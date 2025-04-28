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Китай не будет комментировать участие КНДР в войне против Украины: Не вмешиваемся в отношения между другими странами

Военные КНДР на войне против Украины

Китай не намерен давать оценку сотрудничеству Северной Кореи и России, в частности участию войск КНДР в боевых действиях против Украины.

Об этом на брифинге заявил спикер МИД КНР Го Цзякунь, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По взаимодействию Северной Кореи и России мы много раз излагали нашу позицию", - сказал Го в ответ на просьбу журналистов прокомментировать признание Пхеньяном участия своих войск в боевых действиях в Курской области.

По его словам, подход Пекина к северокорейско-российским отношениям, как и взаимодействию между собой любых стран, заключается в том, что это связи между двумя суверенными государствами, которые Китай не намерен оценивать, в том числе и военное сотрудничество Пхеньяна и Москвы.

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"Взаимодействие между Пхеньяном и Москвой, в том числе и военное сотрудничество, является их собственным делом. Позиция правительства Китая заключается в невмешательстве в отношения между третьими странами", - отметил дипломат.

Он добавил, что в украинском вопросе Китай занимает четкую и неизменную позицию.

"Мы всегда призывали соответствующие стороны к переговорам для урегулирования кризиса", - сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Напомним, недавно россияне впервые признали участие военных Северной Кореи в войне против Украины, в частности в боевых действиях в Курской области.

КНДР официально сообщила об отправке войск в Россию в соответствии с договором о стратегическом партнерстве.

В Госдепе США заявили, что Северная Корея, а также третьи страны, способствующие продолжению войны РФ против Украины, несут за это ответственность.

Также читайте: Южная Корея осудила заявление КНДР об участии своих войск в войне против Украины: Это издевательство над международным сообществом

Автор: 

Китай (2983) КНДР (1199)


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Топ комментарии
+7
АХАХАХАХХАХАХХАХАХАХХА - вони і управляють РФ і КНДР, це просто ляльки і руках китая
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28.04.2025 12:29
+5
В цьому питанні китайці молодці - нацьковують своїх псів на кого захочуть , а самі , типу , непрідєлах ...))
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28.04.2025 12:31
+4
Кондоми воні.
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28.04.2025 12:33
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АХАХАХАХХАХАХХАХАХАХХА - вони і управляють РФ і КНДР, це просто ляльки і руках китая
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28.04.2025 12:29 Ответить
В цьому питанні китайці молодці - нацьковують своїх псів на кого захочуть , а самі , типу , непрідєлах ...))
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28.04.2025 12:31 Ответить
Кондоми воні.
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28.04.2025 12:33 Ответить
Жовтопикі потвори . Цей пончик *** Ір сєня навіть перднути без вашої команди не зможе.
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28.04.2025 12:34 Ответить
Не втручаємося у відносини між іншими країнами
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28.04.2025 12:34 Ответить
цинічні мерзоти.
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28.04.2025 12:37 Ответить
Швидше за все "корейська" зброя постачається китайцями через корею.
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28.04.2025 12:42 Ответить
Ну так, а хто ж благословив корейців на таку справу?
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28.04.2025 13:13 Ответить
Кровні народи окупують кацапів з двох сторін.
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28.04.2025 13:15 Ответить
піз* уни китайські. ... короче ЄС, давай зброю ,касетників побільше , бачиш як до НАТО вже без попередження лижню роблять ...бо у китая м'яса багато ...
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28.04.2025 13:17 Ответить
Брехливі п@дари
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28.04.2025 13:32 Ответить
Китаєць ! ти нічим не краще гітлєра ти рожа свиняча. Коварне чмо.
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28.04.2025 14:06 Ответить
вчіться у китайців воювати чужими руками.
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28.04.2025 14:37 Ответить
Багато про що говорить той факт, що китайози продовжують називати російсько-українську війну якоюсь там кризою.
Була б воля таваріща Сі з його політбюро, він би одним рухом мізиного пальйа спинив би ***** з його кацапами. Ні для кого ж не секрет, що Росіська ***** перебуває в повній залежності від Китаю.
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28.04.2025 14:47 Ответить
 
 