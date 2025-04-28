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Новини Співпраця КНДР та РФ
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Росія не зацікавлена в мирі, а участь Північної Кореї у війні - відчайдушні пошуки допомоги, - Єврокомісія

єврокомісія

У Європейській комісії вважають, що Росія не прагне до миру, а співпраця з Північною Кореєю свідчить про відчайдушні спроби Кремля отримати допомогу для "придушення" України.

Про це заявила речниця Єврокомісії Анітта Хіппер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Коли йдеться про поглиблення військової співпраці Росії з Північною Кореєю, це надсилає дуже чітке повідомлення стосовно того, що Росія не зацікавлена в мирі. Навпаки, метою Росії залишається придушення України. І Росія відчайдушно шукає будь-якої допомоги, щоб допомогти з цією незаконною агресією, включно з акторами, які серйозно заважають і порушують глобальний мир і безпеку", - зазначила Хіппер.

Вона підкреслила, що така співпраця лише показує ізоляцію Росії на світовій арені, яку значною мірою послаблюють санкції Європейського Союзу. ЄС, у свою чергу, продовжує роботу над новими санкціями та активно підтримує Україну.

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Також, коментуючи недавні переговори між президентами України та США, Паула Піньйо, керівниця пресслужби Єврокомісії, наголосила на важливості визнання недопустимості нападів Росії на Україну, зокрема тих, що відбувалися на вихідних.

"І ми вітаємо ті коментарі, які йдуть також у сенсі визнання того, що напади Росії на Україну, які, до речі, тривали на вихідних, не можуть бути прийняті", - зазначила вона.

Нещодавно росіяни вперше визнали участь військових Північної Кореї у війні проти України, зокрема у бойових діях у Курській області.

КНДР офіційно повідомила про відправлення військ до Росії відповідно до договору про стратегічне партнерство.

У Держдепі США заявили, що Північна Корея, а також треті країни, що сприяють продовженню війни РФ проти України, несуть за це відповідальність.

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Европа НЕ СПРОМОЖНА послати навіть 10 000 військ. Европа яка 500 млн. Це просто упічні нічтожества. Не дивно що кучка мусульман ганяє всю Европу
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28.04.2025 14:14 Відповісти
Он електроенергію вирубало у всій Іспанії Португалії і вроді Франції,яка армія🤬
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28.04.2025 14:22 Відповісти
Кому "відчайдушні пошуки допомоги", а кому балістика корейців у квартиру ! Їм у Європі балачки, а нам кожної неділі десятки вбитих. Щось дебет з кредитом не сходяться ! Давайте якось по іншому, по простому, ПО СПРАВЕДЛИВОСТІ ! Як це було у Другу світову. Всі так всі. А не з кущів поради роздавати журналістам.
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28.04.2025 14:26 Відповісти
це ви про мільйони броньованих українських ухилянтів? всі так всі
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28.04.2025 14:45 Відповісти
А давайте без оцього папужого "Попка дурак!" Ухилянти були. У всі часи, у всіх народів. У Хмельниччину селяни аж бігли до війська ? І їх було теж мільйони. А французи чи бельгійці всі подались у гори, щоб мочити фашистів ? Мільйон в ЗСУ зараз, мільйон вже у могилі - це що мало ? Це "незначний" внесок України у цій страшній боротьбі за країну, за, не хочу пафосу, спокій Європи ??? Не треба шукати рівніших, і ще найрівніших. Як не крути, але це - Третя світова. Хоча Європа не хоче називати своїми іменами те, що відбувається. Яка нафіг "гібридна" ?
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28.04.2025 15:09 Відповісти
Оце і вся відповідь.🤮
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28.04.2025 14:27 Відповісти
 
 