Українсько-Американський фонд може запрацювати за кілька тижнів, – Свириденко

Після ратифікації Угоди про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови та розгляду документів, які регулюватимуть його запуск, фонд розпочне працювати вже за кілька тижнів.

Про це під час брифінгу повідомила перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко, передає Укрінформ.

"Ратифікація, ми сподіваємося, сьогодні завершиться успішно. І далі у нас на столі мають з'явитися ще щонайменше дві угоди, які будуть регулювати запуск фонду – угода про обмежене партнерство і угода, яка, по суті, визначає, яким чином фонд буде функціонувати. Наші американські колеги сподіваються, що всі ці угоди будуть якомога швидше фіналізовані. Швидше – це значить тижні, не місяці. Відтак, ми сподіваємося, що фонд повноцінно вже запрацює впродовж кількох тижнів", – розповіла Свириденко.

Вона уточнила, що додаткові угоди не потребують підписантів з боку представників Кабміну. Ці угоди матимуть комерційний характер і підписувати їх будуть дві юридичні особи: з боку Сполучених Штатів – це DFC, з боку України – Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства (ДПП), що перебуває у підпорядкуванні Мінекономіки.

"Ну і ще нам потрібно ухвалити зміни до Бюджетного кодексу для створення спеціального фонду, і на це піде кілька тижнів", – додала перша віцепрем’єр-міністерка.

За її словами, наразі ще тривають обговорення щодо цих двох додаткових угод, до яких долучена переговорна команда з України, яка працювала над основною угодою.

"Зустрічі щодня проходять, задача – фіналізувати їх якомога швидше. Щойно ратифікація (основної угоди в парламенті, – ред.) відбудеться, потрібно вже мати фінал угоди", – зазначила Свириденко.

Своєю чергою перший заступник міністра економіки Олексій Соболев уточнив, що для того, щоб Українсько-американський інвестиційний фонд почав заробляти очікувані від нього прибутки, знадобляться додаткові кошти.

"Ми розуміємо, що для того, щоб фонд був успішним і заробляв ті обсяги, в яких зацікавлена і Україна, і американці, потрібні додаткові грошові надходження від США. Корпорація DFC – це по суті банк розвитку Штатів. Тому DFC докладатиметься до фонду своїми інвестиціями. Крім того, в угоді про роботу фонду прописано, що Америка як зацікавлена сторона буде залучати додаткових інвесторів із приватного сектору, міжнародних фінансових організацій", – розповів Соболев.

Він уточнив, що внески США можуть бути як у вигляді грошових коштів, так і шляхом врахування вартості наданої Україні військової допомоги.

"Обидва механізми розглядаються – коштами та військовою допомогою. Розраховуємо, що обидва механізми запрацюють цього року", – сказав Соболев.

Він додав, що Україна також може робити додаткові внески до фонду, окрім обов’язкових 50% відрахувань від продажу ліцензій та рентних платежів.

За словами заступника міністра економіки - торгового представника України Тараса Качки, перший внесок до фонду, щоб він розпочав роботу, має здійснити саме DFC.

"Startup Money – це невеликі гроші для запуску фонду. Далі це все буде обговорюватись між сторонами", – зазначив Качка.

Читайте також: Комітет Ради знову змінив текст законопроєкту про ратифікацію Угоди про надра із США

Нагадаємо, на початку травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скот Бессент підписали Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови між урядами України та США. Основні її положення Свириденко навела у Facebook, однак їх зміст подекуди відрізнявся від положень у тексті самої Угоди.

У Верховній Раді вже зареєстрували законопроєкт про ратифікацію Угоди між урядами України та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, його можуть ухвалити 8 травня.

Однак ця Угода є рамковою, а детальні умови роботи фонду визначатимуться додатковими угодами, які підпишуть без участі парламенту.

Детальніше читайте у матеріалі: Україна та США підписали історичну угоду про надра. Що вона передбачає?