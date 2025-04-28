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Новини Військові КНДР на Курщині Співпраця КНДР та РФ
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Китай не коментуватиме участь КНДРівців у війні проти України: Не втручаємося у відносини між іншими країнами

Військові КНДР на війні проти України

Китай не має наміру давати оцінку співпраці Північної Кореї та Росії, зокрема участі військ КНДР у бойових діях проти України.

Про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Ґо Цзякунь, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо взаємодії Північної Кореї та Росії ми багато разів викладали нашу позицію", - сказав Ґо у відповідь на прохання журналістів прокоментувати визнання Пхеньяном участі своїх військ у бойових діях у Курській області.

За його словами, підхід Пекіна до північнокорейсько-російських відносин, як і взаємодії між собою будь-яких країн, полягає в тому, що це зв’язки між двома суверенними державами, які Китай не має наміру оцінювати, зокрема, й військову співпрацю Пхеньяна та Москви.

Також читайте: РФ також може надати КНДР військову допомогу, - Пєсков

"Взаємодія між Пхеньяном і Москвою, у тому числі й військове співробітництво, є їхньою власною справою. Позиція уряду Китаю полягає у невтручанні у відносини між третіми країнами", - зазначив дипломат.

Він додав, що в українському питанні Китай займає чітку та незмінну позицію.

"Ми завжди закликали відповідні сторони до переговорів для врегулювання кризи", - сказав речник зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, нещодавно росіяни вперше визнали участь військових Північної Кореї у війні проти України, зокрема у бойових діях у Курській області.

КНДР офіційно повідомила про відправлення військ до Росії відповідно до договору про стратегічне партнерство.

У Держдепі США заявили, що Північна Корея, а також треті країни, що сприяють продовженню війни РФ проти України, несуть за це відповідальність.

Також читайте: Південна Корея засудила заяву КНДР про участь своїх військ у війні проти України: Це знущання з міжнародної спільноти

Автор: 

Китай (4608) КНДР (1221)


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Топ коментарі
+7
АХАХАХАХХАХАХХАХАХАХХА - вони і управляють РФ і КНДР, це просто ляльки і руках китая
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28.04.2025 12:29
+5
В цьому питанні китайці молодці - нацьковують своїх псів на кого захочуть , а самі , типу , непрідєлах ...))
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28.04.2025 12:31
+4
Кондоми воні.
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28.04.2025 12:33
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АХАХАХАХХАХАХХАХАХАХХА - вони і управляють РФ і КНДР, це просто ляльки і руках китая
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28.04.2025 12:29 Відповісти
В цьому питанні китайці молодці - нацьковують своїх псів на кого захочуть , а самі , типу , непрідєлах ...))
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28.04.2025 12:31 Відповісти
Кондоми воні.
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28.04.2025 12:33 Відповісти
Жовтопикі потвори . Цей пончик *** Ір сєня навіть перднути без вашої команди не зможе.
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28.04.2025 12:34 Відповісти
Не втручаємося у відносини між іншими країнами
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28.04.2025 12:34 Відповісти
цинічні мерзоти.
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28.04.2025 12:37 Відповісти
Швидше за все "корейська" зброя постачається китайцями через корею.
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28.04.2025 12:42 Відповісти
Ну так, а хто ж благословив корейців на таку справу?
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28.04.2025 13:13 Відповісти
Кровні народи окупують кацапів з двох сторін.
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28.04.2025 13:15 Відповісти
піз* уни китайські. ... короче ЄС, давай зброю ,касетників побільше , бачиш як до НАТО вже без попередження лижню роблять ...бо у китая м'яса багато ...
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28.04.2025 13:17 Відповісти
Брехливі п@дари
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28.04.2025 13:32 Відповісти
 
 