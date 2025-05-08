США в Совбезе ООН: Россия цинично нарушает санкционный режим в отношении КНДР

И.о. постпреда США при ООН Дороти Ши на заседании Совбеза выступила с открытой критикой России, которая получает оружие из Северной Кореи, в нарушение санкций, утвержденных Советом Безопасности ООН.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом пишет Укринформ.

Ши отметила, что год назад Россия наложила вето на продление мандата группы экспертов по мониторингу выполнения санкций против КНДР. Это произошло при молчаливой поддержке Китая и лишило все государства-члены ООН важной, объективной информации.

Несмотря на это независимые и авторитетные эксперты из таких организаций, как Центр открытых источников, продолжают расследовать и предоставлять информацию о нарушениях резолюций в отношении КНДР. Она поблагодарила эти организации за "систематическое изучение сотен спутниковых снимков и создание инновационных трехмерных моделей судов, контейнеров и боеприпасов для подсчета артиллерийских снарядов, ракет и других боеприпасов на миллиарды долларов, которые Россия продолжает импортировать из КНДР, нарушая санкции Совета Безопасности".

Кроме того, Северная Корея продолжает дерзко нарушать резолюции СБ, экспортируя уголь и железную руду в Китай, добавила она.

"Россия цинично препятствует работе Совета Безопасности по имплементации санкций в отношении КНДР, пытаясь избежать обвинений в собственных нарушениях", - подчеркнула дипломат.

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По ее словам, СБ должен рассмотреть эти вопиющие нарушения резолюций, несмотря на сопротивление России и Китая.

Ши рассказала, что с сентября 2023 года Северная Корея передала России более 24 тыс. контейнеров с боеприпасами и более 100 баллистических ракет для использования против Украины.

Она подчеркнула, что эти поставки являются грубым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, которые запрещают получение или предоставление оружия, военной помощи и связанных материалов со стороны КНДР.

"КНДР и Россия грубо нарушают эти резолюции в обоих направлениях", - сказала и.о. постпреда.

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Она подчеркнула, что все резолюции по КНДР остаются в силе, несмотря на попытки России и Китая заблокировать возобновление работы группы экспертов по мониторингу.

По ее словам, США готовы внести в санкционный список конкретные суда, которые задействованы в нарушении санкций против КНДР.

Отмечается, что США прибегли от откровенной критики России впервые за несколько месяцев после смены курса администрации президента Дональда Трампа. Последняя, довольно мягкая, критика в Совбезе от США в адрес Москвы прозвучала 28 февраля, когда экс-заместитель постпреда Роберт Вуд обвинил ее в создании гуманитарных кризисов, в частности в Украине.

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