КНДР несет ответственность за затягивание войны между РФ и Украиной, - Госдеп США

Северная Корея, а также третьи страны, способствующие продолжению войны РФ против Украины, несут за это ответственность.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap, об этом сообщили в Госдепе США.

Там призвали КНДР прекратить развертывание войск, а Россию - прекратить поддержку Северной Кореи.

"Третьи страны, такие как КНДР, которые способствовали затягиванию войны между Россией и Украиной, несут ответственность за это. ... Мы и в дальнейшем обеспокоены непосредственным участием КНДР в войне. Развертывание военных подразделений КНДР в России и любая поддержка, которую Российская Федерация предоставляет КНДР в ответ, должны прекратиться", - отметили в Госдепе США.

Там также напомнили, что подготовка военных КНДР Россией нарушает резолюции Совета безопасности ООН, которые запрещают предоставлять или же получать помощь от Пхеньяна.

Недавно россияне впервые признали участие военных Северной Кореи в войне против Украины, в частности в боевых действиях в Курской области.

КНДР официально сообщила об отправке войск в Россию в соответствии с договором о стратегическом партнерстве.

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