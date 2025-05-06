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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Ратификация Соглашения о полезных ископаемых без ознакомления со всеми составляющими частями документа недопустима, - Порошенко

порошенко

Соглашение с США об ископаемых является стратегическим документом для будущего Украины. Поэтому украинский народ имеет право знать его детали и то, насколько оно приближает мир.

Об этом заявил Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Соглашение является определяющим для отношений с нашим стратегическим партнером - США. Хочу подчеркнуть, что без активного участия США нам будет почти невозможно добиться прекращения войны, прекращения огня и долгожданного, устойчивого мира. Поэтому это, возможно, наиболее важное событие 2025 года, по крайней мере его первой половины, и поэтому надо уделять огромное внимание этому соглашению. Украинский народ заслужил право знать, что есть в этом соглашении", - считает Порошенко.

Он подчеркнул, что ратификация соглашения без ознакомления народных депутатов со всеми составными частями недопустима. Кроме того, по словам пятого президента, документ должен дать ответ на главную потребность Украины - гарантии безопасности.

"Мы требуем встречи с премьер-министром, с переговорной командой для того, чтобы нам предоставили возможность ознакомиться и убедиться в содержательной части этого соглашения", - сказал политик.

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"Меня как пятого президента и как лидера "Европейской Солидарности" не интересует, какие там будут экономические взаимоотношения, кто и сколько будет там зарабатывать. Меня интересует, чтобы это соглашение приблизило нас к миру, а во-вторых, чтобы мы восстановили разрушенное в Овальном кабинете доверие и взаимоотношения между Украиной и США", - сказал Порошенко.

"Украина нуждается в мощной позиции, давлении на Путина для того, чтобы закончить войну. Украина нуждается, - если Путин на это не пойдет, - в так называемом плане "Б": это неограниченное количество специального оружия, это дальнобойное оружие, это противовоздушное оружие, это системы радиоэлектронной борьбы, артиллерийские снаряды, разведданные и все, чтобы увеличит мощь Вооруженных сил. И в то же время адские санкции, которые лишат Путина возможности финансировать войну. Цены на нефть и все остальное это могут сделать", - считает Порошенко.

"Мы подчеркиваем, чтобы в этом соглашении, в протоколе о ратификации были обязательно упоминание о Крымской декларации, которую подписал по моей просьбе Помпео по поручению Трампа от имени Соединенных Штатов, где написано: Крым - это Украина. Навсегда. И вторая позиция - это гарантии безопасности, которые были подписаны президентом Байденом и президентом Зеленским. Если они подписаны, если они действуют, то сошлитесь на них при ратификации", - отметил лидер "ЕС".

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"Фракция "ЕС" договорилась, что мы собираемся вечером завтра, после встречи с чиновниками, предложения будут сформированы. Мы выйдем публично с нашей позицией, и народ будет знать, как будет голосовать наша фракция и какие предложения мы выдвинем для того, чтобы обеспечить наше положительное голосование. Потому что очень большие риски, когда Верховная Рада не ратифицирует это соглашение", - отметил Порошенко.

Автор: 

Порошенко Петр (19606) ископаемые (168) Европейская Солидарность (1054)


