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Новости Войска КНДР Иностранніе наемники в армии рф
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Признание участия войск КНДР в войне РФ против Украины свидетельствует о пренебрежении международным правом, - МИД Франции

Войска КНДР в войне против Украины: МИД Франции осудило

В МИД Франции заявили, что признание северокорейских войск и их участия в агрессии России против Украины свидетельствует о пренебрежении этих государств к международному праву.

Соответствующее заявление французский МИД обнародовал в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

"Северная Корея и Россия признали участие северокорейских солдат в операциях, проводимых в рамках российской агрессии против Украины. Это свидетельствует о пренебрежении этих двух государств к международному праву", - говорится в документе.

Во Франции еще в октябре вместе с партнерами осуждали участие северокорейских военных в войне против Украины, которая является "эскалацией масштабной военной поддержки Северной Кореей агрессивной войны России".

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"Этот враждебный акт имеет прямые последствия для безопасности европейцев и в целом для международной безопасности. Мы решительно осуждаем его", - отметили в МИД.

Ведомство также призвало Северную Корею немедленно прекратить любую поддержку российской агрессии, потому что это нарушает резолюции Совета Безопасности, а также соблюдать свои международные обязательства.

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КНДР (1209) Франция (3520) наемники рф (2085) война в Украине (4068)


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то у олланда спийте, жабоїди чому міжнародним правом підтираються
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02.05.2025 17:08 Ответить
Зараз договори між країнам, особливо військові, вищі за будь-яке міжнародне право.
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02.05.2025 17:09 Ответить
Визнання участі військ КНДР у війні РФ проти України свідчить про зневагу до міжнародного права
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02.05.2025 17:10 Ответить
Оце прям капітан очеведність.
Тобто, прийняття законів які невілюють міжнародне право над російськими і ціла решта інших зашкварних рішень цього досі не довела?
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02.05.2025 17:12 Ответить
И чо?
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02.05.2025 17:13 Ответить
А ви шо, тільки про це взнали?
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02.05.2025 17:14 Ответить
Да бросьте вы, миру по фиг, кто там участвует в войне, сегодня мир, как никогда разрознен.

Что вы хотите. если после того, как корейцы начали участвовать в войне, президент сверхдержавы,

сам трамп, сказал, что ын - нормальный парень и он будет с ним встречаться, так кто его будет

осуждать , Гондурас?
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02.05.2025 17:17 Ответить
***, а сам факт війни й анексії території - це не зневага? Тільки участь вузькооких чучхе?
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02.05.2025 17:17 Ответить
Хто сильний той і правий- так у світі зараз. Демагогія і іграшки у свободу, рівність закінчуються.
Наступає ера хижаків. Аби ти когось, або тебе хтось
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02.05.2025 17:22 Ответить
А використання Україною з 2022 року, заморожених активів крани-агресора московії, все ніяк не наважаться вирішити, Західні Партнери!!??
Як у того, старого трампа, для танцю, треба ДВОЄ…
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02.05.2025 17:22 Ответить
Уже 10 лет подряд, ***** прилюдно ложит на вас свой свой, кхм, писюн, а вы все делаете заявления
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02.05.2025 17:26 Ответить
11
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02.05.2025 17:38 Ответить
 
 