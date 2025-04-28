РФ также может предоставить КНДР военную помощь, - Песков
В Кремле не исключают, что Россия сможет оказать КНР военную помощь.
Об этом сказал спикер российского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"Россия при необходимости также может предоставить КНДР военную помощь в соответствии с договором между Пхеньяном и Москвой", - сказал он.
Недавно россияне впервые признали участие военных Северной Кореи в войне против Украины, в частности в боевых действиях в Курской области.
КНДР официально сообщила об отправке войск в Россию в соответствии с договором о стратегическом партнерстве.
В Госдепе США заявили, что Северная Корея, а также третьи страны, способствующие продолжению войны РФ против Украины, несут за это ответственность.
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