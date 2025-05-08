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Новости Торговое соглашение США и Великобритании
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Трамп может объявить о "большом торговом соглашении" с Великобританией, - NYT

США и Великобритания заключат торговое соглашение

Сегодня администрация Дональда Трампа объявит о заключении торгового соглашения с Великобританией.

Об этом пишет издание The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Трамп намекнул на это в заметке в Truth Social.

"Завтра утром в 10:00 (17.00 по Киеву. - Ред.) в Овальном кабинете состоится большая пресс-конференция по большой торговой сделке с представителями большой и очень уважаемой страны. Первая из многих!" - говорится в сообщении.

США планируют заключить торговое соглашение с Великобританией

В Белом доме отказались от комментариев, а представитель посольства Великобритании в Вашингтоне на просьбу о комментарии не ответил.

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По данным NYT, соглашение между США и Великобританией станет значительной победой для обеих стран.

Детали соглашения пока неизвестны. Стороны обсуждали снижение британских тарифов на автомобили из США и сельхозпродукцию, а также отмену британских налогов для американских технологических компаний.

Издание отмечает, что Трамп был заинтересован в заключении торговой сделки с Британией еще во времена первого президентского срока. Однако тогда окончательного соглашения не удалось.

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Автор: 

Великобритания (4984) США (26860) торговля (955) Трамп Дональд (5395)


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Топ комментарии
+3
ви хотіли сказати: найвеличніша торговельна угода?
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08.05.2025 09:43
+3
У Трампа зараз криза, ніхто з ним нічого підписувати не хоче, більшість крутить пальцем біля скроні, коли чує про ініціативи адміністрації Дональда. Лише Україна поки допомогла чубчику, підписавши ту "фількіну грамоту" про мінерали. Прем'єр Канади кілька днів тому в прямо в лоба сказав, що "Канада не продається" і Трамп сидів біля нього, як побитий пес.
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08.05.2025 09:49
+3
Нічого не виникає з нічого або Ex nihilo nihil fit.
Всі стануть заробляти більше? А звідки це все візьметься?
"Угода між США та Великою Британією стане значною перемогою для обох країн" - і як же вони, нещасні, виживали у дотрампівські часи?
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08.05.2025 09:54
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Мабуть це буде шось на кшталт :

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08.05.2025 09:39 Ответить
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08.05.2025 09:39 Ответить
ви хотіли сказати: найвеличніша торговельна угода?
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08.05.2025 09:43 Ответить
Потужну торговельну угоду !
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08.05.2025 09:46 Ответить
У Трампа зараз криза, ніхто з ним нічого підписувати не хоче, більшість крутить пальцем біля скроні, коли чує про ініціативи адміністрації Дональда. Лише Україна поки допомогла чубчику, підписавши ту "фількіну грамоту" про мінерали. Прем'єр Канади кілька днів тому в прямо в лоба сказав, що "Канада не продається" і Трамп сидів біля нього, як побитий пес.
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08.05.2025 09:49 Ответить
Нічого не виникає з нічого або Ex nihilo nihil fit.
Всі стануть заробляти більше? А звідки це все візьметься?
"Угода між США та Великою Британією стане значною перемогою для обох країн" - і як же вони, нещасні, виживали у дотрампівські часи?
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08.05.2025 09:54 Ответить
Коли цей сюрреалізм закінчиться?
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08.05.2025 09:59 Ответить
Ніколи.Попереду світовий цифровий концлагер.
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08.05.2025 10:23 Ответить
Не Байден,а я створив Велику Британію. І я зроблю її великою знову. (с) Трамп
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08.05.2025 10:06 Ответить
Та шо там Британію!
На початку Трамп створив Небо та Землю!
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08.05.2025 10:26 Ответить
Почекай! Він скоро оголосить Великобританію "Малоамерикою", заявить, що "англійська мова - це зіпсована німцями (Ганноверською династією), американська мова", і "американці та англійці - "одиннарот"...
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08.05.2025 10:38 Ответить
Ми не шукаємо легких шляхів. Ми самі собі створюємо проблеми, а потім героічно їх долаємо. Трамп.
...
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08.05.2025 10:25 Ответить
Це так "героічно" - створювати те, що до тебе існувало і працювало десятки років, і пашло пап*зде тільки завдяки твоїм зусиллям та унікальній прип*зженості...
БРАВОбл*дь...
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08.05.2025 10:34 Ответить
Яке воно кончене. Що не угода то велика. Прямо як в наполеона з 6-ї палати. Спочатку розірвало всі угоди а тепер частину поверне і назве це великим досягненням.
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08.05.2025 10:35 Ответить
Вангую, що цей жовтомордий дебіл ще насере на полощі і заставить американців їсти його лайно. А потім почне в Вашингтоні будувати піраміду чи мавзолей для себе
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08.05.2025 10:37 Ответить
Навіщо? На горі Рашмор, справа від погруддя Вашингтона, ще залишається величезний виступ... Він пустує...
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08.05.2025 10:41 Ответить
А просто продовжувати нормально торгувати Заратустра не дозволяв.
Тра було все пересрати, а далі з фанфарами оголошувати про щось епохальне.
*******...
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08.05.2025 10:49 Ответить
Так звані "сполучені штати" це штучне утворення. Насправді це історичні землі Великої Британії тимчасово окуповані єврейськими фінансовими кланами.
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08.05.2025 11:25 Ответить
 
 