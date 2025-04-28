КНДР несе відповідальність за затягування війни між РФ та Україною, - Держдеп США
Північна Корея, а також треті країни, що сприяють продовженню війни РФ проти України, несуть за це відповідальність.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Yonhap, про це повідомили у Держдепі США.
Там закликали КНДР припинити розгортання військ, а Росію - припинити підтримку Північної Кореї.
"Треті країни, такі як КНДР, які сприяли затягуванню війни між Росією та Україною, несуть відповідальність за це. ... Ми й надалі стурбовані безпосередньою участю КНДР у війні. Розгортання військових підрозділів КНДР у Росії та будь-яка підтримка, яку Російська Федерація надає КНДР у відповідь, повинні припинитися", - зазначили у Держдепі США.
Там також нагадали, що підготовка військових КНДР Росією порушує резолюції Ради безпеки ООН, які забороняють надавати або ж отримувати допомогу від Пхеньяну.
Нещодавно росіяни вперше визнали участь військових Північної Кореї у війні проти України, зокрема у бойових діях у Курській області.
КНДР офіційно повідомила про відправлення військ до Росії відповідно до договору про стратегічне партнерство.
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