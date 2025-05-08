УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10856 відвідувачів онлайн
Новини Угода про корисні копалини зі США
2 666 88

Контроль за надрами залишиться за народом України, - Свириденко

Угода про копалини зі США. Хто контролюватиме надра

Угода про копалини зі США не суперечить Конституції України.

Про це під час пресконференції заявила перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, контроль за надрами залишається за народом України. Угода не передбачає передачі до інвестиційного фонду ані надр, ані чинних ліцензій на видобуток, ані державних підприємств.

"Чи передаються надра? Ні, не передаються. Чи передаються ліцензії або державні підприємства? Майно не передається, ліцензії не передаються. Ми самі визначаємо, де видобувати, що видобувати. Контроль, ще раз хочу підкреслити, над надрами залишається, як це має відповідати Конституції, за народом України", - пояснила Свириденко.

Читайте: Трамп може оголосити про "велику торговельну угоду" з Британією, - NYT

Віцепрем'єрка зазначила, що для учасників ринку, які займаються видобуванням корисних копалин в Україні, нічого не змінюється. Вони продовжать отримувати ліцензії на тих самих умовах як і зараз відповідно до законодавства України. Єдине, що змінюється, як додала перша віцепрем’єр-міністерка, це механізм пошуку фінансування для майбутніх власників ліцензій.

"У вас є ліцензія на видобування, наприклад корисних копалин, яку ви отримали на конкурсних засадах. А далі ви розумієте, що вам не вистачає власних ресурсів для реалізації проєкту. Ви звертаєтеся у фонд за фінансуванням, надаєте умови, на яких ви готові залучати фінансові ресурси, даєте опис проєкту, і фонд може ухвалити рішення – фінансувати або ні цей проєкт. І вже у випадку відмови ви зможете звернутися до інших інвесторів", - додала Свириденко.

Так, наступному потенційному інвестору мають бути запропоновані умови, які не можуть бути суттєво кращими за озвучені фонду. 

Читайте: Рада 8 травня має ратифікувати угоду про надра зі США, - Зеленський

Угода про копалини зі США

Нагадаємо, 1 травня міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна та партнерство у сфері критичних корисних копалин.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

У Білому домі заявили, що підписання угоди про надра з Україною відображає зацікавленість Сполучених Штатів у суверенному майбутньому держави.

На засіданні Комітету Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва 7 травня внесли редакційні зміни до законопроєкту про ратифікацію Угоди між урядами України й США про створення Американсько-Українського інвестфонду відбудови.

Читайте також: 47% українців очікують позитиву від угоди про надра зі США, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

США (23065) копалини (237) Свириденко (322) надра (63)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+42
Список цих українців вона не оприлюднила?
показати весь коментар
08.05.2025 09:49
+24
Це з серії «всі ми президенти»!
показати весь коментар
08.05.2025 09:51
+15
показати весь коментар
08.05.2025 09:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
08.05.2025 09:48 Відповісти
Список цих українців вона не оприлюднила?
показати весь коментар
08.05.2025 09:49 Відповісти
5 - 6 ефективних (дефективних) менеджерів вказані у секретних протоколах зеленського
показати весь коментар
08.05.2025 09:57 Відповісти
А шефа забули? Того, що у суді вже лисий? Як же без нього!
показати весь коментар
08.05.2025 11:36 Відповісти
Тільки хотів запитати, будемо чекати коли вони це опублікують
показати весь коментар
08.05.2025 10:32 Відповісти
Кіт Келлог оприлюднив статки зе: 50 млрд. $ в криптовалюті та 38 млрд $ в офшорах.
А вам - ведмедика на могилку.......
показати весь коментар
08.05.2025 11:02 Відповісти
Щось багато дуже, не віриться. Але що хрипун обрізаний не пропустив нагоди прибарахлитися на смертях ненависних йому українців, то це сумнівів не викликає. І що прибарахлився блазень квартальний, та й його оточення, непогано, у тому теж сумніватися не приходиться. Втім, американцям видніше.
показати весь коментар
08.05.2025 11:42 Відповісти
А чому ж не вірити, якщо ще в 19-му його кукловод ***** озвучував цифру, яку пропонувала рашка за злив України - 100млрд. баксів! Ну, і як завжди - половина до і решта після. От і виходить, що 50 там ВЖЕ давно є.
Пригадайте "раптову" подорож в Оман - нам же й досі ще НІЧОГО про те не розповіли. А з криптою вони почали мутити вже в 21-му через отого айтішника фьодорова і його довірених тіпочків.
І я не думаю, що дійсні сумми на багато відрізняються від озвучених.
показати весь коментар
08.05.2025 12:34 Відповісти
Хахаха,верим верим.
показати весь коментар
08.05.2025 09:49 Відповісти
Це з серії «всі ми президенти»!
показати весь коментар
08.05.2025 09:51 Відповісти
- Все что государственное, то твое.

