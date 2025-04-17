РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4217 посетителей онлайн
Новости
1 606 34

Депутат Киевсовета Прокопив о подозрении от СБУ: Это попытка "зачистить" местное самоуправление в Киеве

Владимир Прокопив прокомментировал сообщение ему о подозрении

Депутат Киевсовета Владимир Прокопив назвал подозрение, о котором ему накануне сообщили СБУ и Нацполиция, частью спланированных действий для зачистки местного самоуправления в Киеве и давления на оппозицию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

"Сегодня мне вручили подозрение по абсурдному обвинению, что я незаконно переправлял военнообязанных за границу. Не сомневайтесь, что дело сугубо политическое, в рамках преследования оппозиции и зачистки местного самоуправления в столице", - подчеркнул он.

Прокопив рассказал, что с апреля 2022 года тогдашний начальник КГВА предоставил ему полномочия отвечать и обеспечивать продовольственную безопасность товарами первой необходимости, гуманитарной помощью, медикаментами.

Также читайте: В Киевсовете призвали уволить главу фракции "Слуга народа" Витренко, которого уличили в российском плагиате

"Распоряжением Киевской городской гражданско-военной администрации был урегулирован доступ к системе "Шлях" и возложены на меня обязанности вносить данные в электронную базу. Я 24/7 работал напрямую с волонтерскими организациями, медицинскими учреждениями, военными частями и силами ТРО. В результате мы завезли тысячи тонн гуманитарной помощи, сотни автомобилей для нужд вооруженных сил, десятки тонн медикаментов. А теперь меня обвиняют - содействие в незаконном пересечении государственной границы военнообязанных мужчин с целью уклонения ими от военного призыва. Речь идет о двух водителях грузовиков, которые в какое-то время не вернулись.

Я взял на себя ответственность, потому что надо было это сделать. И да, я был единственным в КГВА, кто взял на себя такую ответственность, а теперь меня хотят судить, потому что эта деятельность осуществлялась не по процедуре. Тогда мы просто делали все, чтобы обеспечить подразделения ВСУ и жизнедеятельность города", - пояснил депутат.

Читайте также: В УДАРе отреагировали на обыски у главы фракции в Киевсовете Белоцерковца: "Это подтверждение дерзкого уничтожения местного самоуправления"

По словам Прокопива, речь идет о попытке "зачистить местное самоуправление в Киеве и взять под контроль Киевсовет, путем избрания секретаря, ориентированного на Офис Президента, который должен противодействовать избранному городскому голове Кличко".

Депутат отметил, что ему "угрожают еще рядом уголовных дел в ближайшее время".

Напомним, накануне в СБУ сообщили, что разоблачили схему уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу, которую организовал заместитель председателя КГГА.

Смотрите: Банковой показалось, что в этот день меня будут выдвигать на должность секретаря Киевсовета, поэтому прислали домой вооруженных людей, - Белоцерковец. ВИДЕО

Автор: 

Киевсовет (1372) Прокопив Владимир (48) подозрение (490)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
За ср@ку , це коли є прямі докази , а не понти татарова разом з баригами з ОПи.
показать весь комментарий
17.04.2025 11:47
+12
Нічого у зелені не вийде , в Києві у них рейтинг довіри О цілих і болт десятих .
Ще Богдан в 2019 р хотів рило погріти на бюджеті Києва - а болтяра.
Що говорити про ларьочника -баригу з ОПи в 2025 р - болтяру на всю пику отримає , а не Київ.
показать весь комментарий
17.04.2025 11:45
+10
Коли якогось чинушу беруть за сраку - він зразу починає скиглити про політичні переслудування...
показать весь комментарий
17.04.2025 11:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коли якогось чинушу беруть за сраку - він зразу починає скиглити про політичні переслудування...
показать весь комментарий
17.04.2025 11:44 Ответить
За ср@ку , це коли є прямі докази , а не понти татарова разом з баригами з ОПи.
показать весь комментарий
17.04.2025 11:47 Ответить
За даними слідства, посадовець забезпечував внесення персональних даних військовозобов'язаних до системи "Шлях" як волонтерів, які начебто перевозили паливо для ЗСУ. Для цього він використовував афілійовану компанію з Одеси, яка оформлювала фіктивні рейси гуманітарної допомоги.

