Признание участия войск КНДР в войне РФ против Украины свидетельствует о пренебрежении международным правом, - МИД Франции
В МИД Франции заявили, что признание северокорейских войск и их участия в агрессии России против Украины свидетельствует о пренебрежении этих государств к международному праву.
Соответствующее заявление французский МИД обнародовал в пятницу, передает Цензор.НЕТ.
"Северная Корея и Россия признали участие северокорейских солдат в операциях, проводимых в рамках российской агрессии против Украины. Это свидетельствует о пренебрежении этих двух государств к международному праву", - говорится в документе.
Во Франции еще в октябре вместе с партнерами осуждали участие северокорейских военных в войне против Украины, которая является "эскалацией масштабной военной поддержки Северной Кореей агрессивной войны России".
"Этот враждебный акт имеет прямые последствия для безопасности европейцев и в целом для международной безопасности. Мы решительно осуждаем его", - отметили в МИД.
Ведомство также призвало Северную Корею немедленно прекратить любую поддержку российской агрессии, потому что это нарушает резолюции Совета Безопасности, а также соблюдать свои международные обязательства.
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Тобто, прийняття законів які невілюють міжнародне право над російськими і ціла решта інших зашкварних рішень цього досі не довела?
Что вы хотите. если после того, как корейцы начали участвовать в войне, президент сверхдержавы,
сам трамп, сказал, что ын - нормальный парень и он будет с ним встречаться, так кто его будет
осуждать , Гондурас?
Наступає ера хижаків. Аби ти когось, або тебе хтось
Як у того, старого трампа, для танцю, треба ДВОЄ…