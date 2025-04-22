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Новости Подозрение Владимиру Прокопиву
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Заявление фракции "ЕС" в Киевсовете по делу против Прокопива: Попытка запугать оппозицию в рамках зачистки политического поля

фракция

Фракция "ЕС" в Киевсовете сделала заявление относительно решения суда о мере пресечения главе фракции Владимиру Прокопиву.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Власть стремительно ведет страну к диктатуре, - заявила фракция "ЕС" в Киевсовете.

"Сегодняшнее судилище над главой фракции "Европейской Солидарности" в Киевсовете Владимиром Прокопивым, которое состоялось в Голосеевском районном суде Киева, - это яркая демонстрация полного отсутствия правосудия в стране. Постановление суда об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста за обеспечение города средствами первой необходимости во время войны - это преступление, за которое каждый причастный к этому сфабрикованному делу будет наказан", - отмечают в "ЕС".

"Трубицину, Одарченко, Дмитруку и другим коррупционерам власти - открытая граница, а Прокопиву из "ЕС" домашний арест. Судебное решение о домашнем аресте руководителя фракции "ЕС" в Киевсовете Владимиру Прокопиву за невозврат одного (!) водителя, перевозившего горючее для города в начале полномасштабного вторжения и сбежавшего за границу, - это ничто иное, как попытка запугать оппозицию в рамках зачистки политического поля страны", - считают в партии.

"На фоне абсолютно абсурдных санкций и политически мотивированных дел против лидера "ЕС" Петра Порошенко власть стремится послать сигнал всем партийцам на местах - под репрессиями будут все, чтобы запугать и окончательно похоронить местное самоуправление. Больше всего волнует Киев. Нашим депутатам прямо делали предложения голосовать за секретаря от "слуг", чтобы потом отстранить избранного главу города Кличко и взять столицу под контроль. В случае отказа обещали репрессии. Именно их и начали реализовывать с Прокопива", - отмечают в оппозиции.

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"Суть обвинений катастрофически абсурдна. Представьте: всего по системе "Шлях" выехали 15711 человек, поданных всеми органами власти в адрес Администрации Госпогранслужбы. Из них 1130 не вернулись на территорию Украины. В частности, из них 579 подавало Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины, 366 - Минмолодежьспорта, 89 - Госслужба по этнополитике и свободе совести, 61 - МОН, 19 - Минагрополитики и 16 - Минэкономики. И только один водитель, который не контактировал с Прокопивым вообще, а потому мотив отсутствует, стал причиной подозрения лидеру фракции ЕС в Киевсовете", - отмечают в "ЕС".

"Можно только представить, на каком крючке сегодня оказались все чиновники разных уровней, которые имели право вносить людей в систему "Шлях", после этого прецедента. Главная эмоция, которую насаждает власть, - это страх. Страх мобилизации для запугивания журналистов, страх уголовных преследований для оппозиции или любого неугодного. Это уже давно не о европейском, а о белорусском пути, который должен привести действующую властную верхушку к пожизненной власти", - предостерегает оппозиция.

"Но мы как партия Майдана хотим напомнить: Украина - не Россия. И не Беларусь. И мы не боимся. За эти преследования придется отвечать. Рано или поздно", - отмечают в "ЕС".

Автор: 

Киевсовет (1373) Прокопив Владимир (50) Европейская Солидарность (1052)


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Топ комментарии
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·

Володимир Прокопів підписував відрядження водіям, які у пекельні дня кінця лютого, початку березня 2022 року, працювали над питанням забезпечення Києва пальним. З майже двохсот водіїв, з закордону не повернулось два. В квітні 2025 року доблесне дибири побачило в діях депутата Київради Прокопіва якусь схему і як результат, кримінальна справа та цілодобовий домашній арешт.

