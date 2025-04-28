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РФ також може надати КНДР військову допомогу, - Пєсков

Росія може надати військову допомогу КНДР

У Кремлі не виключають, що Росія зможе надати КНДР військову допомогу.

Про це сказав речник російського диктатора Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Росія за необхідності також може надати КНДР військову допомогу відповідно до договору між Пхеньяном та Москвою", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку Курської операції армія РФ втратила 62,4 тис. військових, 25,2 тис. - безповоротно, - Генштаб ЗСУ

Нещодавно росіяни вперше визнали участь військових Північної Кореї у війні проти України, зокрема у бойових діях у Курській області.

КНДР офіційно повідомила про відправлення військ до Росії відповідно до договору про стратегічне партнерство.

У Держдепі США заявили, що Північна Корея, а також треті країни, що сприяють продовженню війни РФ проти України, несуть за це відповідальність.

Також читайте: Південна Корея засудила заяву КНДР про участь своїх військ у війні проти України: Це знущання з міжнародної спільноти

Автор: 

КНДР (1221) Пєсков Дмитро (1635) росія (65254)


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Топ коментарі
+5
Так надавайте. Чого телитися. Перекиньте сотню тисяч п.дорів з України. Нехай хитродупі півд. собакоїди потурбуюься.
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28.04.2025 10:46
+4
ой, не пиз...ди! що ви там можете надати?

ракети-снаряди-м`ясо з Кореї....
надавачі....
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28.04.2025 10:54
+2
А штати Південній Кореї - засцють....
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28.04.2025 10:43
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А штати Південній Кореї - засцють....
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28.04.2025 10:43 Відповісти
Так надавайте. Чого телитися. Перекиньте сотню тисяч п.дорів з України. Нехай хитродупі півд. собакоїди потурбуюься.
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28.04.2025 10:46 Відповісти
Мова не про мене, а про штати. Відслідковуйте тему розмови. Чи це важко?
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28.04.2025 10:50 Відповісти
від матюкання США відчуваєте "емоційне" піднесення чи оргазм?
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28.04.2025 10:47 Відповісти
Комусь привідилося "матюкання"?
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28.04.2025 10:51 Відповісти
хтось, вирішив у відсутніх лапках знайти виправдання?
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28.04.2025 11:05 Відповісти
Це сечофіли, їм усюди "золотий дощ" мариться.
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28.04.2025 11:00 Відповісти
А пані знається на "золотому дощі".
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28.04.2025 11:28 Відповісти
а нічого що в Південній Кореї 8 баз США?
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28.04.2025 11:20 Відповісти
Південна Корея утворилась від "протистояння" срср і штатів. Так що бази нічого не означають. Це, скоріше, психологічне стримування.
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28.04.2025 11:26 Відповісти
я знаю не гірше, а мабуть і краще за вас як утворились обидві Кореї, а якби бази нічого не означали, Кіми вже давно загарбали б Південну Корею, не пишіть херні!
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28.04.2025 11:35 Відповісти
Враховуючи поведінку трампа, можна спрогнозувати: трамп скаже "то не моя війна" і евакуює свої бази. Не думаю, що він піде на пряму конфронтацію з кацапами. А кацапи напряму підтримають пончика.
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28.04.2025 11:41 Відповісти
ну що ви мелете? ще 19 баз в Японії, як і куди їх евакуювати? нікуди свин північний не полізе навіть разом з кацапами, знаючи що там американці вже коріння пустили... трампу насрати на Україну, але не на Ізраїль, Тайвань, Південну Корею, Японію...
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28.04.2025 11:49 Відповісти
На трампона покладались, що він примусить путлера припинити стріляти. А що маємо?
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28.04.2025 11:52 Відповісти
ще раз вам кажу ми - інша справа! півн. корея нікуди не полізе, стосовно китайців і Тайваню там можуть спробувати, хоча для самих китайців це дуже резиковано...
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28.04.2025 11:56 Відповісти
Звісно, що сама не полізе, а за підтримки кацапів - легко. кацапи науськають: "дивись ми Україну бомбимо, а нам нічого зробити не можуть..."
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28.04.2025 12:07 Відповісти
Це якраз закинули вудочку Штатам , мовляв, домовляйтесь з нами . Інакще разом з Кімом розграбимо Сеул.
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28.04.2025 10:47 Відповісти
Він має на увазі військову допомогу КНДР у війні проти України.
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28.04.2025 11:02 Відповісти
Штати і так зроблять так як накаже ху...ло.
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28.04.2025 11:09 Відповісти
ой, не пиз...ди! що ви там можете надати?

ракети-снаряди-м`ясо з Кореї....
надавачі....
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28.04.2025 10:54 Відповісти
Так , де ми ще не насрали ?

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28.04.2025 10:59 Відповісти
..ви вже усіх відправили на фронт, кого відправляти будете? Китай вас захопить за один день якщо захоче, кордони майже пусті))
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28.04.2025 11:14 Відповісти
головне в цій новині "нагнати страху в кальсони "трамбона" .Тепер "трамбон" знову перетне демаркаційну лінію .щоб пообіцяти північно-корейському окурку ,свою прихильність...
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28.04.2025 11:34 Відповісти
 
 