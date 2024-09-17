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Рада з другої спроби схвалила законопроєкт про підвищення податків (оновлено)

Законопроєкт про підвищення податків

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 11416д, який передбачає підвищення податків.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

За відповідне рішення проголосував 241 нардеп.

"Так як до жовтня закон в цілому не буде прийнято, то впровадження буде "заднім числом" з 1 жовтня", – зазначив він. 

Остаточне ухвалення цього законопроєкту має додатково принести держбюджету 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд у наступному.

За словами Железняка, голосування за документ у другому читанні очікується приблизно у середині жовтня. 

Нагадаємо, оновлений текст проєкту закону передбачає:

  • підвищення військового збору на період до 31 грудня року, у якому буде припинено воєнний стан, а саме: підвищення ставки з 1,5% до 5%; встановлення ВЗ у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку ІІІ групи; встановлення ВЗ для ФОП - платників єдиного податку І, ІІ та IV групи на рівні 10% розміру мінімальної заробітної плати;
  • встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%;
  • встановлення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%;
  • вдосконалення запропонованої моделі визначення розміру авансових внесків з податку на прибуток підприємств для АЗС;
  • зміну податкового періоду з квартального на місячний для подання звітності про виплачені доходи на користь фізичних осіб (для економічного бронювання).

Крім того, документ має доручення уряду розробити законопроєкт про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо зарахування військового збору до спецфонду держбюджету для їх спрямування на потреби фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони.

Як повідомлялося, 3 вересня народні депутати провалили голосування за законопроєкт №11416-д про підвищення податків для фінансування оборони. У першому читанні законопроєкт набрав лише 224 голоси з 226 необхідних, у тому числі його підтримали лише 170 із 233 депутатів від "Слуги народу".

Раніше податковий комітет ВР зняв з порядку денного підвищення податків для банківського сектору до 50% у 2024 році. Проти цього виступили Мінфін, Нацбанк та Міжнародний валютний фонд.

Детальніше читайте у нашому матеріалі: У пошуках компромісу. Як змінилася концепція підвищення податків

Автор: 

ВР (2867) податки (2425)


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Топ коментарі
+15
Тим разом не вистачило 2 тушки. Як і прогнозували 2 п...дараса в раді знайшлось. Ну що, добиття ФОПів 1 та 2 групи офіційно можна оголосити майже завершеним. І це все при тому, що профільний комітет ради та Мінфін при прогнозуванні надходжень від цих "збільшень" проїба...ся на 100 млрд. грн. Клоунада імені кв.95 продовжується. Ржіть імбіцили...
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17.09.2024 14:19
+14
Так само зробили із ПДФО з силового блоку який віджали у громад у 2023 році. Закон був прийнятий у листопаді. Віджали з 01.10.2023 року. Ітог... громади у більшості без грошей з дефіцитними бюджетами, ЗСУ не бачать ні дронів ні допомоги з боку громад. Геніально ж...
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17.09.2024 14:22
+13
"Заднім числом".
Закон.
Як і все, в принципі, інше - через зад.
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17.09.2024 14:13
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17.09.2024 14:12 Відповісти
"Так як до жовтня закон в цілому не буде прийнято, то впровадження буде "заднім числом" з 1 жовтня"
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17.09.2024 14:13 Відповісти
Хоть поржом.
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17.09.2024 15:49 Відповісти
Ще менше донатити на ЗСУ люди стануть... Бо кожен порахує, що замість умовних 150 гривень ВП, він тепер платитиме 500.
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17.09.2024 14:13 Відповісти
Комусь ніколи не дойде, хай донатять.
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17.09.2024 15:20 Відповісти
Люди донатять не тому, що 350 грн "економія" податку. Flying Eagle, Kravchenko Igor - вороги України
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17.09.2024 15:49 Відповісти
Хай донатять і далі. Держава ж чітко визначила що мусорня приорітетніша від арміїї.
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17.09.2024 19:38 Відповісти
"Заднім числом".
Закон.
Як і все, в принципі, інше - через зад.
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17.09.2024 14:13 Відповісти
Так само зробили із ПДФО з силового блоку який віджали у громад у 2023 році. Закон був прийнятий у листопаді. Віджали з 01.10.2023 року. Ітог... громади у більшості без грошей з дефіцитними бюджетами, ЗСУ не бачать ні дронів ні допомоги з боку громад. Геніально ж...
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17.09.2024 14:22 Відповісти
Від тих громад і так у своїй більшості ЗСУ допомогу хрін бачили ( знаю область де лише кілька дрібних громад щось для армії з власних коштів виділили та і то там жодна частина не зареєстрована ) , за кошти "військового" ПДФО громади в основному плитку та асфальт клали , будували фонтани та квіти саджали - саме те що потрібно щоб украсти і за це нічого не було . Горе у тому що коли у одних злодіїв відібрали , то кошти попали у руки таких самих злодюг але у більших масштабах.
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17.09.2024 14:56 Відповісти
Тим разом не вистачило 2 тушки. Як і прогнозували 2 п...дараса в раді знайшлось. Ну що, добиття ФОПів 1 та 2 групи офіційно можна оголосити майже завершеним. І це все при тому, що профільний комітет ради та Мінфін при прогнозуванні надходжень від цих "збільшень" проїба...ся на 100 млрд. грн. Клоунада імені кв.95 продовжується. Ржіть імбіцили...
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17.09.2024 14:19 Відповісти
Нагло цинічно брешеш. "Михаил Грушевский" - кацапський троль
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17.09.2024 15:51 Відповісти
Добивають все...тепер не звиздіть про повернення українців з за кордону в цей концтабір UA,..
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17.09.2024 14:20 Відповісти
Онуфрій, тут нема концтабору
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17.09.2024 14:35 Відповісти
Правильно писати "Жебрак"
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17.09.2024 14:40 Відповісти


