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Новости Войска КНДР Сотрудничество КНДР и РФ
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Путину и Ким Чен Ыну нельзя верить на слово, - МИД призвал партнеров не допустить дальнейшего сближения режимов РФ и КНДР

МИД обратился к партнерам из-за официальной отправки войск КНДР в РФ

Участие КНДР в агрессии РФ против Украины угрожает не только безопасности Европы, но и Индо-Тихоокеанского региона. Украина призывает партнеров объединить усилия в давлении на Москву и Пхеньян и осуществить конкретные шаги, чтобы предотвратить дальнейшее сближение российского и северокорейского режимов.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"Признание российским и северокорейским режимами факта участия военнослужащих из Северной Кореи в боевых действиях против Украины на стороне государства-агрессора в очередной раз подтверждает неоднократные предупреждения Украины о том, что Путину и Ким Чен Ыну нельзя верить на слово. Фактически, российский и северокорейский диктаторы сейчас признали то, что еще недавно официальные представители обоих режимов категорически отрицали", - говорится в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что участие КНДР в агрессии РФ против Украины угрожает не только безопасности Европы, но и Индо-Тихоокеанского региона.

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Кроме того, такое незаконное военное сотрудничество является грубым нарушением норм международного права, в частности Устава ООН и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, подчеркнули в МИД.

"Призываем международных партнеров объединить усилия в давлении на Москву и Пхеньян и осуществить конкретные шаги, чтобы предотвратить дальнейшее сближение российского и северокорейского режимов, что может иметь катастрофические последствия для стабильности на Корейском полуострове и мировой безопасности", - добавили в министерстве.

Напомним, КНДР официально сообщила об отправке войск в Россию в соответствии с договором о стратегическом партнерстве. А недавно россияне впервые признали участие военных Северной Кореи в войне против Украины, в частности в боевых действиях в Курской области.

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Автор: 

КНДР (1199) МИД (6957) россия (95604)


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Топ комментарии
+8
"і здійснити конкретні кроки, щоб запобігти подальшому зближенню російського та північнокорейського режимів."

Які саме? Що може реально завадити їх зближенню?
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28.04.2025 19:39
+3
Не звертайте увагу, це тупо декларативна фігня, такий дипломатичний хід, щоб потім казати "ми попереджали", якщо щось станеться.
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28.04.2025 19:45
+1
А кому зараз із світових політиків, які крутяться навколо України, можна вірити на слово? Трампу? А Зеленському можна вірити на слово?

Настають часи, коли знову вірити можна буде тільки Сміту і Вессону. Чи Малюку і Товстуну (малюк не з СБУ)
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28.04.2025 19:46
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"і здійснити конкретні кроки, щоб запобігти подальшому зближенню російського та північнокорейського режимів."

Які саме? Що може реально завадити їх зближенню?
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28.04.2025 19:39 Ответить
Не звертайте увагу, це тупо декларативна фігня, такий дипломатичний хід, щоб потім казати "ми попереджали", якщо щось станеться.
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28.04.2025 19:45 Ответить
Це не хід,це реальність.Як що ви помітили,путин за останні2-3 тижні став дуже борзим.Він ужесточив вимогі до припинення вогню майже до капітуляціі Украіни.Борзити почав і кітай,але втихую.Це дае право думати,що путін заключив з ними союз. Як що кім буде відкрито на боці пуьіна,то сі буде секретитись.Але всьо може стати,що перестане нам продавати запчастимни до дронів.Як там що,а вони об"едналися.Це факт.Так що перети доні треба привіт,він або дурни,або навмисно робить дебільни поступки.Діяти потрибно вже вчора.
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28.04.2025 19:55 Ответить
А кому зараз із світових політиків, які крутяться навколо України, можна вірити на слово? Трампу? А Зеленському можна вірити на слово?

Настають часи, коли знову вірити можна буде тільки Сміту і Вессону. Чи Малюку і Товстуну (малюк не з СБУ)
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28.04.2025 19:46 Ответить
Все эти призывы останутся призывами, пока путлер и ын не нападут на одну из стран, вот тогда все

будут кричать караул, да будет поздно!
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28.04.2025 19:46 Ответить
Ця ,,одна из стран,, називається Корея. Яка південна.
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28.04.2025 19:56 Ответить
Трамп прийде прийшов все порішає..
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28.04.2025 19:47 Ответить
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28.04.2025 19:54 Ответить
Якщо Зельман підтримує періміріє на 9 травня та, як ЗАВЖДИ, не буде пускати на Москву навіть маленького дрончика. щоб не псувати парад Пабєди, то до жопи ваш сраний МЗС.
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28.04.2025 20:05 Ответить
Яким чином запобігти?
Заборонити трампу називати їх
«хорошими хлопцями»?
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28.04.2025 20:20 Ответить
 
 