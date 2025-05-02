Признание участия войск КНДР в войне РФ против Украины свидетельствует о пренебрежении международным правом, - МИД Франции

В МИД Франции заявили, что признание северокорейских войск и их участия в агрессии России против Украины свидетельствует о пренебрежении этих государств к международному праву.

Соответствующее заявление французский МИД обнародовал в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

"Северная Корея и Россия признали участие северокорейских солдат в операциях, проводимых в рамках российской агрессии против Украины. Это свидетельствует о пренебрежении этих двух государств к международному праву", - говорится в документе.

Во Франции еще в октябре вместе с партнерами осуждали участие северокорейских военных в войне против Украины, которая является "эскалацией масштабной военной поддержки Северной Кореей агрессивной войны России".

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"Этот враждебный акт имеет прямые последствия для безопасности европейцев и в целом для международной безопасности. Мы решительно осуждаем его", - отметили в МИД.

Ведомство также призвало Северную Корею немедленно прекратить любую поддержку российской агрессии, потому что это нарушает резолюции Совета Безопасности, а также соблюдать свои международные обязательства.

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