Питання знатокам. Хто підписав відрядження закордон депутату від Слуги народу товаришу Олександру Куницькому який з того відрядження не повернувся, а це значить що? Бінго! Свідомо втік з України! Відповідно яке покарання отримали посадові особи які підписували те відрядження? Чи не було тут злочинного умислу? Бо де звичайний водій, а де депутат Верховної Ради? Чи етадругоє?
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22.04.2025 19:28
+6
Незважаючи на мудість вкраїнського наріТу в ВР існує партія члени якої з першого дня повномаштабного вторгення пішли захищати Батьківщину, а не пилять бюджет та гуманітарку. Серед членів якої немає ЖОДНОГО зрадника. І які жодного разу не прогнулись під пліснявих корупціонерів.
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22.04.2025 19:48
+5
Безмозглий нарід привів до влади делитантів у сфері політики і управління країною. Але у них виявилися досвідчені куратори і направили їх роботу у потрібному собі руслі. В результаті маємо руйнування країни, потурання конституції, прав і свобод громадян, створення тоталітарного режиму на зразок своїх кураторів
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22.04.2025 19:40
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Правила форума Совет форумчан
Незважаючи на мудість вкраїнського наріТу в ВР існує партія члени якої з першого дня повномаштабного вторгення пішли захищати Батьківщину, а не пилять бюджет та гуманітарку. Серед членів якої немає ЖОДНОГО зрадника. І які жодного разу не прогнулись під пліснявих корупціонерів.
показать весь комментарий
22.04.2025 19:48 Ответить
https://www.facebook.com/alex.petrov.3975?__cft__[0]=AZVEKJVbHSuGMkfYNj-bo5HA2CqLAwWhORAn5LvOMs1wegcG0QUAqNKeJ5oAvTn4E6Ne3aWhqkGC46cDDwD4cErg4P145cCprCJ3jP97rReTb2JKUdT9oWZzjWbpBK_Z7r3V2mz-9klVMKi77n4gW8OjgHQUDQcCewCQojE3H_dgv4MlO_XXYQ-5cYeovyeQunk&__tn__=-UC%2CP-y-R Алексей Петров

·

Володимир Прокопів підписував відрядження водіям, які у пекельні дня кінця лютого, початку березня 2022 року, працювали над питанням забезпечення Києва пальним. З майже двохсот водіїв, з закордону не повернулось два. В квітні 2025 року доблесне дибири побачило в діях депутата Київради Прокопіва якусь схему і як результат, кримінальна справа та цілодобовий домашній арешт.

Питання знатокам. Хто підписав відрядження закордон депутату від Слуги народу товаришу Олександру Куницькому який з того відрядження не повернувся, а це значить що? Бінго! Свідомо втік з України! Відповідно яке покарання отримали посадові особи які підписували те відрядження? Чи не було тут злочинного умислу? Бо де звичайний водій, а де депутат Верховної Ради? Чи етадругоє?
показать весь комментарий
22.04.2025 19:28 Ответить
Тільки що на Прямому сказали: виїздили біля 1000, не повернувся тільки 1 (один) і то не з першого виїзду. А ще сказали, що з інших міністерств не повернулася шалена кількість. Тільки по міністерству культури не повернулося більше 500. А по всіх решту - по 100, 50, 20...
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22.04.2025 19:33 Ответить
Ну за такою логікою за всіх Слуг Народу, що вже втекли, потрібно саджати під арешт ЗЄ.
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22.04.2025 19:30 Ответить
Я так розумію, Україну врятує тільки Залужний. В нього нема іншого вибору. Ця банда пересадить всіх, хто їм не відлизує. А щоб зайшло лохторату, зроблять ніби опозиційними буданова або ще якусь їхню шестірку.
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22.04.2025 19:30 Ответить
Безмозглий нарід привів до влади делитантів у сфері політики і управління країною. Але у них виявилися досвідчені куратори і направили їх роботу у потрібному собі руслі. В результаті маємо руйнування країни, потурання конституції, прав і свобод громадян, створення тоталітарного режиму на зразок своїх кураторів
показать весь комментарий
22.04.2025 19:40 Ответить
прокопів був звичайним корупціонером .. я цю гниду пам'ятаю по його діям в нашому будинку
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22.04.2025 19:43 Ответить
сьогодні на дворі вже 2025р ...блище до зеленського автолітарізму вже нікуди ...ну можливо шо 72% цього хтіли ?...
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22.04.2025 19:47 Ответить
Як на мене - вже диктатура!
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22.04.2025 19:53 Ответить
 
 