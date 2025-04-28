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Новости Войска КНДР Сотрудничество КНДР и РФ
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КНДР несет ответственность за затягивание войны между РФ и Украиной, - Госдеп США

КНДР признала отправку военных в РФ. Реакция Госдепа

Северная Корея, а также третьи страны, способствующие продолжению войны РФ против Украины, несут за это ответственность.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap, об этом сообщили в Госдепе США.

Там призвали КНДР прекратить развертывание войск, а Россию - прекратить поддержку Северной Кореи.

"Третьи страны, такие как КНДР, которые способствовали затягиванию войны между Россией и Украиной, несут ответственность за это. ... Мы и в дальнейшем обеспокоены непосредственным участием КНДР в войне. Развертывание военных подразделений КНДР в России и любая поддержка, которую Российская Федерация предоставляет КНДР в ответ, должны прекратиться", - отметили в Госдепе США.

Там также напомнили, что подготовка военных КНДР Россией нарушает резолюции Совета безопасности ООН, которые запрещают предоставлять или же получать помощь от Пхеньяна.

Недавно россияне впервые признали участие военных Северной Кореи в войне против Украины, в частности в боевых действиях в Курской области.

КНДР официально сообщила об отправке войск в Россию в соответствии с договором о стратегическом партнерстве.

Читайте: С начала Курской операции армия РФ потеряла 62,4 тыс. военных, 25,2 тыс. - безвозвратно, - Генштаб ВСУ

Автор: 

Госдепартамент США (1832) КНДР (1199) россия (95591) США (26719)


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Топ комментарии
+5
ці три азійські ***** (ще китайська панда за ними) клали болт на рудого імбецила. Це початок кінця західлної цивілізації.
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28.04.2025 09:37
+2
Стурбовані чи глибоко занепокоєні?
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28.04.2025 09:37
+2
Хто буде слухати сша, коли там президент посміховісько яке лягло під пуйла?
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28.04.2025 09:48
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ці три азійські ***** (ще китайська панда за ними) клали болт на рудого імбецила. Це початок кінця західлної цивілізації.
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28.04.2025 09:37 Ответить
Стурбовані чи глибоко занепокоєні?
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28.04.2025 09:37 Ответить
тому Америка поцілуе іх у дупу
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28.04.2025 09:46 Ответить
Хто буде слухати сша, коли там президент посміховісько яке лягло під пуйла?
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28.04.2025 09:48 Ответить
А ось й 3-я світова, вже по факту, але ЄС та Британія у позиції 🙈🙉🙊.....
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28.04.2025 09:48 Ответить
"гарний хлопчисько" харкнув рудому в рило..
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28.04.2025 09:54 Ответить
Ну то вграй їх митами!
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28.04.2025 09:55 Ответить
Північна Корея настільки закрита та ізольована що якщо вона раптом "випарується" з карти світу цього ніхто навіть не помітить крім, звісно, південної Кореї.
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28.04.2025 09:56 Ответить
Шо за наїзд на союзнічка? Трамп ще не проснувся?
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28.04.2025 10:00 Ответить
Ну зараз крепкий переговорщік Трамп як зробить щось Ину .... А той візьме і знову Додіку в туфлі насцить , як минулого разу.
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28.04.2025 10:00 Ответить
І трошки хитрий переклад.
В оригіналі піндоси вжили словосполучення "російсько-українська війна". А не як тут перекладено.Тобто оті "треті країни які винуваті в її продовженні" - це будь хто хто допомагає і Україні також. Типу Германії чи Франції...
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28.04.2025 10:07 Ответить
Тобто, провина за агресію та тероризм лежить на кому завгодно, але не на самій кацапетівці...
Держдеп, ти в своєму розумі?
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28.04.2025 10:20 Ответить
А їм про#б0м ваші бла бла бла
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28.04.2025 10:26 Ответить
 
 