Псевдоволонтери виїжджали до ЄС на вантажівках компанії, але назад поверталися лише штатні водії з комерційними товарами. Таким чином, протягом травня-червня 2022 року через схему кордон незаконно перетнули понад 30 ухилянтів. Джерело: https://censor.net/ua/p3547291
показать весь комментарий
17.04.2025 11:49 Ответить
Ти так довіряєш слідакам з СБУ?
показать весь комментарий
17.04.2025 11:54 Ответить
Я не довіряю політикам.
показать весь комментарий
17.04.2025 11:55 Ответить
Екіпіровка на Прокопова , дивно чому не на танку ?
показать весь комментарий
17.04.2025 12:25 Ответить
А, може, краще не довіряти тим слідакам, які політичні переслідування офрмляють як кримінал?

Ти знаєш, що свого часу вячеслав Чорновіл був засуджений за спробу згвалтування?

А тобі нічого не говорять відкриті кримінальні справи на Володимира Омеляна, Арсенія Яценюка, Петра Порошенка, Гонтарєву, Коболєва, та того же Кличка, еtс???
показать весь комментарий
17.04.2025 12:42 Ответить
Насіров якраз твій, бенін. Те, що Беня з Насіровим тоді входили патріотичний блок - то це Беня потім виправився, зробив своє буратіно. А з Кононенком що не так? Ну, так, звільнили його з СБУ, був партфункціонером, так він зараз воює - https://eurosolidarity.org/2023/06/16/viktor-kononenko-vyrishyv-prysvyatyty-sebe-sluzhbi/
Єдиний - Гримчак, хто захотів заробити на торгівлі впливом, але попався...
показать весь комментарий
17.04.2025 13:33 Ответить
Сергій , ти думаєш Прокопів настільки тупий , що безпосередньо "вносив" фамілії військовозобов`язаних до списку , вони ж навіть в пресповідомленні накрапали ,що " забезпечував внесення " , а це вже зовсім інша хохма. Доказуха має бути , що значить "забезпечував" , як,коли , кому ,з ким ... це не ********************* , чи мав умисел , чи знав , ....і т. д.

Вже Аваков разом з музикантом по фортепіано і цілим Генпрокурором якось презентували розкриття вбивства Шеремета - нє ? І шо ?

Того ?
показать весь комментарий
17.04.2025 12:03 Ответить
А ви вже ознайомилися з матеріалами слідства?
показать весь комментарий
17.04.2025 12:07 Ответить
Ще ні
показать весь комментарий
17.04.2025 12:08 Ответить
Але висновки вже зробили: Рафік нівінават...
показать весь комментарий
17.04.2025 12:09 Ответить
В тому то й справа , що докази має надати слідство і вони мають бути підтверджені в суді , а до того так таки так -Рафік не винен , читай Конституцію і Закон .
показать весь комментарий
17.04.2025 12:14 Ответить
Вас життя нічому не вчить? Все порєшают до суда.
показать весь комментарий
17.04.2025 12:16 Ответить
Якщо ви в курсі то навіщо бла,бла,бла....?
показать весь комментарий
17.04.2025 12:19 Ответить
Які ще бла-бла-бла? Просто константував факт: коли якогось чинушу беруть за сраку - він зразу починає скиглити про політичні переслудування.
показать весь комментарий
17.04.2025 12:20 Ответить
Татарова , Буданова , Шкарлета , Трухіна ,Трофимова ... не беруть нє?
показать весь комментарий
17.04.2025 12:32 Ответить
Ще багато кого не беруть. І це - ****** (вибачте за мою французьку).
показать весь комментарий
17.04.2025 12:33 Ответить
Нічого у зелені не вийде , в Києві у них рейтинг довіри О цілих і болт десятих .
Ще Богдан в 2019 р хотів рило погріти на бюджеті Києва - а болтяра.
Що говорити про ларьочника -баригу з ОПи в 2025 р - болтяру на всю пику отримає , а не Київ.
показать весь комментарий
17.04.2025 11:45 Ответить
Ех... Де той Київ до 2000-х... На жаль вже не той Київ... Як колись писав Тичина "Не той тепер Миргород, Хорол річка не та"...
показать весь комментарий
17.04.2025 11:59 Ответить
Пам"ятаю такого: "Я славлю Партію за щастя і свободу, За многотрудні подвиги її!"
показать весь комментарий
17.04.2025 14:13 Ответить
Ні, так то ж він вже потім таке писав. Бо комуняки сказали, якщо і далі будеш про Миргород та Хорол писати то згноїм в тюрмі. Сказали, вибирай, або достойне життя та вірші про партію, або про Миргород і гниїння в тюрмі. Він вибрав життя. Треба ж як говорити про нього то до кінця говорити.
показать весь комментарий
17.04.2025 14:25 Ответить
Дуже вдобно.
"Слава генія, змушеного бути пігмеєм, блазнем при дворі кривавого короля, була заборонена. Слава ж пігмея, що став паразитувати на тлі генія, була забезпечена величезним пропагандистським трестом" (с)
показать весь комментарий
17.04.2025 17:06 Ответить
Ну я ж просто рядок з твору привів. А мораль та совість автора цього рядка це вже інше. Наприклад вислів (Боротися я можу лише за те, що люблю. Любити можу лише те, що я поважаю, а поважати лише те, що я, принаймні, знаю) А це написав адольф гітлер.
показать весь комментарий
17.04.2025 18:02 Ответить
Ну цей себе не зрадив та тюрми не лякався.
показать весь комментарий
18.04.2025 10:14 Ответить
Та не дивно, скільки раз кияни голосували за Льоню Космоса і його "молоду команду" ДВІЧИ?!!
А до нього Омельченко скільки людей у ДТП вбив, а скільки років видсидів? НУЛЬ!

