Контроль за надрами залишиться за народом України, - Свириденко
Угода про копалини зі США не суперечить Конституції України.
Про це під час пресконференції заявила перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, контроль за надрами залишається за народом України. Угода не передбачає передачі до інвестиційного фонду ані надр, ані чинних ліцензій на видобуток, ані державних підприємств.
"Чи передаються надра? Ні, не передаються. Чи передаються ліцензії або державні підприємства? Майно не передається, ліцензії не передаються. Ми самі визначаємо, де видобувати, що видобувати. Контроль, ще раз хочу підкреслити, над надрами залишається, як це має відповідати Конституції, за народом України", - пояснила Свириденко.
Віцепрем'єрка зазначила, що для учасників ринку, які займаються видобуванням корисних копалин в Україні, нічого не змінюється. Вони продовжать отримувати ліцензії на тих самих умовах як і зараз відповідно до законодавства України. Єдине, що змінюється, як додала перша віцепрем’єр-міністерка, це механізм пошуку фінансування для майбутніх власників ліцензій.
"У вас є ліцензія на видобування, наприклад корисних копалин, яку ви отримали на конкурсних засадах. А далі ви розумієте, що вам не вистачає власних ресурсів для реалізації проєкту. Ви звертаєтеся у фонд за фінансуванням, надаєте умови, на яких ви готові залучати фінансові ресурси, даєте опис проєкту, і фонд може ухвалити рішення – фінансувати або ні цей проєкт. І вже у випадку відмови ви зможете звернутися до інших інвесторів", - додала Свириденко.
Так, наступному потенційному інвестору мають бути запропоновані умови, які не можуть бути суттєво кращими за озвучені фонду.
Угода про копалини зі США
Нагадаємо, 1 травня міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна та партнерство у сфері критичних корисних копалин.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.
У Білому домі заявили, що підписання угоди про надра з Україною відображає зацікавленість Сполучених Штатів у суверенному майбутньому держави.
На засіданні Комітету Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва 7 травня внесли редакційні зміни до законопроєкту про ратифікацію Угоди між урядами України й США про створення Американсько-Українського інвестфонду відбудови.
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А вам - ведмедика на могилку.......
Пригадайте "раптову" подорож в Оман - нам же й досі ще НІЧОГО про те не розповіли. А з криптою вони почали мутити вже в 21-му через отого айтішника фьодорова і його довірених тіпочків.
І я не думаю, що дійсні сумми на багато відрізняються від озвучених.
- А как же - естественно, - говорит народ. - Это так естественно. - И откручивает, отвинчивает, отламывает.
- Никто тебе не обеспечит такую старость и детство, как государство.
- Это точно, - соглашается народ, - прямо невозможно... Это ж надо, действительно. - И переливает из большого жбана по банкам трехлитровым. (с) Жванецкий
надра народу, а грошики в офшори.
все ж чесно, чи ні?
зе!гандон виторгував собі особисто персональні гарантії недоторканості.
а, ти свириденко, компенсацію отримала нехілу.
може, навіть послюшою в сша відправлять, замість рестораторки.
тобі в оральному кабінеті раді.
У неї є репутація, якою вона ризикує?
Вона ж ніхто нізвідки і туди ж піде. Через рік ніхто і не згадає про неї.
Переробляти та продавати - ЗАСЬ!
Тільки в США, тільки по приємний їм ціни.
А так да, "все належить вам".
А ще кацапська схема кріпацтва:
"Продавай або плати".
у мене є садовий набір. в невелику коробку вміщується.
потеплішає, піду копати надра.
Приготуйтесь, скоро й за них введуть податки.
гетманце підарас.
?
В ЧОМУ РІЗНИЦЯ?!?!?!?
Чи олігархи, чи американці, чи всякі підараси - всеодно народ збоку! Даже за "народний газ" - ми платимо
це щось неприйнятне та фантастичне...
це як суд та справидливість
як чесний прокурор або мент.
як чиновник на голі зарплаті.
такого навіть уявити неможливо...
Так, наступному потенційному інвестору мають бути запропоновані умови, які не можуть бути суттєво кращими за озвучені фонду. Джерело: https://censor.net/ua/n3551045
З 29 вересня 2019 до 22 липня 2020 року - заступник Міністра розвитку економіки
З 22 грудня 2020 року - заступник голови https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Офісу Президента України
Це все, що треба знати про компетенції та кар'єрний зліт цієї особи.
Чувіха при ЗЄ вигулькнула тупо з нікуди.
І тепер це чувирло підписує документи, якими Україну будуть шмагати десятки років.
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А цей контроль руками можна помацати? Бла, бла, бла.....
Кріпакам нічого не може належати.