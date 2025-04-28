Южная Корея осудила заявление КНДР об участии своих войск в войне против Украины: Это издевательство над международным сообществом
В заявлении МИД Южной Кореи отмечается, что правительство страны осуждает публичное признание режимом КНДР участия северокорейских войск в российской войне против Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Yonhap.
"Своим публичным признанием направления войск и утверждениями, что оно полностью соответствует международному праву, режим Северной Кореи снова издевается над международным сообществом. Мы решительно осуждаем эти действия", - отмечается в заявлении.
В ней подчеркивается, что это первое подтверждение Пхеньяном участия северокорейских военных в войне России против Украины, что свидетельствует о масштабном военном сотрудничестве Пхеньяна и Москвы в нарушение международных требований.
"Отправка северокорейских войск на войну, вместе с более широким военным сотрудничеством между Россией и Северной Кореей, является серьезным нарушением международных норм, включая Устав ООН и резолюции Совета Безопасности ООН", - заявили во внешнеполитическом ведомстве Южной Кореи.
Сеул призвал Россию и Северную Корею немедленно прекратить свое незаконное военное сотрудничество, которое подрывает мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами, включая Европу.
"Мы будем тесно сотрудничать с международным сообществом, чтобы принять все необходимые меры против любых действий, которые угрожают нашей национальной безопасности", - заверили в МИД Южной Кореи.
В Минобороны Южной Кореи, в свою очередь, заявили, что подтверждением участия своих военных в войне в Украине Северная Корея признала собственные преступные действия.
"Участие северокорейских войск в войне в Украине является незаконным актом, который нарушает Устав ООН и резолюции Совета Безопасности ООН. Официально подтвердив это, Север признал собственные преступные действия", - заявил представитель оборонного ведомства Чон Хакьо.
Он назвал попыткой ввести международное сообщество в заблуждение оправдание Пхеньяном своего шага как такого, что "соответствует духу международных договоров".
"Это обман, направленный на приукрашивание незаконных действий Севера", - отметил представитель южнокорейского минобороны.
Напомним, КНДР официально сообщила об отправке войск в Россию в соответствии с договором о стратегическом партнерстве. А недавно россияне впервые признали участие военных Северной Кореи в войне против Украины, в частности в боевых действиях в Курской области.
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нє?
а чому нє?
бо ось це і є знущання - розказувать що на боці України 40% світового ввп а росія це 2% але, по факту, 40% це жлоби а 2% це зло яке жене в атаку на добро навіть калік бо розуміє що иншого такого гарного моменту може і не бути.
Толерація зла іноді гірше самого зла...
Що в Україні простоюють виробничі потужності, орієнтовані на дрони?
Що в Україні є діючий полігон для випробування як технологій атаки, так і технологій захисту?
І що цей полігон "працює" саме з тими дронами та дроноводами, які діятимуть саме проти вас?
Ніяких висновків до розуму не приходить?
один з найбільших експортерів зброї у світі, а поводяться, як сцикуни
- якщо спільнота це дозволяє - то чому б ні ...?