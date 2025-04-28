РФ також може надати КНДР військову допомогу, - Пєсков
У Кремлі не виключають, що Росія зможе надати КНДР військову допомогу.
Про це сказав речник російського диктатора Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
"Росія за необхідності також може надати КНДР військову допомогу відповідно до договору між Пхеньяном та Москвою", - сказав він.
Нещодавно росіяни вперше визнали участь військових Північної Кореї у війні проти України, зокрема у бойових діях у Курській області.
КНДР офіційно повідомила про відправлення військ до Росії відповідно до договору про стратегічне партнерство.
У Держдепі США заявили, що Північна Корея, а також треті країни, що сприяють продовженню війни РФ проти України, несуть за це відповідальність.
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