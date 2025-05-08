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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Контроль над недрами останется за народом Украины, - Свириденко

Соглашение о полезных ископаемых с США. Кто будет контролировать недра

Соглашение об ископаемых с США не противоречит Конституции Украины.

Об этом во время пресс-конференции заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, контроль за недрами остается за народом Украины. Соглашение не предусматривает передачи в инвестиционный фонд ни недр, ни действующих лицензий на добычу, ни государственных предприятий.

"Передаются ли недра? Нет, не передаются. Передаются ли лицензии или государственные предприятия? Имущество не передается, лицензии не передаются. Мы сами определяем, где добывать, что добывать. Контроль, еще раз хочу подчеркнуть, над недрами остается, как это должно отвечать Конституции, за народом Украины", - пояснила Свириденко.

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Вице-премьер отметила, что для участников рынка, занимающихся добычей полезных ископаемых в Украине, ничего не меняется. Они продолжат получать лицензии на тех же условиях, как и сейчас в соответствии с законодательством Украины. Единственное, что меняется, как добавила первая вице-премьер-министр, это механизм поиска финансирования для будущих владельцев лицензий.

"У вас есть лицензия на добычу, например полезных ископаемых, которую вы получили на конкурсной основе. А дальше вы понимаете, что вам не хватает собственных ресурсов для реализации проекта. Вы обращаетесь в фонд за финансированием, предоставляете условия, на которых вы готовы привлекать финансовые ресурсы, даете описание проекта, и фонд может принять решение – проект. И уже в случае отказа вы сможете обратиться к другим инвесторам", – добавила Свириденко.

Так, следующему потенциальному инвестору должны быть предложены условия, которые не могут быть существенно лучше озвученных фондов.

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Соглашение об ископаемых с США

Напомним, 1 мая министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина и партнерство в сфере критических полезных ископаемых.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

В Белом доме заявили, что подписание соглашения о недрах с Украиной отражает заинтересованность Соединенных Штатов в суверенном будущем государства.

На заседании Комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества 7 мая внесли редакционные изменения в законопроект о ратификации Соглашения между правительствами Украины и США о создании Американско-Украинского инвестфонда восстановления.

Читайте также: 47% украинцев ожидают позитива от соглашения о недрах с США, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

США (26860) ископаемые (174) Свириденко Юлия (132) недра (29)


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Топ комментарии
+33
Список цих українців вона не оприлюднила?
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08.05.2025 09:49
+21
Це з серії «всі ми президенти»!
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08.05.2025 09:51
+13
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08.05.2025 09:48
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Правила форума Совет форумчан
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08.05.2025 09:48 Ответить
Список цих українців вона не оприлюднила?
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08.05.2025 09:49 Ответить
5 - 6 ефективних (дефективних) менеджерів вказані у секретних протоколах зеленського
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08.05.2025 09:57 Ответить
Тільки хотів запитати, будемо чекати коли вони це опублікують
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08.05.2025 10:32 Ответить
Кіт Келлог оприлюднив статки зе: 50 млрд. $ в криптовалюті та 38 млрд $ в офшорах.
А вам - ведмедика на могилку.......
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08.05.2025 11:02 Ответить
Хахаха,верим верим.
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08.05.2025 09:49 Ответить
Це з серії «всі ми президенти»!
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08.05.2025 09:51 Ответить
- Все что государственное, то твое.

- А как же - естественно, - говорит народ. - Это так естественно. - И откручивает, отвинчивает, отламывает.

- Никто тебе не обеспечит такую старость и детство, как государство.

