КНДР поставляет в Россию не только военных, но и дешевую рабочую силу, - WSJ

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын в рамках стратегического сотрудничества предоставляет России не только военных, но и помогает решить острую проблему дефицита рабочей силы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что несмотря на международные санкции, количество северокорейских работников в России быстро растет. Поскольку нехватка рабочих рук - одна из самых больших проблем Путина, которая возникла из-за падения рождаемости в стране и обострилась из-за войны. По западным оценкам, сотни тысяч россиян погибли в боевых действиях, а бесчисленное количество других бежали из страны.

По данным Министерства труда России, к 2030 году дефицит рабочей силы может вырасти до 2,4 миллиона с 1,5 миллиона сегодня.

Сейчас северокорейские рабочие хлынули в Россию, которых местные работодатели ценят за низкую заработную плату и готовность без нареканий работать по 12 часов в сутки.

По данным южнокорейской разведки, в Россию уже прибыло около 15 тысяч рабочих из КНДР. Многие из них въехали в страну по студенческим визам. По данным Москвы, в 2024 году количество северокорейцев, въехавших в Россию, выросло в 12 раз по сравнению с предыдущим годом. Большинство работает на Дальнем Востоке - регионе, который Путин видит как индустриальный хаб и в который ранее пытался привлечь россиян, предлагая бесплатную землю. Однако российские чиновники надеются, что вскоре больше северокорейских рабочих могут прибыть в крупные города, включая Москву.

Военная и социальная поддержка России

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций запрещает использование северокорейских трудовых мигрантов за рубежом. Но в последние годы Москва и Пхеньян пренебрегают этими правилами, а также многими другими, направленными на наказание Кима за его ядерную программу.

"Это наши соседи. Мы будем развивать наши отношения, нравится это людям или нет", сказал Путин, комментируя сотрудничество с Северной Кореей.

В 2023 году КНДР отправила в Россию 12 000 солдат, а в 2024-м еще 3 000, а также Северная Корея поставляет летальное оружие, в частности баллистические ракеты.

Также Россия и КНДР налаживают активное транспортное сообщение. Регулярные рейсы между городами, поезда через границу, строительство нового моста через реку Тюмень. Северокорейские бригады уже привлечены к строительству школ в региональных столицах РФ.

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По словам северокорейских работников, правительство КНДР забирает более 90% заработной платы, однако остаток в 100-200 долларов в месяц считается высоким доходом в Северной Корее. Поскольку в самой стране рабочий получает лишь несколько долларов в месяц заработной платы.

По словам мигрантов из КНДР, работу за рубежом часто "покупают" через взятки чиновникам.

Российский профсоюз строителей подтверждает использование северокорейских кадров. Согласно отчету ООН за март 2024 года, 120 компаний в РФ имели дело с гражданами КНДР. Москва утверждает, что часть этих компаний уже неактивна.

Рабочих КНДР могут привлечь к строительным работам в разрушенных войной регионах востока Украины.

В 2024 году Россия выдала 8 600 студенческих виз северокорейцам. При этом фактическое количество северокорейских студентов в вузах РФ - лишь 130, что указывает на использование виз не по назначению.

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