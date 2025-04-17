Депутат Киевсовета Прокопив о подозрении от СБУ: Это попытка "зачистить" местное самоуправление в Киеве
Депутат Киевсовета Владимир Прокопив назвал подозрение, о котором ему накануне сообщили СБУ и Нацполиция, частью спланированных действий для зачистки местного самоуправления в Киеве и давления на оппозицию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".
"Сегодня мне вручили подозрение по абсурдному обвинению, что я незаконно переправлял военнообязанных за границу. Не сомневайтесь, что дело сугубо политическое, в рамках преследования оппозиции и зачистки местного самоуправления в столице", - подчеркнул он.
Прокопив рассказал, что с апреля 2022 года тогдашний начальник КГВА предоставил ему полномочия отвечать и обеспечивать продовольственную безопасность товарами первой необходимости, гуманитарной помощью, медикаментами.
"Распоряжением Киевской городской гражданско-военной администрации был урегулирован доступ к системе "Шлях" и возложены на меня обязанности вносить данные в электронную базу. Я 24/7 работал напрямую с волонтерскими организациями, медицинскими учреждениями, военными частями и силами ТРО. В результате мы завезли тысячи тонн гуманитарной помощи, сотни автомобилей для нужд вооруженных сил, десятки тонн медикаментов. А теперь меня обвиняют - содействие в незаконном пересечении государственной границы военнообязанных мужчин с целью уклонения ими от военного призыва. Речь идет о двух водителях грузовиков, которые в какое-то время не вернулись.
Я взял на себя ответственность, потому что надо было это сделать. И да, я был единственным в КГВА, кто взял на себя такую ответственность, а теперь меня хотят судить, потому что эта деятельность осуществлялась не по процедуре. Тогда мы просто делали все, чтобы обеспечить подразделения ВСУ и жизнедеятельность города", - пояснил депутат.
По словам Прокопива, речь идет о попытке "зачистить местное самоуправление в Киеве и взять под контроль Киевсовет, путем избрания секретаря, ориентированного на Офис Президента, который должен противодействовать избранному городскому голове Кличко".
Депутат отметил, что ему "угрожают еще рядом уголовных дел в ближайшее время".
Напомним, накануне в СБУ сообщили, что разоблачили схему уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу, которую организовал заместитель председателя КГГА.
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Псевдоволонтери виїжджали до ЄС на вантажівках компанії, але назад поверталися лише штатні водії з комерційними товарами. Таким чином, протягом травня-червня 2022 року через схему кордон незаконно перетнули понад 30 ухилянтів. Джерело: https://censor.net/ua/p3547291
Ти знаєш, що свого часу вячеслав Чорновіл був засуджений за спробу згвалтування?
А тобі нічого не говорять відкриті кримінальні справи на Володимира Омеляна, Арсенія Яценюка, Петра Порошенка, Гонтарєву, Коболєва, та того же Кличка, еtс???
Єдиний - Гримчак, хто захотів заробити на торгівлі впливом, але попався...
Вже Аваков разом з музикантом по фортепіано і цілим Генпрокурором якось презентували розкриття вбивства Шеремета - нє ? І шо ?
Того ?
Ще Богдан в 2019 р хотів рило погріти на бюджеті Києва - а болтяра.
Що говорити про ларьочника -баригу з ОПи в 2025 р - болтяру на всю пику отримає , а не Київ.
"Слава генія, змушеного бути пігмеєм, блазнем при дворі кривавого короля, була заборонена. Слава ж пігмея, що став паразитувати на тлі генія, була забезпечена величезним пропагандистським трестом" (с)
А до нього Омельченко скільки людей у ДТП вбив, а скільки років видсидів? НУЛЬ!
Нагадаємо, що за останні 10 років це щонайменше п'ята https://lb.ua/news/2015/12/23/324277_shche_zhertva_oleksandra.html ДТП за участю Омельченка чи його машини. Докладно про це читайте в https://lb.ua/news/2015/12/23/324277_shche_zhertva_oleksandra.html тексті "Ще одна жертва Олександра Омельченка?"
2007 року він врізався в КамАЗ. Обійшлося без серйозних наслідків для обох водіїв.
2009 року Омельченко, керуючи автомобілем, https://lb.ua/society/2009/11/26/15203_eksmer_omelchenko_nasmert_sbil.html насмерть збив 48-річного Олександра Карпінського на пішохідному переході. Чоловіка відкинуло на кілька десятків метрів, він помер на місці.
2013 року Омельченко за кермом https://lb.ua/news/2013/02/14/189332_omelchenko_popal_dtp_tsentre_kieva.html на великій швидкості вилетів на зустрічну смугу в районі станції метро "Арсенальна" і зіткнувся з огорожею.
2015 року автомобіль, зареєстрований на Омельченка, збив жінку на пішохідному переході і, не зупиняючись, зник з місця події. Удар був такої сили, що жінку відкинуло приблизно на двадцять метрів. Вона померла в реанімації. За кермом був водій Омельченка.
Мета цих рішень та постанов це вимагання хабарів з підприємців міста та крадіжка земель і власності Тих хто не платить зносять або зачиняють Особливо ці незаконні дії посилились під час війни бо знизився контроль з боку Держави
Тому СБУ все робить правильно і подяка їм звернули увагу на цю проблему в місті