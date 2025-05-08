Трамп может объявить о "большом торговом соглашении" с Великобританией, - NYT
Сегодня администрация Дональда Трампа объявит о заключении торгового соглашения с Великобританией.
Об этом пишет издание The New York Times, передает Цензор.НЕТ.
Трамп намекнул на это в заметке в Truth Social.
"Завтра утром в 10:00 (17.00 по Киеву. - Ред.) в Овальном кабинете состоится большая пресс-конференция по большой торговой сделке с представителями большой и очень уважаемой страны. Первая из многих!" - говорится в сообщении.
В Белом доме отказались от комментариев, а представитель посольства Великобритании в Вашингтоне на просьбу о комментарии не ответил.
По данным NYT, соглашение между США и Великобританией станет значительной победой для обеих стран.
Детали соглашения пока неизвестны. Стороны обсуждали снижение британских тарифов на автомобили из США и сельхозпродукцию, а также отмену британских налогов для американских технологических компаний.
Издание отмечает, что Трамп был заинтересован в заключении торговой сделки с Британией еще во времена первого президентского срока. Однако тогда окончательного соглашения не удалось.
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