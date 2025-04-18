Держбюджет України втрачає мільйони через зростання експорту металобрухту, – експерт

Збільшення обсягів експорту металобрухту під час війни експорт становить загрозу як для української металургії, для якої ця сировина є необхідною, так і для державного бюджету – адже він втрачає мільйони валютних та податкових надходжень.

Про це президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив у коментарі РБК-Україна.

"Якщо в перший рік війни експортувалося 50 з лишком тисяч тонн металобрухту, то минулого року — вже майже 300 тисяч тонн. Цього року ми можемо вийти на півмільйона тонн експорту", – розповів Каленков.

За його словами, експорт сировини, яку можна переробляти в Україні, шкодить економіці.

"Для нас і української економіки це величезні втрати. Тому що 1 тонна брухту, яка перероблена в сталь в Україні, приносить десь у 8,5 разів більше надходжень. Тільки валютних надходжень вона приносить у 5 разів більше! Плюс, дає роботу суміжним галузям. Тому ефект для економіки просто величезний, якщо 1 тонна брухту, замість вивезення з країни, переробляється всередині. Зараз же Україна нічого не отримує від експорту", – наголосив Каленков.

Він пояснив, що наразі майже 90% українського брухту вивозиться з України до ЄС, з яким у нас відсутнє експортне мито в рамках угоди про вільну торгівлю. Крім того, за його словами, експорт брухту – це "фактично сірий бізнес, де усі на ФОПах", а валютний виторг у країну може не повертатися.

"Тобто, фактично експорту – це чорна діра, в яку з України вивозиться цінна сировина, стратегічна для промисловості. Брухт іде у порти Євросоюзу, а звідти – просто вивозиться далі до Туреччини, в Індію, тобто у країни, які досі купують енергетичні ресурси з Росії за заниженими цінами, і можуть собі дозволити вигрібати брухт за будь-якою ціною", – зазначив Каленков.

Він зауважив, що сталь, вироблена у цих країнах, є недорогою за собівартістю, і фактично б’є по металургійному експорту країн, які відмовилися від співпраці з росією, і по українському в тому числі.

"Тим часом зростання експорту призводить до того, що на внутрішньому ринку ми маємо дефіцит брухту, і це тисне на ціни. Тому що ми конкуруємо з країнами, які вигрібають енергоресурси з російської федерації за цінами в рази меншими, ніж платять українські та європейські виробники. Це все призводить до величезних втрат до бюджету", – додав Каленков.

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Як повідомлялося, українські металургійні заводи прогнозують суттєвий дефіцит металобрухту у 2025 році на внутрішньому ринку. Зокрема, потреби основних гравців ринку для забезпечення металургійного виробництва у 2025 році становитимуть 1,75-1,8 млн тонн брухту.

Водночас підприємства, що займаються заготівлею металобрухту в Україні, зможуть зібрати у 2025 році лише 1,45-1,65 млн тонн сировини, що на 5-17% менше порівняно із показником минулого року. Більш того, з цього обсягу брухтозаготівельники планують відвантажити на експорт 350 тис. тонн.