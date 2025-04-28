Путину и Ким Чен Ыну нельзя верить на слово, - МИД призвал партнеров не допустить дальнейшего сближения режимов РФ и КНДР

Участие КНДР в агрессии РФ против Украины угрожает не только безопасности Европы, но и Индо-Тихоокеанского региона. Украина призывает партнеров объединить усилия в давлении на Москву и Пхеньян и осуществить конкретные шаги, чтобы предотвратить дальнейшее сближение российского и северокорейского режимов.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"Признание российским и северокорейским режимами факта участия военнослужащих из Северной Кореи в боевых действиях против Украины на стороне государства-агрессора в очередной раз подтверждает неоднократные предупреждения Украины о том, что Путину и Ким Чен Ыну нельзя верить на слово. Фактически, российский и северокорейский диктаторы сейчас признали то, что еще недавно официальные представители обоих режимов категорически отрицали", - говорится в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что участие КНДР в агрессии РФ против Украины угрожает не только безопасности Европы, но и Индо-Тихоокеанского региона.

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Кроме того, такое незаконное военное сотрудничество является грубым нарушением норм международного права, в частности Устава ООН и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, подчеркнули в МИД.

"Призываем международных партнеров объединить усилия в давлении на Москву и Пхеньян и осуществить конкретные шаги, чтобы предотвратить дальнейшее сближение российского и северокорейского режимов, что может иметь катастрофические последствия для стабильности на Корейском полуострове и мировой безопасности", - добавили в министерстве.

Напомним, КНДР официально сообщила об отправке войск в Россию в соответствии с договором о стратегическом партнерстве. А недавно россияне впервые признали участие военных Северной Кореи в войне против Украины, в частности в боевых действиях в Курской области.

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