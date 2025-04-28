Россия не заинтересована в мире, а участие Северной Кореи в войне - отчаянные поиски помощи, - Еврокомиссия

В Европейской комиссии считают, что Россия не стремится к миру, а сотрудничество с Северной Кореей свидетельствует об отчаянных попытках Кремля получить помощь для "подавления" Украины.

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Хиппер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Когда речь идет об углублении военного сотрудничества России с Северной Кореей, это посылает очень четкое сообщение о том, что Россия не заинтересована в мире. Наоборот, целью России остается подавление Украины. И Россия отчаянно ищет любой помощи, чтобы помочь с этой незаконной агрессией, включая акторов, которые серьезно мешают и нарушают глобальный мир и безопасность", - отметила Хиппер.

Она подчеркнула, что такое сотрудничество лишь показывает изоляцию России на мировой арене, которую в значительной степени ослабляют санкции Европейского Союза. ЕС, в свою очередь, продолжает работу над новыми санкциями и активно поддерживает Украину.

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Также, комментируя недавние переговоры между президентами Украины и США, Паула Пиньйо, руководитель пресс-службы Еврокомиссии, подчеркнула важность признания недопустимости нападений России на Украину, в частности тех, что происходили на выходных.

"И мы приветствуем те комментарии, которые идут также в смысле признания того, что нападения России на Украину, которые, кстати, продолжались на выходных, не могут быть приняты", - отметила она.

Недавно россияне впервые признали участие военных Северной Кореи в войне против Украины, в частности в боевых действиях в Курской области.

КНДР официально сообщила об отправке войск в Россию в соответствии с договором о стратегическом партнерстве.

В Госдепе США заявили, что Северная Корея, а также третьи страны, способствующие продолжению войны РФ против Украины, несут за это ответственность.

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