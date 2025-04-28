Китай не будет комментировать участие КНДР в войне против Украины: Не вмешиваемся в отношения между другими странами

Китай не намерен давать оценку сотрудничеству Северной Кореи и России, в частности участию войск КНДР в боевых действиях против Украины.

Об этом на брифинге заявил спикер МИД КНР Го Цзякунь, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По взаимодействию Северной Кореи и России мы много раз излагали нашу позицию", - сказал Го в ответ на просьбу журналистов прокомментировать признание Пхеньяном участия своих войск в боевых действиях в Курской области.

По его словам, подход Пекина к северокорейско-российским отношениям, как и взаимодействию между собой любых стран, заключается в том, что это связи между двумя суверенными государствами, которые Китай не намерен оценивать, в том числе и военное сотрудничество Пхеньяна и Москвы.

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"Взаимодействие между Пхеньяном и Москвой, в том числе и военное сотрудничество, является их собственным делом. Позиция правительства Китая заключается в невмешательстве в отношения между третьими странами", - отметил дипломат.

Он добавил, что в украинском вопросе Китай занимает четкую и неизменную позицию.

"Мы всегда призывали соответствующие стороны к переговорам для урегулирования кризиса", - сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Напомним, недавно россияне впервые признали участие военных Северной Кореи в войне против Украины, в частности в боевых действиях в Курской области.

КНДР официально сообщила об отправке войск в Россию в соответствии с договором о стратегическом партнерстве.

В Госдепе США заявили, что Северная Корея, а также третьи страны, способствующие продолжению войны РФ против Украины, несут за это ответственность.

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