Заявление фракции "ЕС" в Киевсовете по делу против Прокопива: Попытка запугать оппозицию в рамках зачистки политического поля

Фракция "ЕС" в Киевсовете сделала заявление относительно решения суда о мере пресечения главе фракции Владимиру Прокопиву.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Власть стремительно ведет страну к диктатуре, - заявила фракция "ЕС" в Киевсовете.

"Сегодняшнее судилище над главой фракции "Европейской Солидарности" в Киевсовете Владимиром Прокопивым, которое состоялось в Голосеевском районном суде Киева, - это яркая демонстрация полного отсутствия правосудия в стране. Постановление суда об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста за обеспечение города средствами первой необходимости во время войны - это преступление, за которое каждый причастный к этому сфабрикованному делу будет наказан", - отмечают в "ЕС".

"Трубицину, Одарченко, Дмитруку и другим коррупционерам власти - открытая граница, а Прокопиву из "ЕС" домашний арест. Судебное решение о домашнем аресте руководителя фракции "ЕС" в Киевсовете Владимиру Прокопиву за невозврат одного (!) водителя, перевозившего горючее для города в начале полномасштабного вторжения и сбежавшего за границу, - это ничто иное, как попытка запугать оппозицию в рамках зачистки политического поля страны", - считают в партии.

"На фоне абсолютно абсурдных санкций и политически мотивированных дел против лидера "ЕС" Петра Порошенко власть стремится послать сигнал всем партийцам на местах - под репрессиями будут все, чтобы запугать и окончательно похоронить местное самоуправление. Больше всего волнует Киев. Нашим депутатам прямо делали предложения голосовать за секретаря от "слуг", чтобы потом отстранить избранного главу города Кличко и взять столицу под контроль. В случае отказа обещали репрессии. Именно их и начали реализовывать с Прокопива", - отмечают в оппозиции.

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"Суть обвинений катастрофически абсурдна. Представьте: всего по системе "Шлях" выехали 15711 человек, поданных всеми органами власти в адрес Администрации Госпогранслужбы. Из них 1130 не вернулись на территорию Украины. В частности, из них 579 подавало Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины, 366 - Минмолодежьспорта, 89 - Госслужба по этнополитике и свободе совести, 61 - МОН, 19 - Минагрополитики и 16 - Минэкономики. И только один водитель, который не контактировал с Прокопивым вообще, а потому мотив отсутствует, стал причиной подозрения лидеру фракции ЕС в Киевсовете", - отмечают в "ЕС".

"Можно только представить, на каком крючке сегодня оказались все чиновники разных уровней, которые имели право вносить людей в систему "Шлях", после этого прецедента. Главная эмоция, которую насаждает власть, - это страх. Страх мобилизации для запугивания журналистов, страх уголовных преследований для оппозиции или любого неугодного. Это уже давно не о европейском, а о белорусском пути, который должен привести действующую властную верхушку к пожизненной власти", - предостерегает оппозиция.

"Но мы как партия Майдана хотим напомнить: Украина - не Россия. И не Беларусь. И мы не боимся. За эти преследования придется отвечать. Рано или поздно", - отмечают в "ЕС".