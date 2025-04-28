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Південна Корея засудила заяву КНДР про участь своїх військ у війні проти України: Це знущання з міжнародної спільноти

Військові КНДР на війні проти України

У заяві МЗС Південної Кореї зазначається,  що уряд країни засуджує публічне визнання режимом КНДР участі північнокорейських військ у російській війні проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Yonhap.

"Своїм публічним визнанням направлення військ  і твердженнями, що воно повністю відповідає міжнародному праву, режим Північної Кореї знову знущається з міжнародної спільноти. Ми рішуче засуджуємо ці дії", – зазначається в заяві.

У ній підкреслюється, що це перше підтвердження Пхеньяном участі північнокорейських військових у війні Росії проти України, що свідчить про масштабну військову співпрацю Пхеньяна і Москви в порушення міжнародних вимог.

"Відправлення північнокорейських військ на війну, разом із ширшою військовою співпрацею між Росією та Північною Кореєю, є серйозним порушенням міжнародних норм, включаючи Статут ООН та резолюції Ради Безпеки ООН", – заявили в зовнішньополітичному відомстві Південної Кореї.

Сеул закликав Росію та Північну Корею негайно припинити свою незаконну військову співпрацю, яка підриває мир і стабільність в Індо-Тихоокеанському регіоні та за його межами, включаючи Європу.

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"Ми будемо тісно співпрацювати з міжнародним співтовариством, щоб вжити всіх необхідних заходів проти будь-яких дій, які загрожують нашій національній безпеці", - запевнили в МЗС Південної Кореї.

У Міноборони Південної Кореї, своєю чергою, заявили, що підтвердженням участі своїх військових у війні в Україні Північна Корея визнала власні злочинні дії.

"Участь північнокорейських військ у війні в Україні є незаконним актом, який порушує Статут ООН та резолюції Ради Безпеки ООН. Офіційно підтвердивши це, Північ визнала власні злочинні дії", – заявив речник оборонного відомства Чон Хакьо.

Він назвав спробою ввести міжнародну спільноту в оману виправдання Пхеньяном свого кроку як такого, що "відповідає духу міжнародних договорів".

"Це обман, спрямований на прикрашання незаконних дій Півночі", – зазначив речник південнокорейського міноборони.

Нагадаємо, КНДР офіційно повідомила про відправлення військ до Росії відповідно до договору про стратегічне партнерство. А нещодавно росіяни вперше визнали участь військових Північної Кореї у війні проти України, зокрема у бойових діях у Курській області.

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Автор: 

КНДР (1221) Південна Корея (460)


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При трампі КНДР разом з парашею можуть легко "звільнити" південну частину півострова.
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28.04.2025 09:45 Відповісти
і тому південна корея допоможе Україні зброєю як допомогла сша зброєю південній кореї колись сша.
нє?
а чому нє?
бо ось це і є знущання - розказувать що на боці України 40% світового ввп а росія це 2% але, по факту, 40% це жлоби а 2% це зло яке жене в атаку на добро навіть калік бо розуміє що иншого такого гарного моменту може і не бути.
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28.04.2025 09:45 Відповісти
дайте зброю замість тисячі слів!
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28.04.2025 09:56 Відповісти
Надіюсь скоро прилетить. І цим куколдам і такому самому Ізраїлю. І СШП.
Толерація зла іноді гірше самого зла...
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28.04.2025 09:57 Відповісти
В жопу засуньте ваше засудження. Фактично ви навпаки підтримали і Сосію і кндр своїм бездіянням. До вас це скоро повернеться
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28.04.2025 09:58 Відповісти
Це в першу чергу знущання міжнародної, так званої, спільноти над Україною та українцями!
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28.04.2025 10:09 Відповісти
Хлопчики-дівчатка, а ви в курсі, що КНДР вже має дрони і вміє в дрони?
Що в Україні простоюють виробничі потужності, орієнтовані на дрони?
Що в Україні є діючий полігон для випробування як технологій атаки, так і технологій захисту?
І що цей полігон "працює" саме з тими дронами та дроноводами, які діятимуть саме проти вас?
Ніяких висновків до розуму не приходить?
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28.04.2025 10:10 Відповісти
 
 