Росія не зацікавлена в мирі, а участь Північної Кореї у війні - відчайдушні пошуки допомоги, - Єврокомісія

У Європейській комісії вважають, що Росія не прагне до миру, а співпраця з Північною Кореєю свідчить про відчайдушні спроби Кремля отримати допомогу для "придушення" України.

Про це заявила речниця Єврокомісії Анітта Хіппер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Коли йдеться про поглиблення військової співпраці Росії з Північною Кореєю, це надсилає дуже чітке повідомлення стосовно того, що Росія не зацікавлена в мирі. Навпаки, метою Росії залишається придушення України. І Росія відчайдушно шукає будь-якої допомоги, щоб допомогти з цією незаконною агресією, включно з акторами, які серйозно заважають і порушують глобальний мир і безпеку", - зазначила Хіппер.

Вона підкреслила, що така співпраця лише показує ізоляцію Росії на світовій арені, яку значною мірою послаблюють санкції Європейського Союзу. ЄС, у свою чергу, продовжує роботу над новими санкціями та активно підтримує Україну.

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Також, коментуючи недавні переговори між президентами України та США, Паула Піньйо, керівниця пресслужби Єврокомісії, наголосила на важливості визнання недопустимості нападів Росії на Україну, зокрема тих, що відбувалися на вихідних.

"І ми вітаємо ті коментарі, які йдуть також у сенсі визнання того, що напади Росії на Україну, які, до речі, тривали на вихідних, не можуть бути прийняті", - зазначила вона.

Нещодавно росіяни вперше визнали участь військових Північної Кореї у війні проти України, зокрема у бойових діях у Курській області.

КНДР офіційно повідомила про відправлення військ до Росії відповідно до договору про стратегічне партнерство.

У Держдепі США заявили, що Північна Корея, а також треті країни, що сприяють продовженню війни РФ проти України, несуть за це відповідальність.

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