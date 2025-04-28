Китай не коментуватиме участь КНДРівців у війні проти України: Не втручаємося у відносини між іншими країнами

Китай не має наміру давати оцінку співпраці Північної Кореї та Росії, зокрема участі військ КНДР у бойових діях проти України.

Про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Ґо Цзякунь, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо взаємодії Північної Кореї та Росії ми багато разів викладали нашу позицію", - сказав Ґо у відповідь на прохання журналістів прокоментувати визнання Пхеньяном участі своїх військ у бойових діях у Курській області.

За його словами, підхід Пекіна до північнокорейсько-російських відносин, як і взаємодії між собою будь-яких країн, полягає в тому, що це зв’язки між двома суверенними державами, які Китай не має наміру оцінювати, зокрема, й військову співпрацю Пхеньяна та Москви.

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"Взаємодія між Пхеньяном і Москвою, у тому числі й військове співробітництво, є їхньою власною справою. Позиція уряду Китаю полягає у невтручанні у відносини між третіми країнами", - зазначив дипломат.

Він додав, що в українському питанні Китай займає чітку та незмінну позицію.

"Ми завжди закликали відповідні сторони до переговорів для врегулювання кризи", - сказав речник зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, нещодавно росіяни вперше визнали участь військових Північної Кореї у війні проти України, зокрема у бойових діях у Курській області.

КНДР офіційно повідомила про відправлення військ до Росії відповідно до договору про стратегічне партнерство.

У Держдепі США заявили, що Північна Корея, а також треті країни, що сприяють продовженню війни РФ проти України, несуть за це відповідальність.

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