- Это точно, - соглашается народ, - прямо невозможно... Это ж надо, действительно. - И переливает из большого жбана по банкам трехлитровым. (с) Жванецкий
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08.05.2025 09:53 Ответить
Коли це взагалі пересічний народ України був господарем своєї землі чи надр? Ну хіба, що в разі коли воювати потрібно, тоді так - «це твоя земля, вперед на захист!»
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08.05.2025 09:52 Ответить
для цього і існують офшори!
надра народу, а грошики в офшори.
все ж чесно, чи ні?
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08.05.2025 10:12 Ответить
Це як, вибачте, в приймаках жити. Коли треба ремонт робити, то це й твоя хата теж, а як скажімо продати - то пішов нафіг звідси)
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08.05.2025 10:52 Ответить
Ринат одобряет этот пост. Все кругом народное. И газ, и руда, и вода.
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08.05.2025 09:52 Ответить
Надра "контролює народ", а компанії, які займаються розробкою контролює кілька обраних тіл. Хто отримає більше - питання риторичне.
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08.05.2025 09:53 Ответить
та, насрати на ті надра!
зе!гандон виторгував собі особисто персональні гарантії недоторканості.
а, ти свириденко, компенсацію отримала нехілу.
може, навіть послюшою в сша відправлять, замість рестораторки.
тобі в оральному кабінеті раді.
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08.05.2025 09:54 Ответить
Колись повну історію від тебе в суді послухаємо. А поки йди нах.
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08.05.2025 09:56 Ответить
а що шмига мовчить обіс.....вся
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08.05.2025 09:57 Ответить
жмиГаль- це хто, та редиска котру віслюки і до США не беруть, але друга чи третя особа держави?
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08.05.2025 10:04 Ответить
Треба цій ноунейм-тітці просто вірити на слово?
У неї є репутація, якою вона ризикує?

Вона ж ніхто нізвідки і туди ж піде. Через рік ніхто і не згадає про неї.
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08.05.2025 09:59 Ответить
А коли це народ контролював надра?
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08.05.2025 10:00 Ответить
Контроль за надрами у дописувачів "Цензора"
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08.05.2025 10:03 Ответить
Копати можете скілько завгодно...
Переробляти та продавати - ЗАСЬ!
Тільки в США, тільки по приємний їм ціни.
А так да, "все належить вам".
А ще кацапська схема кріпацтва:
"Продавай або плати".
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08.05.2025 10:03 Ответить
Я контролюю надра
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08.05.2025 10:04 Ответить
Бо ти президент
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08.05.2025 10:10 Ответить
кошмар наснився??перехрестися
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08.05.2025 10:11 Ответить
і я!
у мене є садовий набір. в невелику коробку вміщується.
потеплішає, піду копати надра.
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08.05.2025 10:16 Ответить
Вишня або груша, кущі малини у вас на ділянці є?
Приготуйтесь, скоро й за них введуть податки.
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08.05.2025 10:30 Ответить
І я контролюю надра в себе на дачі і навіть буває шо хробаків зрідка контролюю.
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08.05.2025 11:16 Ответить
Буду особисто контролювати
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08.05.2025 10:16 Ответить
і панувати
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08.05.2025 10:51 Ответить
в країні мрій зєлєнскова холоп вже нічого не контролює, навіть власну свободу, не те щоб надра
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08.05.2025 10:17 Ответить
От прям нарід усім керувать буде!!!Ох *******......Вона прям екзамен єрмаку на вірність здає
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08.05.2025 10:17 Ответить
В наріда України ніколи не було контроля за надрами. І не буде. Всі надра, які контролює нарід - півтора метра багнюки в себе на дачі.
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08.05.2025 10:18 Ответить
У "народа" завжди є контроль, а населення такого немає.
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08.05.2025 10:21 Ответить
Цей 'народ' і так давно вже все контолює
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08.05.2025 10:20 Ответить
Трамп вышел из переговоров. Теперь он требует, чтобы Украина пошла на путинские хотелки по прямым переговорам с Россией, т.е. согласилась на капитуляцию. Так зачем ратифицировать угоду
?
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08.05.2025 10:29 Ответить
Во-во... навіщо нам в країні присутнісь недружніх країн
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08.05.2025 10:35 Ответить
Контроль за плантацією залишається у негрів. Угода не передбачає передачі неграми білим панам ні ланцюгів, ні лопат, ні солом'яних матраців.
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08.05.2025 10:31 Ответить
Незрозуміло, на якй срок угода і яка наша вигода?
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08.05.2025 10:33 Ответить
В мене одне запитання:
В ЧОМУ РІЗНИЦЯ?!?!?!?
Чи олігархи, чи американці, чи всякі підараси - всеодно народ збоку! Даже за "народний газ" - ми платимо
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08.05.2025 10:35 Ответить
Народ і контроль над видобутком копалин???
це щось неприйнятне та фантастичне...
це як суд та справидливість
як чесний прокурор або мент.
як чиновник на голі зарплаті.
такого навіть уявити неможливо...
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08.05.2025 10:39 Ответить
Народ України, це той хто з 95 кварталу? Тут завдяки зеленському, його шоблі і 73% є велике питання контролю територій Україини, а надра зараз таке.
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08.05.2025 10:40 Ответить
Угода сосується усіх копалин чи частини?
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08.05.2025 10:42 Ответить
Залишиться контроль,тобто він був? 😁Ви взагалі в курсі,що надра контролювали,народ?
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08.05.2025 10:42 Ответить
Отак ще перед війною буває приїдеш до озера - бац - а там вже все огороджене і платний вхід, приватна власність. Потім ідеш в банк по свою ренту з корисних копалин (ну як в Норвегії) - а її нема. Кляті москалі.
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08.05.2025 10:49 Ответить
Хочуть швиденько протягнути угоду, а запитати народ то таке, нехай виносять на референдум
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08.05.2025 10:45 Ответить
"Контроль за надрами залишиться за народом України" - мається на увазі так як зараз?)
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08.05.2025 10:47 Ответить
Взагалі то це кабала, Ми завжди повинні запитувати у цього фонду!