- А как же - естественно, - говорит народ. - Это так естественно. - И откручивает, отвинчивает, отламывает.

- Никто тебе не обеспечит такую старость и детство, как государство.

- Это точно, - соглашается народ, - прямо невозможно... Это ж надо, действительно. - И переливает из большого жбана по банкам трехлитровым. (с) Жванецкий
показати весь коментар
08.05.2025 09:53 Відповісти
Коли це взагалі пересічний народ України був господарем своєї землі чи надр? Ну хіба, що в разі коли воювати потрібно, тоді так - «це твоя земля, вперед на захист!»
показати весь коментар
08.05.2025 09:52 Відповісти
для цього і існують офшори!
надра народу, а грошики в офшори.
все ж чесно, чи ні?
показати весь коментар
08.05.2025 10:12 Відповісти
Це як, вибачте, в приймаках жити. Коли треба ремонт робити, то це й твоя хата теж, а як скажімо продати - то пішов нафіг звідси)
показати весь коментар
08.05.2025 10:52 Відповісти
Ринат одобряет этот пост. Все кругом народное. И газ, и руда, и вода.
показати весь коментар
08.05.2025 09:52 Відповісти
Надра "контролює народ", а компанії, які займаються розробкою контролює кілька обраних тіл. Хто отримає більше - питання риторичне.
показати весь коментар
08.05.2025 09:53 Відповісти
та, насрати на ті надра!
зе!гандон виторгував собі особисто персональні гарантії недоторканості.
а, ти свириденко, компенсацію отримала нехілу.
може, навіть послюшою в сша відправлять, замість рестораторки.
тобі в оральному кабінеті раді.
показати весь коментар
08.05.2025 09:54 Відповісти
Колись повну історію від тебе в суді послухаємо. А поки йди нах.
показати весь коментар
08.05.2025 09:56 Відповісти
а що шмига мовчить обіс.....вся
показати весь коментар
08.05.2025 09:57 Відповісти
жмиГаль- це хто, та редиска котру віслюки і до США не беруть, але друга чи третя особа держави?
показати весь коментар
08.05.2025 10:04 Відповісти
Треба цій ноунейм-тітці просто вірити на слово?
У неї є репутація, якою вона ризикує?

