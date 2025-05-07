Рада 8 мая должна ратифицировать соглашение о недрах с США, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский сообщил, что в четверг, 8 мая, Верховная Рада должна ратифицировать соглашение о полезных ископаемых с США.
Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
"Завтра Верховная Рада Украины должна ратифицировать соглашение об экономическом партнерстве с Соединенными Штатами Америки. Соглашение написано так, чтобы соответствовать национальным интересам Украины. Безопасность и экономика всегда идут бок о бок. Нам нужны десятилетия прогнозируемого и ощутимого экономического роста", - подчеркнул он.
По словам президента, стратегическое видение Америки - формировать новые экономические партнерства.
"Это будет работать и на оборону Украины, и на наше оборонное взаимодействие. Стратегическое видение Украины - привлекать партнеров к реальной работе здесь, в Украине, инвестировать здесь и развивать производства на нашей земле. Именно это мы и делаем. Важно, чтобы все депутаты осознавали вес этого соглашения и поддержали перспективы, которые соглашение открывает", - резюмировал Зеленский.
Напомним, 1 мая министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина и партнерство в сфере критических полезных ископаемых.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.
В Белом доме заявили, что подписание соглашения о недрах с Украиной отражает заинтересованность Соединенных Штатов в суверенном будущем государства.
На заседании Комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества 7 мая внесли редакционные изменения в законопроект о ратификации Соглашения между правительствами Украины и США о создании Американско-Украинского инвестфонда восстановления.
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Эта рука лежит на безмозглой башке массового украинского избирателя.
Мені починає здаватися, що я з року в рік читатиму про ту ж саму угоду про надра!!!
Джей Ді Венс також заявив, що США вирішили відмовитися від ідеї 30-денного перемир'я, оскільки Росія відхилила цю пропозицію"Україна заявила, що погодиться на 30-денне перемир'я, і ми це дуже цінуємо. Росія ж сказала - ви не зобов'язані з цим погоджуватися, але важливо
враховувати позицію іншої сторони, - що 30-денне перемир'я не відповідає їхнім стратегічним інтересам []. Тому ми намагаємося відійти від фокусування на ідеї 30-денного перемир'я і розглянути, як виглядатиме довгострокова угода"Це цікаво з огляду на те, що спочатку
сам Трамп підтримав ідею з 30-денним перемир'ям. А коли Путін запропонував "парадне" 3-денне - американці вустами Левітт та Келлога сказали, що пропозиція херня