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Топ комментарии
+15
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06.05.2025 21:28
+12
Рекомендую всім відшукати цю розмову це в'ю на Суспільному, воно було о 18:10 сьогодні. Там дуже-деже цікаво було спостерігати, як ведучий-зебіл намагався заплутати Пороха... як Порох твердо тримався позиції "ви запитали - то я даю повну відповідь на проблему, інакше перенесемо розмову на інший наступний період часу".
Окрім розмови про ратифікацію "Угоди про копалини" - там ще обговорювалась тема про санкції на Пороха, судового процесу та про переговори уряду ЕрЗе-шмигаля х комісарами ЄС про вступ України до ЄС...
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06.05.2025 21:34
+12
Не дарма, Шашличний з офісом не хочуть оприлюднювати всі деталі угоди, тому на пороха знову спустять всіх ботів і офісні помийки завтра зранку понуть поливати Пороха брудом
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06.05.2025 21:41
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Так.
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06.05.2025 21:23 Ответить
Так.Але зе з єрмаком пох на все крім їхньої власної безпеки
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06.05.2025 21:24 Ответить
Зе потрібно судити після війни, нехай сидіть біля коломойського
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06.05.2025 21:26 Ответить
страждає у Буковелі на коньках?
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06.05.2025 22:16 Ответить
А всі "слуги" читати вміють?
Може їм краще у коміксах подавати на ознайомлення?
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06.05.2025 21:27 Ответить
Та їм якраз пофігу, вони можуть і не читати.
ОПа дасть команду і будуть тиснути кнопки, як дресировані мавпи.
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06.05.2025 21:50 Ответить
дресовані, якби хто питав?
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06.05.2025 22:18 Ответить
Камасутра?
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06.05.2025 21:52 Ответить
здохни, кацап
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06.05.2025 21:29 Ответить
Той ,хто саботує гарантії безпеки для України і її народу...вже давно вганяє ці цвяхи і не тільки в політичну труну...
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06.05.2025 21:33 Ответить
Не бзди, цей збітийльоччік ще тебе переживе...
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06.05.2025 21:41 Ответить
А що заважає ОПЗЄ надати депутатам повну угоду з додатками на ознайомлення? Невже Порох?
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06.05.2025 21:42 Ответить
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06.05.2025 21:28 Ответить
Петро! Не на на часі.....
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06.05.2025 21:30 Ответить
До цієї угоди та інформації за неї ,треба чути голос ЄС ...чи знають вони все теж , і чому деякі пункти засекречені , шо там і проти кого , як шо в інтересах України ,то тоді достатньо так і сказати ,але лідери фракції , повині знати, шо там за секрети ,і як шо Порошенко одобряє ,тоді ризиків нема ...
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06.05.2025 21:32 Ответить
поОПі, вони ж меморандум підписали?
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06.05.2025 22:20 Ответить
Огласіть весь список!
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06.05.2025 21:33 Ответить
так він же там також під санкціями, ***** їх підписав набагато раніше, ніж ЕрЗе.
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06.05.2025 21:35 Ответить
ЖмуРукуАбнімаю, ліпецкахвабріка!!!
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06.05.2025 21:38 Ответить
😀
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06.05.2025 21:47 Ответить
На шашлики і день Побєди, як обіцяв Шашличний?
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06.05.2025 21:39 Ответить
Рекомендую всім відшукати цю розмову це в'ю на Суспільному, воно було о 18:10 сьогодні. Там дуже-деже цікаво було спостерігати, як ведучий-зебіл намагався заплутати Пороха... як Порох твердо тримався позиції "ви запитали - то я даю повну відповідь на проблему, інакше перенесемо розмову на інший наступний період часу".
Окрім розмови про ратифікацію "Угоди про копалини" - там ще обговорювалась тема про санкції на Пороха, судового процесу та про переговори уряду ЕрЗе-шмигаля х комісарами ЄС про вступ України до ЄС...
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06.05.2025 21:34 Ответить
цур вас, хто ж витримає "баригу", що збагатився у 86 разів прибивши брата свого та й Єрмака, котрий у загробному житті розпродував держмордні посади?
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06.05.2025 22:24 Ответить
Має рацію. Дивлячись як американці поводяться з нами, тепер опозиція має сказати своє слово з подачі президента. Бо ОП добре розуміє що витворяє тромб.
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06.05.2025 21:38 Ответить
Ви нічого не переплутали? Чого це опозиція мусить щось робити з подачі Невтікача ...
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06.05.2025 22:43 Ответить
Не дарма, Шашличний з офісом не хочуть оприлюднювати всі деталі угоди, тому на пороха знову спустять всіх ботів і офісні помийки завтра зранку понуть поливати Пороха брудом
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06.05.2025 21:41 Ответить
вони ніколи не зупинялись лиючи бруд на Петра...
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06.05.2025 21:59 Ответить
Народ, мовляв, має прааааво знаати...
І чого б це йому те право мати?Відколи так стало? Народ, тьху.
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06.05.2025 21:42 Ответить
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06.05.2025 22:00 Ответить
так вони йолупе є у вільному доступі, піди та прочитай.
ліпетска фабріка убіл брата создал ПР абивралг..
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06.05.2025 22:02 Ответить
Та наріту пофіг😵‍💫
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06.05.2025 22:00 Ответить
Он, як понабігало, московських дристунів-камінтатраф, по команді стАрШого!
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06.05.2025 22:01 Ответить
зебіл, ти правильно зробив, що свій недолугий сарказм не виділив смайликом. Бо сміятися з твого виспру якось не виходить; скоріше сміятися треба з твого дебілізму.
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06.05.2025 22:21 Ответить
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06.05.2025 22:23 Ответить
 
 