Вона ж ніхто нізвідки і туди ж піде. Через рік ніхто і не згадає про неї.
показати весь коментар
08.05.2025 09:59 Відповісти
А коли це народ контролював надра?
показати весь коментар
08.05.2025 10:00 Відповісти
Контроль за надрами у дописувачів "Цензора"
показати весь коментар
08.05.2025 10:03 Відповісти
Копати можете скілько завгодно...
Переробляти та продавати - ЗАСЬ!
Тільки в США, тільки по приємний їм ціни.
А так да, "все належить вам".
А ще кацапська схема кріпацтва:
"Продавай або плати".
показати весь коментар
08.05.2025 10:03 Відповісти
Я контролюю надра
показати весь коментар
08.05.2025 10:04 Відповісти
Бо ти президент
показати весь коментар
08.05.2025 10:10 Відповісти
кошмар наснився??перехрестися
показати весь коментар
08.05.2025 10:11 Відповісти
і я!
у мене є садовий набір. в невелику коробку вміщується.
потеплішає, піду копати надра.
показати весь коментар
08.05.2025 10:16 Відповісти
Вишня або груша, кущі малини у вас на ділянці є?
Приготуйтесь, скоро й за них введуть податки.
показати весь коментар
08.05.2025 10:30 Відповісти
Гей, таваріщ Гєтманцев, у нас тут завівся землевласник з землею і засобами для одержання з неї прибутків! Латифундист фактично! Куди ви дивитеся! Якщо й далі ви будете так ставитися до своїх обов'язків, то ці прокляті хахли зовсім розбестяться, а вашій команді потужній і спи#здити нічого буде!
показати весь коментар
08.05.2025 11:48 Відповісти
гетманцєв не гей.
гетманце підарас.
показати весь коментар
08.05.2025 11:55 Відповісти
І я контролюю надра в себе на дачі і навіть буває шо хробаків зрідка контролюю.
показати весь коментар
08.05.2025 11:16 Відповісти
Буду особисто контролювати
показати весь коментар
08.05.2025 10:16 Відповісти
і панувати
показати весь коментар
08.05.2025 10:51 Відповісти
І зростати над собою !
показати весь коментар
08.05.2025 12:34 Відповісти
в країні мрій зєлєнскова холоп вже нічого не контролює, навіть власну свободу, не те щоб надра
показати весь коментар
08.05.2025 10:17 Відповісти
От прям нарід усім керувать буде!!!Ох *******......Вона прям екзамен єрмаку на вірність здає
показати весь коментар
08.05.2025 10:17 Відповісти
В наріда України ніколи не було контроля за надрами. І не буде. Всі надра, які контролює нарід - півтора метра багнюки в себе на дачі.
показати весь коментар
08.05.2025 10:18 Відповісти
У "народа" завжди є контроль, а населення такого немає.
показати весь коментар
08.05.2025 10:21 Відповісти
Цей 'народ' і так давно вже все контолює
показати весь коментар
08.05.2025 10:20 Відповісти
Якось так вже забули всі. Остання пригода з чемоданами бабла на кордоні чим сі скінчила ?
показати весь коментар
08.05.2025 12:35 Відповісти
Трамп вышел из переговоров. Теперь он требует, чтобы Украина пошла на путинские хотелки по прямым переговорам с Россией, т.е. согласилась на капитуляцию. Так зачем ратифицировать угоду
?
показати весь коментар
08.05.2025 10:29 Відповісти
Во-во... навіщо нам в країні присутнісь недружніх країн
показати весь коментар
08.05.2025 10:35 Відповісти
Контроль за плантацією залишається у негрів. Угода не передбачає передачі неграми білим панам ні ланцюгів, ні лопат, ні солом'яних матраців.
показати весь коментар
08.05.2025 10:31 Відповісти
Незрозуміло, на якй срок угода і яка наша вигода?
показати весь коментар
08.05.2025 10:33 Відповісти
В мене одне запитання:
В ЧОМУ РІЗНИЦЯ?!?!?!?
Чи олігархи, чи американці, чи всякі підараси - всеодно народ збоку! Даже за "народний газ" - ми платимо
показати весь коментар
08.05.2025 10:35 Відповісти
Народ і контроль над видобутком копалин???
це щось неприйнятне та фантастичне...
це як суд та справидливість
як чесний прокурор або мент.
як чиновник на голі зарплаті.
такого навіть уявити неможливо...
показати весь коментар
08.05.2025 10:39 Відповісти
Народ України, це той хто з 95 кварталу? Тут завдяки зеленському, його шоблі і 73% є велике питання контролю територій Україини, а надра зараз таке.
показати весь коментар
08.05.2025 10:40 Відповісти
Угода сосується усіх копалин чи частини?
показати весь коментар
08.05.2025 10:42 Відповісти
Залишиться контроль,тобто він був? 😁Ви взагалі в курсі,що надра контролювали,народ?
показати весь коментар
08.05.2025 10:42 Відповісти
Отак ще перед війною буває приїдеш до озера - бац - а там вже все огороджене і платний вхід, приватна власність. Потім ідеш в банк по свою ренту з корисних копалин (ну як в Норвегії) - а її нема. Кляті москалі.
показати весь коментар
08.05.2025 10:49 Відповісти
Хочуть швиденько протягнути угоду, а запитати народ то таке, нехай виносять на референдум
показати весь коментар
08.05.2025 10:45 Відповісти
"Контроль за надрами залишиться за народом України" - мається на увазі так як зараз?)
показати весь коментар
08.05.2025 10:47 Відповісти
Взагалі то це кабала, Ми завжди повинні запитувати у цього фонду!

Так, наступному потенційному інвестору мають бути запропоновані умови, які не можуть бути суттєво кращими за озвучені фонду. Джерело: https://censor.net/ua/n3551045
показати весь коментар
08.05.2025 10:48 Відповісти
З березня по вересень 2019 року - директор ТОВ «Сідко Україна», що спеціалізується на виробництві кормів для диких птахів і займається перероблюванням органічної продукції.

З 29 вересня 2019 до 22 липня 2020 року - заступник Міністра розвитку економіки

З 22 грудня 2020 року - заступник голови https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Офісу Президента України

Це все, що треба знати про компетенції та кар'єрний зліт цієї особи.
Чувіха при ЗЄ вигулькнула тупо з нікуди.

