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Новости Войска КНДР Сотрудничество КНДР и РФ
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РФ также может предоставить КНДР военную помощь, - Песков

Россия может оказать военную помощь КНДР

В Кремле не исключают, что Россия сможет оказать КНР военную помощь.

Об этом сказал спикер российского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Россия при необходимости также может предоставить КНДР военную помощь в соответствии с договором между Пхеньяном и Москвой", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала Курской операции армия РФ потеряла 62,4 тыс. военных, 25,2 тыс. - безвозвратно, - Генштаб ВСУ

Недавно россияне впервые признали участие военных Северной Кореи в войне против Украины, в частности в боевых действиях в Курской области.

КНДР официально сообщила об отправке войск в Россию в соответствии с договором о стратегическом партнерстве.

В Госдепе США заявили, что Северная Корея, а также третьи страны, способствующие продолжению войны РФ против Украины, несут за это ответственность.

Также читайте: Южная Корея осудила заявление КНДР об участии своих войск в войне против Украины: Это издевательство над международным сообществом

Автор: 

КНДР (1199) Песков Дмитрий (1883) россия (95591)


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Топ комментарии
+5
Так надавайте. Чого телитися. Перекиньте сотню тисяч п.дорів з України. Нехай хитродупі півд. собакоїди потурбуюься.
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28.04.2025 10:46
+4
ой, не пиз...ди! що ви там можете надати?

ракети-снаряди-м`ясо з Кореї....
надавачі....
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28.04.2025 10:54
+3
А штати Південній Кореї - засцють....
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28.04.2025 10:43
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Правила форума Совет форумчан
А штати Південній Кореї - засцють....
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28.04.2025 10:43 Ответить
Так надавайте. Чого телитися. Перекиньте сотню тисяч п.дорів з України. Нехай хитродупі півд. собакоїди потурбуюься.
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28.04.2025 10:46 Ответить
Мова не про мене, а про штати. Відслідковуйте тему розмови. Чи це важко?
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28.04.2025 10:50 Ответить
від матюкання США відчуваєте "емоційне" піднесення чи оргазм?
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28.04.2025 10:47 Ответить
Комусь привідилося "матюкання"?
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28.04.2025 10:51 Ответить
хтось, вирішив у відсутніх лапках знайти виправдання?
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28.04.2025 11:05 Ответить
Це сечофіли, їм усюди "золотий дощ" мариться.
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28.04.2025 11:00 Ответить
А пані знається на "золотому дощі".
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28.04.2025 11:28 Ответить
а нічого що в Південній Кореї 8 баз США?
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28.04.2025 11:20 Ответить
Південна Корея утворилась від "протистояння" срср і штатів. Так що бази нічого не означають. Це, скоріше, психологічне стримування.
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28.04.2025 11:26 Ответить
я знаю не гірше, а мабуть і краще за вас як утворились обидві Кореї, а якби бази нічого не означали, Кіми вже давно загарбали б Південну Корею, не пишіть херні!
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28.04.2025 11:35 Ответить
Враховуючи поведінку трампа, можна спрогнозувати: трамп скаже "то не моя війна" і евакуює свої бази. Не думаю, що він піде на пряму конфронтацію з кацапами. А кацапи напряму підтримають пончика.
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28.04.2025 11:41 Ответить
ну що ви мелете? ще 19 баз в Японії, як і куди їх евакуювати? нікуди свин північний не полізе навіть разом з кацапами, знаючи що там американці вже коріння пустили... трампу насрати на Україну, але не на Ізраїль, Тайвань, Південну Корею, Японію...
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28.04.2025 11:49 Ответить
На трампона покладались, що він примусить путлера припинити стріляти. А що маємо?
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28.04.2025 11:52 Ответить
ще раз вам кажу ми - інша справа! півн. корея нікуди не полізе, стосовно китайців і Тайваню там можуть спробувати, хоча для самих китайців це дуже резиковано...
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28.04.2025 11:56 Ответить
Звісно, що сама не полізе, а за підтримки кацапів - легко. кацапи науськають: "дивись ми Україну бомбимо, а нам нічого зробити не можуть..."
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28.04.2025 12:07 Ответить
та і з кацапами не полізе, бо кацапам воно і нахер не потрібно! а тепер перефразуємо ваш вислів - "дивись кіме, ми Україну четвертий рік бомбимо і навіть з вашою та іранською допомогою нічого зробити не можемо"! тобто яка нахер з кацапів "підтримка"?
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28.04.2025 12:49 Ответить
Це якраз закинули вудочку Штатам , мовляв, домовляйтесь з нами . Інакще разом з Кімом розграбимо Сеул.
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28.04.2025 10:47 Ответить
Він має на увазі військову допомогу КНДР у війні проти України.
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28.04.2025 11:02 Ответить
Штати і так зроблять так як накаже ху...ло.
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28.04.2025 11:09 Ответить
ой, не пиз...ди! що ви там можете надати?

ракети-снаряди-м`ясо з Кореї....
надавачі....
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28.04.2025 10:54 Ответить
Так , де ми ще не насрали ?

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28.04.2025 10:59 Ответить
..ви вже усіх відправили на фронт, кого відправляти будете? Китай вас захопить за один день якщо захоче, кордони майже пусті))
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28.04.2025 11:14 Ответить
головне в цій новині "нагнати страху в кальсони "трамбона" .Тепер "трамбон" знову перетне демаркаційну лінію .щоб пообіцяти північно-корейському окурку ,свою прихильність...
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28.04.2025 11:34 Ответить
Ишаками помогут!
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28.04.2025 12:36 Ответить
 
 