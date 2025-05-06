Ратификация Соглашения о полезных ископаемых без ознакомления со всеми составляющими частями документа недопустима, - Порошенко

Соглашение с США об ископаемых является стратегическим документом для будущего Украины. Поэтому украинский народ имеет право знать его детали и то, насколько оно приближает мир.

Об этом заявил Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Соглашение является определяющим для отношений с нашим стратегическим партнером - США. Хочу подчеркнуть, что без активного участия США нам будет почти невозможно добиться прекращения войны, прекращения огня и долгожданного, устойчивого мира. Поэтому это, возможно, наиболее важное событие 2025 года, по крайней мере его первой половины, и поэтому надо уделять огромное внимание этому соглашению. Украинский народ заслужил право знать, что есть в этом соглашении", - считает Порошенко.

Он подчеркнул, что ратификация соглашения без ознакомления народных депутатов со всеми составными частями недопустима. Кроме того, по словам пятого президента, документ должен дать ответ на главную потребность Украины - гарантии безопасности.

"Мы требуем встречи с премьер-министром, с переговорной командой для того, чтобы нам предоставили возможность ознакомиться и убедиться в содержательной части этого соглашения", - сказал политик.

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"Меня как пятого президента и как лидера "Европейской Солидарности" не интересует, какие там будут экономические взаимоотношения, кто и сколько будет там зарабатывать. Меня интересует, чтобы это соглашение приблизило нас к миру, а во-вторых, чтобы мы восстановили разрушенное в Овальном кабинете доверие и взаимоотношения между Украиной и США", - сказал Порошенко.

"Украина нуждается в мощной позиции, давлении на Путина для того, чтобы закончить войну. Украина нуждается, - если Путин на это не пойдет, - в так называемом плане "Б": это неограниченное количество специального оружия, это дальнобойное оружие, это противовоздушное оружие, это системы радиоэлектронной борьбы, артиллерийские снаряды, разведданные и все, чтобы увеличит мощь Вооруженных сил. И в то же время адские санкции, которые лишат Путина возможности финансировать войну. Цены на нефть и все остальное это могут сделать", - считает Порошенко.

"Мы подчеркиваем, чтобы в этом соглашении, в протоколе о ратификации были обязательно упоминание о Крымской декларации, которую подписал по моей просьбе Помпео по поручению Трампа от имени Соединенных Штатов, где написано: Крым - это Украина. Навсегда. И вторая позиция - это гарантии безопасности, которые были подписаны президентом Байденом и президентом Зеленским. Если они подписаны, если они действуют, то сошлитесь на них при ратификации", - отметил лидер "ЕС".

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"Фракция "ЕС" договорилась, что мы собираемся вечером завтра, после встречи с чиновниками, предложения будут сформированы. Мы выйдем публично с нашей позицией, и народ будет знать, как будет голосовать наша фракция и какие предложения мы выдвинем для того, чтобы обеспечить наше положительное голосование. Потому что очень большие риски, когда Верховная Рада не ратифицирует это соглашение", - отметил Порошенко.