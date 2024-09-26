Українські експортери брухту припинили сплачувати до бюджету будь-яке вивізне мито, – ЗМІ

Цьогоріч українські експортери брухту встановили декілька рекордів з фізичного обсягу вивозу сировини, отримавши можливість вивозити її без сплати будь-якого мита.

Про це пише інтернет-видання Телеграф.

"Якщо ще минулого року митниця збирала на користь держави символічні 3 євро з кожної тонни брухту, яку український бізнес прагнув поставити на територію Євросоюзу, з 1 січня збори до держбюджету від експорту стратегічної сировини склали круглий нуль", – підкреслює видання.

Крім того, як пише Телеграф, українські експортери брухту вже давно навчилися уникати сплати до бюджету "загального" експортного мита на металобрухт у розмірі 180 євро/тонн, навчившись отримувати на митниці сертифікат походження EUR.1.

"Цілком природно, що успіхи безмитної торгівлі не забарилися. Так, за інформацією Державної митної служби, Україна за 8 місяців 2024 року збільшила експорт металобрухту більш ніж наполовину. А у серпні цього року показники експорту досягли пікової позначки, що стало максимумом із грудня 2021 року", – зазначає ЗМІ, додаючи, що європейські країни-отримувачі українського брухту, наприклад Болгарія чи Польща, є лише "перевалочними базами" для подальшого реекспорту сировини в ті країни (Туреччина, Індія), на які працює мито 180 євро/тонн.

"Таким чином, можна констатувати, що в режимі торгівлі українським брухтом назріли серйозні зміни: поточний стан справ у сфері експорту сировини вже давно не відповідає національним інтересам держави Україна, у галузі процвітають сірі схеми, підробка документів та корупція, внаслідок чого державний бюджет перестав отримувати хоч якісь кошти від вивезення брухту. І така ситуація виглядає відвертим знущанням зі здорового глузду, особливо коли держава намагається наповнити бюджет шляхом підвищення податків для населення", – констатує Телеграф, нагадуючи, що вже у першому читанні Верховна Рада підтримала підвищення низки ставок оподаткування, у тому числі військового збору з 1,5% до 5% і податків для ФОПів.