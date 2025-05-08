Контроль за надрами залишиться за народом України, - Свириденко

Угода про копалини зі США не суперечить Конституції України.

Про це під час пресконференції заявила перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, контроль за надрами залишається за народом України. Угода не передбачає передачі до інвестиційного фонду ані надр, ані чинних ліцензій на видобуток, ані державних підприємств.

"Чи передаються надра? Ні, не передаються. Чи передаються ліцензії або державні підприємства? Майно не передається, ліцензії не передаються. Ми самі визначаємо, де видобувати, що видобувати. Контроль, ще раз хочу підкреслити, над надрами залишається, як це має відповідати Конституції, за народом України", - пояснила Свириденко.

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Віцепрем'єрка зазначила, що для учасників ринку, які займаються видобуванням корисних копалин в Україні, нічого не змінюється. Вони продовжать отримувати ліцензії на тих самих умовах як і зараз відповідно до законодавства України. Єдине, що змінюється, як додала перша віцепрем’єр-міністерка, це механізм пошуку фінансування для майбутніх власників ліцензій.

"У вас є ліцензія на видобування, наприклад корисних копалин, яку ви отримали на конкурсних засадах. А далі ви розумієте, що вам не вистачає власних ресурсів для реалізації проєкту. Ви звертаєтеся у фонд за фінансуванням, надаєте умови, на яких ви готові залучати фінансові ресурси, даєте опис проєкту, і фонд може ухвалити рішення – фінансувати або ні цей проєкт. І вже у випадку відмови ви зможете звернутися до інших інвесторів", - додала Свириденко.

Так, наступному потенційному інвестору мають бути запропоновані умови, які не можуть бути суттєво кращими за озвучені фонду.

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Угода про копалини зі США

Нагадаємо, 1 травня міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна та партнерство у сфері критичних корисних копалин.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

У Білому домі заявили, що підписання угоди про надра з Україною відображає зацікавленість Сполучених Штатів у суверенному майбутньому держави.

На засіданні Комітету Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва 7 травня внесли редакційні зміни до законопроєкту про ратифікацію Угоди між урядами України й США про створення Американсько-Українського інвестфонду відбудови.

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