Южная Корея осудила заявление КНДР об участии своих войск в войне против Украины: Это издевательство над международным сообществом

В заявлении МИД Южной Кореи отмечается, что правительство страны осуждает публичное признание режимом КНДР участия северокорейских войск в российской войне против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Yonhap.

"Своим публичным признанием направления войск и утверждениями, что оно полностью соответствует международному праву, режим Северной Кореи снова издевается над международным сообществом. Мы решительно осуждаем эти действия", - отмечается в заявлении.

В ней подчеркивается, что это первое подтверждение Пхеньяном участия северокорейских военных в войне России против Украины, что свидетельствует о масштабном военном сотрудничестве Пхеньяна и Москвы в нарушение международных требований.

"Отправка северокорейских войск на войну, вместе с более широким военным сотрудничеством между Россией и Северной Кореей, является серьезным нарушением международных норм, включая Устав ООН и резолюции Совета Безопасности ООН", - заявили во внешнеполитическом ведомстве Южной Кореи.

Сеул призвал Россию и Северную Корею немедленно прекратить свое незаконное военное сотрудничество, которое подрывает мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами, включая Европу.

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"Мы будем тесно сотрудничать с международным сообществом, чтобы принять все необходимые меры против любых действий, которые угрожают нашей национальной безопасности", - заверили в МИД Южной Кореи.

В Минобороны Южной Кореи, в свою очередь, заявили, что подтверждением участия своих военных в войне в Украине Северная Корея признала собственные преступные действия.

"Участие северокорейских войск в войне в Украине является незаконным актом, который нарушает Устав ООН и резолюции Совета Безопасности ООН. Официально подтвердив это, Север признал собственные преступные действия", - заявил представитель оборонного ведомства Чон Хакьо.

Он назвал попыткой ввести международное сообщество в заблуждение оправдание Пхеньяном своего шага как такого, что "соответствует духу международных договоров".

"Это обман, направленный на приукрашивание незаконных действий Севера", - отметил представитель южнокорейского минобороны.

Напомним, КНДР официально сообщила об отправке войск в Россию в соответствии с договором о стратегическом партнерстве. А недавно россияне впервые признали участие военных Северной Кореи в войне против Украины, в частности в боевых действиях в Курской области.

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