Нагадаємо, що за останні 10 років це щонайменше п'ята https://lb.ua/news/2015/12/23/324277_shche_zhertva_oleksandra.html ДТП за участю Омельченка чи його машини. Докладно про це читайте в https://lb.ua/news/2015/12/23/324277_shche_zhertva_oleksandra.html тексті "Ще одна жертва Олександра Омельченка?"

2007 року він врізався в КамАЗ. Обійшлося без серйозних наслідків для обох водіїв.

2009 року Омельченко, керуючи автомобілем, https://lb.ua/society/2009/11/26/15203_eksmer_omelchenko_nasmert_sbil.html насмерть збив 48-річного Олександра Карпінського на пішохідному переході. Чоловіка відкинуло на кілька десятків метрів, він помер на місці.

2013 року Омельченко за кермом https://lb.ua/news/2013/02/14/189332_omelchenko_popal_dtp_tsentre_kieva.html на великій швидкості вилетів на зустрічну смугу в районі станції метро "Арсенальна" і зіткнувся з огорожею.

2015 року автомобіль, зареєстрований на Омельченка, збив жінку на пішохідному переході і, не зупиняючись, зник з місця події. Удар був такої сили, що жінку відкинуло приблизно на двадцять метрів. Вона померла в реанімації. За кермом був водій Омельченка.
показать весь комментарий
17.04.2025 12:04 Ответить
Злий Ви Гриць
показать весь комментарий
17.04.2025 12:10 Ответить
Нєхрин бабло заробляти на ухилянтах! Ці гімнюки собі бабло косять, а воїни за цих тварин гинуть!
показать весь комментарий
17.04.2025 11:54 Ответить
Він має рацію, але красти треба менше.
показать весь комментарий
17.04.2025 12:11 Ответить
Четвертий рік війни, а воно в білому махровому халатику: "что случілась?"
показать весь комментарий
17.04.2025 12:23 Ответить
Збіговисько крадіїв і ухилянтів
показать весь комментарий
17.04.2025 12:38 Ответить
Київська влада та комунальні підприємства це злочинна організація яка працює за злочинними схемами Постанови та рішення Київради протирічять Законам України та закону про підприємницьку діяльнісь
Мета цих рішень та постанов це вимагання хабарів з підприємців міста та крадіжка земель і власності Тих хто не платить зносять або зачиняють Особливо ці незаконні дії посилились під час війни бо знизився контроль з боку Держави
Тому СБУ все робить правильно і подяка їм звернули увагу на цю проблему в місті
показать весь комментарий
17.04.2025 13:10 Ответить
 
 