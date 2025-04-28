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Новини Війська КНДР Співпраця КНДР та РФ
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КНДР несе відповідальність за затягування війни між РФ та Україною, - Держдеп США

КНДР визнала відправку військових до РФ. Реакція Держдепу

Північна Корея, а також треті країни, що сприяють продовженню війни РФ проти України, несуть за це відповідальність.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Yonhap, про це повідомили у Держдепі США.

Там закликали КНДР припинити розгортання військ, а Росію - припинити підтримку Північної Кореї.

"Треті країни, такі як КНДР, які сприяли затягуванню війни між Росією та Україною, несуть відповідальність за це. ... Ми й надалі стурбовані безпосередньою участю КНДР у війні. Розгортання військових підрозділів КНДР у Росії та будь-яка підтримка, яку Російська Федерація надає КНДР у відповідь, повинні припинитися", - зазначили у Держдепі США.

Там також нагадали, що підготовка військових КНДР Росією порушує резолюції Ради безпеки ООН, які забороняють надавати або ж отримувати допомогу від Пхеньяну.

Нещодавно росіяни вперше визнали участь військових Північної Кореї у війні проти України, зокрема у бойових діях у Курській області.

КНДР офіційно повідомила про відправлення військ до Росії відповідно до договору про стратегічне партнерство.

Читайте: Від початку Курської операції армія РФ втратила 62,4 тис. військових, 25,2 тис. - безповоротно, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

Держдепартамент США (1629) КНДР (1221) росія (65254) США (22900)


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Топ коментарі
+2
ці три азійські ***** (ще китайська панда за ними) клали болт на рудого імбецила. Це початок кінця західлної цивілізації.
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28.04.2025 09:37
+2
Стурбовані чи глибоко занепокоєні?
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28.04.2025 09:37
+1
тому Америка поцілуе іх у дупу
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28.04.2025 09:46
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ці три азійські ***** (ще китайська панда за ними) клали болт на рудого імбецила. Це початок кінця західлної цивілізації.
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28.04.2025 09:37 Відповісти
Стурбовані чи глибоко занепокоєні?
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28.04.2025 09:37 Відповісти
тому Америка поцілуе іх у дупу
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28.04.2025 09:46 Відповісти
Хто буде слухати сша, коли там президент посміховісько яке лягло під пуйла?
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28.04.2025 09:48 Відповісти
А ось й 3-я світова, вже по факту, але ЄС та Британія у позиції 🙈🙉🙊.....
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28.04.2025 09:48 Відповісти
"гарний хлопчисько" харкнув рудому в рило..
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28.04.2025 09:54 Відповісти
Ну то вграй їх митами!
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28.04.2025 09:55 Відповісти
Північна Корея настільки закрита та ізольована що якщо вона раптом "випарується" з карти світу цього ніхто навіть не помітить крім, звісно, південної Кореї.
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28.04.2025 09:56 Відповісти
Шо за наїзд на союзнічка? Трамп ще не проснувся?
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28.04.2025 10:00 Відповісти
Ну зараз крепкий переговорщік Трамп як зробить щось Ину .... А той візьме і знову Додіку в туфлі насцить , як минулого разу.
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28.04.2025 10:00 Відповісти
І трошки хитрий переклад.
В оригіналі піндоси вжили словосполучення "російсько-українська війна". А не як тут перекладено.Тобто оті "треті країни які винуваті в її продовженні" - це будь хто хто допомагає і Україні також. Типу Германії чи Франції...
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28.04.2025 10:07 Відповісти
 
 