зазначають у "ЄС".

"Трубіцину, Одарченку, Дмитруку та іншим корупціонерам влади – відкритий кордон, а Прокопіву з "ЄС" домашній арешт. Судове рішення про домашній арешт керівника фракції "ЄС" в Київраді Володимиру Прокопіву за неповернення одного! водія, що перевозив пальне для міста на початку повномасштабного вторгнення і втік за кордон – це ніщо інше, як спроба залякати опозицію в рамках зачистки політичного поля країни", – вважають у партії.

"На тлі абсолютно абсурдних санкцій та політично мотивованих справ проти лідера "ЄС" Петра Порошенка влада прагне послати сигнал всім партійцям на місцях – під репресіями будуть всі, аби залякати і остаточно поховати місцеве самоврядування. Найбільше хвилює Київ. Нашим депутатам прямо робили пропозиції голосувати за секретаря від "слуг", аби потім відсторонити обраного голову міста Кличка і взяти столицю під контроль. У разі відмови обіцяли репресії. Саме їх і почали реалізовувати з Прокопіва", – зауважують в опозиції.

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"Суть обвинувачень катастрофічно абсурдна. Уявіть: загалом по системі "Шлях" виїхали 15711 людей, поданих усіма органами влади на адресу Адміністрації Держприкордонслужби. З них 1130 не повернулися на територію України. Зокрема, з них 579 подавало Міністерство культури та стратегічних комунікацій України, 366 – Мінмолодьспорту, 89 – Держслужба з етнополітики й свободи совісті, 61 – МОН, 19 – Мінагрополітики та 16 – Мінекономіки. І лише один водій, який не контактував з Прокопівим взагалі, а відтак мотив відсутній, став причиною підозри лідеру фракції ЄС в Київраді", – зазначають в "ЄС".

"Можна лише уявити, на якому гачку сьогодні опинилися всі чиновники різних рівнів, які мали право вносити людей до системи "Шлях", після цього прецеденту. Головна емоція, яку насаджує влада – це страх. Страх мобілізації для залякування журналістів, страх кримінальних переслідувань для опозиції чи будь кого неугодного. Це вже давно не про європейський, а про білоруський шлях, який має привести діючу владну верхівку до довічної влади", – застерігає опозиція.

"Але ми як партія Майдану хочемо нагадати: Україна – не росія. І не Білорусь. І ми не боїмось. За ці переслідування доведеться відповідати. Рано чи пізно", – наголошують у "ЄС".