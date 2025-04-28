РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10453 посетителя онлайн
Новости Войска КНДР Военные КНДР на Курщине
1 216 10

Южная Корея осудила заявление КНДР об участии своих войск в войне против Украины: Это издевательство над международным сообществом

Военные КНДР на войне против Украины

В заявлении МИД Южной Кореи отмечается, что правительство страны осуждает публичное признание режимом КНДР участия северокорейских войск в российской войне против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Yonhap.

"Своим публичным признанием направления войск и утверждениями, что оно полностью соответствует международному праву, режим Северной Кореи снова издевается над международным сообществом. Мы решительно осуждаем эти действия", - отмечается в заявлении.

В ней подчеркивается, что это первое подтверждение Пхеньяном участия северокорейских военных в войне России против Украины, что свидетельствует о масштабном военном сотрудничестве Пхеньяна и Москвы в нарушение международных требований.

"Отправка северокорейских войск на войну, вместе с более широким военным сотрудничеством между Россией и Северной Кореей, является серьезным нарушением международных норм, включая Устав ООН и резолюции Совета Безопасности ООН", - заявили во внешнеполитическом ведомстве Южной Кореи.

Сеул призвал Россию и Северную Корею немедленно прекратить свое незаконное военное сотрудничество, которое подрывает мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами, включая Европу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": КНДР несет ответственность за затягивание войны между РФ и Украиной, - Госдеп США

"Мы будем тесно сотрудничать с международным сообществом, чтобы принять все необходимые меры против любых действий, которые угрожают нашей национальной безопасности", - заверили в МИД Южной Кореи.

В Минобороны Южной Кореи, в свою очередь, заявили, что подтверждением участия своих военных в войне в Украине Северная Корея признала собственные преступные действия.

"Участие северокорейских войск в войне в Украине является незаконным актом, который нарушает Устав ООН и резолюции Совета Безопасности ООН. Официально подтвердив это, Север признал собственные преступные действия", - заявил представитель оборонного ведомства Чон Хакьо.

Он назвал попыткой ввести международное сообщество в заблуждение оправдание Пхеньяном своего шага как такого, что "соответствует духу международных договоров".

"Это обман, направленный на приукрашивание незаконных действий Севера", - отметил представитель южнокорейского минобороны.

Напомним, КНДР официально сообщила об отправке войск в Россию в соответствии с договором о стратегическом партнерстве. А недавно россияне впервые признали участие военных Северной Кореи в войне против Украины, в частности в боевых действиях в Курской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В приграничных с РФ областях не фиксируется привлечение северокорейских наемников к штурмовым действиям, - Демченко

Автор: 

КНДР (1199) Южная Корея (335)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+14
і тому південна корея допоможе Україні зброєю як допомогла сша зброєю південній кореї колись сша.
нє?
а чому нє?
бо ось це і є знущання - розказувать що на боці України 40% світового ввп а росія це 2% але, по факту, 40% це жлоби а 2% це зло яке жене в атаку на добро навіть калік бо розуміє що иншого такого гарного моменту може і не бути.
показать весь комментарий
28.04.2025 09:45
+4
дайте зброю замість тисячі слів!
показать весь комментарий
28.04.2025 09:56
+4
Надіюсь скоро прилетить. І цим куколдам і такому самому Ізраїлю. І СШП.
Толерація зла іноді гірше самого зла...
показать весь комментарий
28.04.2025 09:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
При трампі КНДР разом з парашею можуть легко "звільнити" південну частину півострова.
показать весь комментарий
28.04.2025 09:45 Ответить
і тому південна корея допоможе Україні зброєю як допомогла сша зброєю південній кореї колись сша.
нє?
а чому нє?
бо ось це і є знущання - розказувать що на боці України 40% світового ввп а росія це 2% але, по факту, 40% це жлоби а 2% це зло яке жене в атаку на добро навіть калік бо розуміє що иншого такого гарного моменту може і не бути.
показать весь комментарий
28.04.2025 09:45 Ответить
дайте зброю замість тисячі слів!
показать весь комментарий
28.04.2025 09:56 Ответить
Надіюсь скоро прилетить. І цим куколдам і такому самому Ізраїлю. І СШП.
Толерація зла іноді гірше самого зла...
показать весь комментарий
28.04.2025 09:57 Ответить
В жопу засуньте ваше засудження. Фактично ви навпаки підтримали і Сосію і кндр своїм бездіянням. До вас це скоро повернеться
показать весь комментарий
28.04.2025 09:58 Ответить
Це в першу чергу знущання міжнародної, так званої, спільноти над Україною та українцями!
показать весь комментарий
28.04.2025 10:09 Ответить
Хлопчики-дівчатка, а ви в курсі, що КНДР вже має дрони і вміє в дрони?
Що в Україні простоюють виробничі потужності, орієнтовані на дрони?
Що в Україні є діючий полігон для випробування як технологій атаки, так і технологій захисту?
І що цей полігон "працює" саме з тими дронами та дроноводами, які діятимуть саме проти вас?
Ніяких висновків до розуму не приходить?
показать весь комментарий
28.04.2025 10:10 Ответить
Хай тепер рижий розкаже, що при ньому кндр не почала б війну проти України.
показать весь комментарий
28.04.2025 10:13 Ответить
сиділи б вже і не звизділи

один з найбільших експортерів зброї у світі, а поводяться, як сцикуни
показать весь комментарий
28.04.2025 10:33 Ответить
режим Північної Кореї знову знущається з міжнародної спільноти. Джерело: https://censor.net/ua/n3549134
- якщо спільнота це дозволяє - то чому б ні ...?
показать весь комментарий
28.04.2025 10:49 Ответить
 
 