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Я читаю: 0

Реєстрація: 31.08.2024
Довго ж ти чекав зі своїм одкровенням...
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17.09.2024 14:50 Відповісти
розкажіть, чому ж тоді на вашу думку люди не повертаються, і як тут писали, сотні тисяч заяв на відмову від громадянства чекають підпису?
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17.09.2024 16:02 Відповісти
ЗЕ-дебіли, "хуже нЄ будЄт, хоть паржом.. Зєля - красава".. ідіоти..
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17.09.2024 14:20 Відповісти
хкуженєбуіт
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17.09.2024 14:23 Відповісти
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17.09.2024 14:25 Відповісти
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17.09.2024 14:26 Відповісти
Перший крок до подальшої тінізації економіки.
"Щоб корова давала більше молока і менше їла її треба менше годувати та частіше доїти" (с)
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17.09.2024 14:33 Відповісти
"Ладім ладімич, Всьо по оманському плану"(с)
Яйцесяйний
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17.09.2024 14:35 Відповісти
Гетьманцев душить ху. повернемся в Україну із за таких
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17.09.2024 14:41 Відповісти
Падлюкам на теле марахвон не вистачає!!!
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17.09.2024 14:55 Відповісти
Зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш, як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки.
Бюджетний рік починається з 01 січня!
Тобто, якщо по Закону, то всі ці зміни повинні застосовуватися з 01 січня 2026 року !!!
Але у випускників трускавецької школи менеджменту своє ставлення до Законів....
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17.09.2024 15:01 Відповісти
Как в анекдоте, вместо того чтобы власть меньше воровала, они увеличили налоги для холопов. Все для того чтобы украинцы еще быстрее сваливали с Украины и не возвращались. Хоть еще 10 министерств по возвращению украинцев постройте
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17.09.2024 15:16 Відповісти
Последней точной будет ужесточение банковских переводов и контроль банковских карт. Чтобы народ все вывел в нал и перестал донатить на ЗСУ,
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17.09.2024 15:21 Відповісти
Ты и многие украинцы переводят кому-то больше 150 тыс. в месяц ???
Разберись с ограничениями, а потом выводи хоть в нал, хоть в безнал....
Прям, гуру банковской сферы !
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17.09.2024 15:28 Відповісти
Какие нах. 150тыс.? Уже собираются брать отчеты за 1тыс грн. С банков уже приходят уведомления уточнить данные о зарплате и личных сбережениях.
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17.09.2024 15:46 Відповісти
Менше чловічків - менше податків,
Більше податків - менше чловічків!
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17.09.2024 15:56 Відповісти
Зоряний корсар
@povodyr1
·
19 год
Новий бюджет: Мусора взагалі в шоколаді,прокуратурі теж на 3 мільярди збільшують фінансування, суддям теж збільшують зарплати суттєво. Всім іншим заморозка,підняття податків,ветеранам взагалі в два раза бюджет ріжуть. Скажіть,яку країну будує зелений покидьок зі своїм єрмаччям?
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17.09.2024 16:28 Відповісти

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