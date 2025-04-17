Депутат Киевсовета Прокопив о подозрении от СБУ: Это попытка "зачистить" местное самоуправление в Киеве

Депутат Киевсовета Владимир Прокопив назвал подозрение, о котором ему накануне сообщили СБУ и Нацполиция, частью спланированных действий для зачистки местного самоуправления в Киеве и давления на оппозицию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

"Сегодня мне вручили подозрение по абсурдному обвинению, что я незаконно переправлял военнообязанных за границу. Не сомневайтесь, что дело сугубо политическое, в рамках преследования оппозиции и зачистки местного самоуправления в столице", - подчеркнул он.

Прокопив рассказал, что с апреля 2022 года тогдашний начальник КГВА предоставил ему полномочия отвечать и обеспечивать продовольственную безопасность товарами первой необходимости, гуманитарной помощью, медикаментами.

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"Распоряжением Киевской городской гражданско-военной администрации был урегулирован доступ к системе "Шлях" и возложены на меня обязанности вносить данные в электронную базу. Я 24/7 работал напрямую с волонтерскими организациями, медицинскими учреждениями, военными частями и силами ТРО. В результате мы завезли тысячи тонн гуманитарной помощи, сотни автомобилей для нужд вооруженных сил, десятки тонн медикаментов. А теперь меня обвиняют - содействие в незаконном пересечении государственной границы военнообязанных мужчин с целью уклонения ими от военного призыва. Речь идет о двух водителях грузовиков, которые в какое-то время не вернулись.

Я взял на себя ответственность, потому что надо было это сделать. И да, я был единственным в КГВА, кто взял на себя такую ответственность, а теперь меня хотят судить, потому что эта деятельность осуществлялась не по процедуре. Тогда мы просто делали все, чтобы обеспечить подразделения ВСУ и жизнедеятельность города", - пояснил депутат.

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По словам Прокопива, речь идет о попытке "зачистить местное самоуправление в Киеве и взять под контроль Киевсовет, путем избрания секретаря, ориентированного на Офис Президента, который должен противодействовать избранному городскому голове Кличко".

Депутат отметил, что ему "угрожают еще рядом уголовных дел в ближайшее время".

Напомним, накануне в СБУ сообщили, что разоблачили схему уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу, которую организовал заместитель председателя КГГА.

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