І тепер це чувирло підписує документи, якими Україну будуть шмагати десятки років.
показати весь коментар
08.05.2025 10:49 Відповісти
А інфляцію врахували? Бо скоро наші надра будуть кштувати копійки!
показати весь коментар
08.05.2025 10:49 Відповісти
призвища цього наріду?
показати весь коментар
08.05.2025 10:52 Відповісти
Где заседание ВРУ в прямом эфире? Зачем эти сказки Зеленых Попугайчиков?
показати весь коментар
08.05.2025 10:52 Відповісти
Надра належать народові України, цілком логічно, що кожен громадянин повинен з цтого щось отримувати, наприкдад як у ОАЭ, Саудівська Аравія, та інші країни, де населення отримує виплати від реалізвції природних ресурсів а ці зрадники хочуть швиденько злити наші інтереси
показати весь коментар
08.05.2025 11:08 Відповісти
Копалини мають належати не народу України, а державі Україна.
показати весь коментар
08.05.2025 11:13 Відповісти
Да нет, государство это чиновники, они и владели все 25 лет с олигархами приближенными.
показати весь коментар
08.05.2025 11:18 Відповісти
Держава - це не чиновники, а форма суспільного устрою і перерозподілу благ. А ось чиновники та олігархи - це якраз вихідці з народу.
показати весь коментар
08.05.2025 11:21 Відповісти
Держава- це злодійкуваті чиновники.
показати весь коментар
08.05.2025 11:24 Відповісти
Який народ - такі й чиновники. А зрештою і держава.
показати весь коментар
08.05.2025 11:30 Відповісти
А шо народ имел с природных ресурсов?! В цифрах грн. озвучьте?!
показати весь коментар
08.05.2025 11:17 Відповісти
Дулю з маслом, чи навіть без масла, Здається, це пограбування!
показати весь коментар
08.05.2025 11:27 Відповісти
Тому там 50 сторiнок секретноi частини договору? На яких лохiв розраховане ваше бекання?
показати весь коментар
08.05.2025 11:23 Відповісти
Ця тітка бовкнула, щоб не мовчати? Хай розкаже, як це на практиці, українці можуть сьогодні контрольювати надра, які ніколи не контролювали. Це якийсь новий висер від зелених та інших, бо вже виборі на носі.
показати весь коментар
08.05.2025 11:23 Відповісти
У інших країнах де видобувають корисні копалини ОАЕ, Саудівська Аравія, Норвегія, КУвейт, навіть США ( Аляска), та інші, на кожного громадянина відкривається накопичувальний рахунок за копалини, а українцям від жидів дуля з маслом!
показати весь коментар
08.05.2025 11:25 Відповісти
...без, без масла
показати весь коментар
08.05.2025 12:17 Відповісти
Здача ядерної зброї також не суперечила конституції, але суперечила державним інтересам і інтересам народу. Тут те саме, віддали невідомо за що (насправді відомо, за гарантії зеленій гниді вічного правління), пів країни.
показати весь коментар
08.05.2025 11:25 Відповісти
Цікаво, ця пані читала Конституцію України, чи вірить Єрмаку на слово?
показати весь коментар
08.05.2025 11:26 Відповісти
а когда это народ контролировал власть, воду, воздух, природные ресурсы, "госсобственность"? Нам майданы больше не нужны, не пойдём на майдан))
показати весь коментар
08.05.2025 11:38 Відповісти
Контроль за надрами залишиться за народом
===============================
А цей контроль руками можна помацати? Бла, бла, бла.....
показати весь коментар
08.05.2025 11:42 Відповісти
до "народа України", який контролює надра, до давно звичних таварісчєй пінчука, ахметова й каламойського додалися іще 5-6 ефективно-потужних на чолі із зе-лупою...
показати весь коментар
08.05.2025 11:47 Відповісти
Щоб захистити надра, над ними терміново висадять "мільярд дерев", встигнувши до "кінця епохи бідності". І все буде Ок.
показати весь коментар
08.05.2025 12:08 Відповісти
Якось вже навіть не хочеться слухати різну муйню, яка лине з рота "слуг". Що не слово то якась херня...
показати весь коментар
08.05.2025 12:16 Відповісти
Ані надра, ані держава, точніше ООО "Україна", ані навіть власне життя не належить українцям.
Кріпакам нічого не може належати.
показати весь коментар
08.05.2025 12:19 Відповісти
дайте что-нить поконтролировать)))
показати весь коментар
08.05.2025 12:28 Відповісти
«Эх, Киса, - сказал Остап, - мы чужие на этом празднике жизни.» (с)
показати весь коментар
08.05.2025 12:30 Відповісти
Принадлежат народу... Ну разве что сторожем устроиться на какой-нибудь ГОК.😎
показати весь коментар
08.05.2025 12:37 Відповісти
"...контроль за надрами залишається за народом України. " Коли ми бачимо або чуємо таку хрінь від зелупної влади ми маємо розуміти, що - це брехня. Красиві слова. Народ ніколи не є контролером природних ресурсів, надр і всякої всячини. Всім цим розпоряджаються "уповноважені" народом особи - депутати всіх рівнів, прокурори, судді, як не дивно лікарі МСЕК, ВЛК ..., тільки не народ.
показати весь коментар
08.05.2025 12:53 Відповісти
 
 