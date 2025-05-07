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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Рада 8 мая должна ратифицировать соглашение о недрах с США, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в четверг, 8 мая, Верховная Рада должна ратифицировать соглашение о полезных ископаемых с США.

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Завтра Верховная Рада Украины должна ратифицировать соглашение об экономическом партнерстве с Соединенными Штатами Америки. Соглашение написано так, чтобы соответствовать национальным интересам Украины. Безопасность и экономика всегда идут бок о бок. Нам нужны десятилетия прогнозируемого и ощутимого экономического роста", - подчеркнул он.

По словам президента, стратегическое видение Америки - формировать новые экономические партнерства.

"Это будет работать и на оборону Украины, и на наше оборонное взаимодействие. Стратегическое видение Украины - привлекать партнеров к реальной работе здесь, в Украине, инвестировать здесь и развивать производства на нашей земле. Именно это мы и делаем. Важно, чтобы все депутаты осознавали вес этого соглашения и поддержали перспективы, которые соглашение открывает", - резюмировал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 47% украинцев ожидают позитива от соглашения о недрах с США, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Напомним, 1 мая министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина и партнерство в сфере критических полезных ископаемых.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

В Белом доме заявили, что подписание соглашения о недрах с Украиной отражает заинтересованность Соединенных Штатов в суверенном будущем государства.

На заседании Комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества 7 мая внесли редакционные изменения в законопроект о ратификации Соглашения между правительствами Украины и США о создании Американско-Украинского инвестфонда восстановления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ратификация Соглашения об ископаемых без ознакомления со всеми составными частями документа недопустима, - Порошенко

Автор: 

ВР (29261) Зеленский Владимир (20505) ратификация (416) ископаемые (171)


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Топ комментарии
+4
Що значе має ратифікувати??? тИ єпанько мутиш, а рада має приймати!!! ьИ **** розклади все по полицях а потім буде чекати коли рада прийме!!! тИ забув хто ти???? Рада може тебе і послати на ....уй, на забувай про це, чмо мале!!!
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07.05.2025 22:30
+4
Це вже перемога , коли за ВР вирішують що їй треба зробити?
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07.05.2025 22:35
+4
Т.е. ручные депутатишки проголосуют за кота в мешке?
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07.05.2025 22:38
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07.05.2025 22:25 Ответить
Тихо - ша! - козирний ти наш
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07.05.2025 22:25 Ответить
А народ має її дезавуювати.
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07.05.2025 22:27 Ответить
А якщо не ратифікують ?
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07.05.2025 22:29 Ответить
Що значе має ратифікувати??? тИ єпанько мутиш, а рада має приймати!!! ьИ **** розклади все по полицях а потім буде чекати коли рада прийме!!! тИ забув хто ти???? Рада може тебе і послати на ....уй, на забувай про це, чмо мале!!!
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07.05.2025 22:30 Ответить
Це вже перемога , коли за ВР вирішують що їй треба зробити?
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07.05.2025 22:35 Ответить
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07.05.2025 22:37 Ответить
пика знайома ....
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07.05.2025 23:04 Ответить
Дело тут не в его пике, а в том, на чьей башке лежит его рука.
Эта рука лежит на безмозглой башке массового украинского избирателя.
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07.05.2025 23:18 Ответить
Комітет Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва (голова Мережко О. О. ) повторно змінив текст угоди доповнивши її визначенням "На момент голосування депутати не бачили текст двох інших Угод, тому не несуть за них відповідальність".
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07.05.2025 22:38 Ответить
Т.е. ручные депутатишки проголосуют за кота в мешке?
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07.05.2025 22:38 Ответить
зе гнида намагається цією ратифікацією(яка і не потрібна взагалі, ніхто в США за це й нем каже) уникнути відповідальності, та перекласти її на Раду, за те що обміняв санкції проти себе особисто та зеленої банди 95 кварталу на надра України
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07.05.2025 22:45 Ответить
Божечки!
Мені починає здаватися, що я з року в рік читатиму про ту ж саму угоду про надра!!!
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07.05.2025 22:46 Ответить
Трамп окончательно сбросил маску миротворца и перешел на сторону Путина. Вот и сказочке с 30-дневном перемирии конец. Никакой угоды по минералам с Трампом ратифицировать нельзя. Они продали всех союзников и перешли на сторону Путина.

Джей Ді Венс також заявив, що США вирішили відмовитися від ідеї 30-денного перемир'я, оскільки Росія відхилила цю пропозицію"Україна заявила, що погодиться на 30-денне перемир'я, і ми це дуже цінуємо. Росія ж сказала - ви не зобов'язані з цим погоджуватися, але важливо

враховувати позицію іншої сторони, - що 30-денне перемир'я не відповідає їхнім стратегічним інтересам []. Тому ми намагаємося відійти від фокусування на ідеї 30-денного перемир'я і розглянути, як виглядатиме довгострокова угода"Це цікаво з огляду на те, що спочатку

сам Трамп підтримав ідею з 30-денним перемир'ям. А коли Путін запропонував "парадне" 3-денне - американці вустами Левітт та Келлога сказали, що пропозиція херня
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07.05.2025 23:02 Ответить
Ратифікувати - це означає підняти свої ратиці?
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07.05.2025 23:10 Ответить
У нас парламентсько-президентська республіка чи вже Малина з гундосим на чолі???
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07.05.2025 23:11 Ответить
 
 