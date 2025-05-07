Рада 8 мая должна ратифицировать соглашение о недрах с США, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в четверг, 8 мая, Верховная Рада должна ратифицировать соглашение о полезных ископаемых с США.

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Завтра Верховная Рада Украины должна ратифицировать соглашение об экономическом партнерстве с Соединенными Штатами Америки. Соглашение написано так, чтобы соответствовать национальным интересам Украины. Безопасность и экономика всегда идут бок о бок. Нам нужны десятилетия прогнозируемого и ощутимого экономического роста", - подчеркнул он.

По словам президента, стратегическое видение Америки - формировать новые экономические партнерства.

"Это будет работать и на оборону Украины, и на наше оборонное взаимодействие. Стратегическое видение Украины - привлекать партнеров к реальной работе здесь, в Украине, инвестировать здесь и развивать производства на нашей земле. Именно это мы и делаем. Важно, чтобы все депутаты осознавали вес этого соглашения и поддержали перспективы, которые соглашение открывает", - резюмировал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 47% украинцев ожидают позитива от соглашения о недрах с США, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Напомним, 1 мая министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина и партнерство в сфере критических полезных ископаемых.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

В Белом доме заявили, что подписание соглашения о недрах с Украиной отражает заинтересованность Соединенных Штатов в суверенном будущем государства.

На заседании Комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества 7 мая внесли редакционные изменения в законопроект о ратификации Соглашения между правительствами Украины и США о создании Американско-Украинского инвестфонда восстановления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ратификация Соглашения об ископаемых без ознакомления со всеми составными частями документа недопустима, - Порошенко