Так, наступному потенційному інвестору мають бути запропоновані умови, які не можуть бути суттєво кращими за озвучені фонду. Джерело: https://censor.net/ua/n3551045
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08.05.2025 10:48 Ответить
З березня по вересень 2019 року - директор ТОВ «Сідко Україна», що спеціалізується на виробництві кормів для диких птахів і займається перероблюванням органічної продукції.

З 29 вересня 2019 до 22 липня 2020 року - заступник Міністра розвитку економіки

З 22 грудня 2020 року - заступник голови https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Офісу Президента України

Це все, що треба знати про компетенції та кар'єрний зліт цієї особи.
Чувіха при ЗЄ вигулькнула тупо з нікуди.

І тепер це чувирло підписує документи, якими Україну будуть шмагати десятки років.
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08.05.2025 10:49 Ответить
А інфляцію врахували? Бо скоро наші надра будуть кштувати копійки!
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08.05.2025 10:49 Ответить
призвища цього наріду?
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08.05.2025 10:52 Ответить
Где заседание ВРУ в прямом эфире? Зачем эти сказки Зеленых Попугайчиков?
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08.05.2025 10:52 Ответить
Надра належать народові України, цілком логічно, що кожен громадянин повинен з цтого щось отримувати, наприкдад як у ОАЭ, Саудівська Аравія, та інші країни, де населення отримує виплати від реалізвції природних ресурсів а ці зрадники хочуть швиденько злити наші інтереси
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08.05.2025 11:08 Ответить
Копалини мають належати не народу України, а державі Україна.
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08.05.2025 11:13 Ответить
Да нет, государство это чиновники, они и владели все 25 лет с олигархами приближенными.
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08.05.2025 11:18 Ответить
Держава - це не чиновники, а форма суспільного устрою і перерозподілу благ. А ось чиновники та олігархи - це якраз вихідці з народу.
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08.05.2025 11:21 Ответить
Держава- це злодійкуваті чиновники.
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08.05.2025 11:24 Ответить
Який народ - такі й чиновники. А зрештою і держава.
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08.05.2025 11:30 Ответить
А шо народ имел с природных ресурсов?! В цифрах грн. озвучьте?!
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08.05.2025 11:17 Ответить
Дулю з маслом, чи навіть без масла, Здається, це пограбування!
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08.05.2025 11:27 Ответить
Тому там 50 сторiнок секретноi частини договору? На яких лохiв розраховане ваше бекання?
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08.05.2025 11:23 Ответить
Ця тітка бовкнула, щоб не мовчати? Хай розкаже, як це на практиці, українці можуть сьогодні контрольювати надра, які ніколи не контролювали. Це якийсь новий висер від зелених та інших, бо вже виборі на носі.
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08.05.2025 11:23 Ответить
У інших країнах де видобувають корисні копалини ОАЕ, Саудівська Аравія, Норвегія, КУвейт, навіть США ( Аляска), та інші, на кожного громадянина відкривається накопичувальний рахунок за копалини, а українцям від жидів дуля з маслом!
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08.05.2025 11:25 Ответить
Здача ядерної зброї також не суперечила конституції, але суперечила державним інтересам і інтересам народу. Тут те саме, віддали невідомо за що (насправді відомо, за гарантії зеленій гниді вічного правління), пів країни.
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08.05.2025 11:25 Ответить
Цікаво, ця пані читала Конституцію України, чи вірить Єрмаку на слово?
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08.05.2025 11:26 Ответить
 
 