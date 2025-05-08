Контроль над недрами останется за народом Украины, - Свириденко

Соглашение об ископаемых с США не противоречит Конституции Украины.

Об этом во время пресс-конференции заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, контроль за недрами остается за народом Украины. Соглашение не предусматривает передачи в инвестиционный фонд ни недр, ни действующих лицензий на добычу, ни государственных предприятий.

"Передаются ли недра? Нет, не передаются. Передаются ли лицензии или государственные предприятия? Имущество не передается, лицензии не передаются. Мы сами определяем, где добывать, что добывать. Контроль, еще раз хочу подчеркнуть, над недрами остается, как это должно отвечать Конституции, за народом Украины", - пояснила Свириденко.

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Вице-премьер отметила, что для участников рынка, занимающихся добычей полезных ископаемых в Украине, ничего не меняется. Они продолжат получать лицензии на тех же условиях, как и сейчас в соответствии с законодательством Украины. Единственное, что меняется, как добавила первая вице-премьер-министр, это механизм поиска финансирования для будущих владельцев лицензий.

"У вас есть лицензия на добычу, например полезных ископаемых, которую вы получили на конкурсной основе. А дальше вы понимаете, что вам не хватает собственных ресурсов для реализации проекта. Вы обращаетесь в фонд за финансированием, предоставляете условия, на которых вы готовы привлекать финансовые ресурсы, даете описание проекта, и фонд может принять решение – проект. И уже в случае отказа вы сможете обратиться к другим инвесторам", – добавила Свириденко.

Так, следующему потенциальному инвестору должны быть предложены условия, которые не могут быть существенно лучше озвученных фондов.

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Соглашение об ископаемых с США

Напомним, 1 мая министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина и партнерство в сфере критических полезных ископаемых.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

В Белом доме заявили, что подписание соглашения о недрах с Украиной отражает заинтересованность Соединенных Штатов в суверенном будущем государства.

На заседании Комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества 7 мая внесли редакционные изменения в законопроект о ратификации Соглашения между правительствами Украины и США о создании Американско-Украинского инвестфонда восстановления.

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