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Новини
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Держбюджет України втрачає мільйони через зростання експорту металобрухту, – експерт

Зростання експорту металобрухту становить загрозу для держбюджету

Збільшення обсягів експорту металобрухту під час війни експорт становить загрозу як для української металургії, для якої ця сировина є необхідною, так і для державного бюджету – адже він втрачає мільйони валютних та податкових надходжень.

Про це президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив у коментарі РБК-Україна.

"Якщо в перший рік війни експортувалося 50 з лишком тисяч тонн металобрухту, то минулого року — вже майже 300 тисяч тонн. Цього року ми можемо вийти на півмільйона тонн експорту", – розповів Каленков.

За його словами, експорт сировини, яку можна переробляти в Україні, шкодить економіці.

"Для нас і української економіки це величезні втрати. Тому що 1 тонна брухту, яка перероблена в сталь в Україні, приносить десь у 8,5 разів більше надходжень. Тільки валютних надходжень вона приносить у 5 разів більше! Плюс, дає роботу суміжним галузям. Тому ефект для економіки просто величезний, якщо 1 тонна брухту, замість вивезення з країни, переробляється всередині. Зараз же Україна нічого не отримує від експорту", – наголосив Каленков.

Він пояснив, що наразі майже 90% українського брухту вивозиться з України до ЄС, з яким у нас відсутнє експортне мито в рамках угоди про вільну торгівлю. Крім того, за його словами, експорт брухту – це "фактично сірий бізнес, де усі на ФОПах", а валютний виторг у країну може не повертатися.

"Тобто, фактично експорту – це чорна діра, в яку з України вивозиться цінна сировина, стратегічна для промисловості. Брухт іде у порти Євросоюзу, а звідти – просто вивозиться далі до Туреччини, в Індію, тобто у країни, які досі купують енергетичні ресурси з Росії за заниженими цінами, і можуть собі дозволити вигрібати брухт за будь-якою ціною", – зазначив Каленков.

Він зауважив, що сталь, вироблена у цих країнах, є недорогою за собівартістю, і фактично б’є по металургійному експорту країн, які відмовилися від співпраці з росією, і по українському в тому числі.

"Тим часом зростання експорту призводить до того, що на внутрішньому ринку ми маємо дефіцит брухту, і це тисне на ціни. Тому що ми конкуруємо з країнами, які вигрібають енергоресурси з російської федерації за цінами в рази меншими, ніж платять українські та європейські виробники. Це все призводить до величезних втрат до бюджету", – додав Каленков.

Читайте також: Українські експортери брухту припинили сплачувати до бюджету будь-яке вивізне мито, – ЗМІ

Як повідомлялося, українські металургійні заводи прогнозують суттєвий дефіцит металобрухту у 2025 році на внутрішньому ринку. Зокрема, потреби основних гравців ринку для забезпечення металургійного виробництва у 2025 році становитимуть 1,75-1,8 млн тонн брухту.

Водночас підприємства, що займаються заготівлею металобрухту в Україні, зможуть зібрати у 2025 році лише 1,45-1,65 млн тонн сировини, що на 5-17% менше порівняно із показником минулого року. Більш того, з цього обсягу брухтозаготівельники планують відвантажити на експорт 350 тис. тонн.

Автор: 

металургія (928) експорт (3828) метал (490) металобрухт (267) Новини компаній (3353) Укрметалургпром (34)


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Топ коментарі
+10
Олігархи перед коронавірусом підняли ціну на новий метал з 16грн за 1кг до 60 грн, однак ціна на брухт на прийомках не піднялась. Зараз ціна на прийомках 4 грн за 1кг при доларі 42, а була 8грн при доларі 24. Але рот у олігархів не закривається про їхні збитки(((
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18.04.2025 19:03
+6
Гарно співає. Буцім інтереси держави відстоює. Забуло сказати, скільки коштує здати лом метала на заготівельних пунктах перекупам. Чому язик в сраці - а не пункти прийому "Укрметалургпром" по обласним центрам і великим містам. Хто добре платить тому і танцюють.
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18.04.2025 19:07
+5
Висновок: Потрібно відвойовувати окуповані території - там металобрухту навалом....
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18.04.2025 18:54
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Висновок: Потрібно відвойовувати окуповані території - там металобрухту навалом....
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18.04.2025 18:54 Відповісти
ось для цього і потрібна поліція!
охороняти металобрухт від браконьєрів!
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18.04.2025 19:06 Відповісти
Олігархи перед коронавірусом підняли ціну на новий метал з 16грн за 1кг до 60 грн, однак ціна на брухт на прийомках не піднялась. Зараз ціна на прийомках 4 грн за 1кг при доларі 42, а була 8грн при доларі 24. Але рот у олігархів не закривається про їхні збитки(((
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18.04.2025 19:03 Відповісти
Олігархи - це ті, хто при владі (за визначенням)
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19.04.2025 20:10 Відповісти
Продають там - де вигідніше
Платіть більше - поволочуть до вас
Що буде спроба знову вирішувати адмінметодами
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18.04.2025 19:07 Відповісти
Гарно співає. Буцім інтереси держави відстоює. Забуло сказати, скільки коштує здати лом метала на заготівельних пунктах перекупам. Чому язик в сраці - а не пункти прийому "Укрметалургпром" по обласним центрам і великим містам. Хто добре платить тому і танцюють.
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18.04.2025 19:07 Відповісти
а що треба вам 3.14расам нести за копійки
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18.04.2025 19:20 Відповісти
А через олігархів втрачає мільярди
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18.04.2025 19:24 Відповісти
Просто напомню, что в Америке чеканили серебряные 5 центовые монеты во время войны чтобы освободить медь и никель для военных целей. О каком экспорте металлолома вообще может идти речь вы что с ума сошли
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18.04.2025 19:57 Відповісти
Знов "металобрухт"?!!
Я реально у ШОЦІ - за 30 років так все не вивезли? (адже вивіз "металобрухту" ніколи не зупинявся)
Я реально у ШОЦІ - за 30 років не здогадалися, під виглядом "металобрухту" у 50-70% вивозять новий ПРОКАТ ухиляючись від податків та мита.
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18.04.2025 19:59 Відповісти
Експорт сировини яку можна переробляти в Україні шкодить економіці... То чого влада всі 34 роки тішиться що мільйони тонн збіжжя вивозять закордон і все з "оптимізацією" мита.
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18.04.2025 20:02 Відповісти
Пам'ятаєте як Юзік (з кварталу) з іншими слугами у Кривому Розі обговорювали з поліцаями схеми з металобрухтом? Отам всі гроші.
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19.04.2025 20:15 Відповісти

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