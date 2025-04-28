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Путіну та Кім Чен Ину не можна вірити на слово, - МЗС закликало партнерів не допустити подальшого зближення режимів РФ та КНДР

МЗС звернулося до партнерів через офіційне відправлення військ КНДР до РФ

Участь КНДР в агресії РФ проти України загрожує не лише безпеці Європи, а й Індо-Тихоокеанського регіону. Україна закликає партнерів об’єднати зусилля в тиску на Москву та Пхеньян і здійснити конкретні кроки, щоб запобігти подальшому зближенню російського та північнокорейського режимів.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Україні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Визнання російським та північнокорейським режимами факту участі військовослужбовців з Північної Кореї у бойових діях проти України на боці держави-агресора вкотре підтверджує неодноразові попередження України про те, що Путіну та Ким Чен Ину не можна вірити на слово. Фактично, російський та північнокорейський диктатори зараз визнали те, що ще донедавна офіційні представники обох режимів категорично заперечували", - сказано у заяві.

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що участь КНДР в агресії РФ проти України загрожує не лише безпеці Європи, але й Індо-Тихоокеанського регіону.

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Крім того, така незаконна військова співпраця є грубим порушенням норм міжнародного права, зокрема Статуту ООН і відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН, наголосили в МЗС.

"Закликаємо міжнародних партнерів об’єднати зусилля в тиску на Москву та Пхеньян і здійснити конкретні кроки, щоб запобігти подальшому зближенню російського та північнокорейського режимів, що може мати катастрофічні наслідки для стабільності на Корейському півострові та світової безпеки", - додали у міністерстві.

Нагадаємо, КНДР офіційно повідомила про відправлення військ до Росії відповідно до договору про стратегічне партнерство. А нещодавно росіяни вперше визнали участь військових Північної Кореї у війні проти України, зокрема у бойових діях у Курській області.

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Автор: 

КНДР (1221) МЗС (4130) росія (65270)


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Топ коментарі
+8
"і здійснити конкретні кроки, щоб запобігти подальшому зближенню російського та північнокорейського режимів."

Які саме? Що може реально завадити їх зближенню?
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28.04.2025 19:39
+3
Не звертайте увагу, це тупо декларативна фігня, такий дипломатичний хід, щоб потім казати "ми попереджали", якщо щось станеться.
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28.04.2025 19:45
+1
А кому зараз із світових політиків, які крутяться навколо України, можна вірити на слово? Трампу? А Зеленському можна вірити на слово?

Настають часи, коли знову вірити можна буде тільки Сміту і Вессону. Чи Малюку і Товстуну (малюк не з СБУ)
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28.04.2025 19:46
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"і здійснити конкретні кроки, щоб запобігти подальшому зближенню російського та північнокорейського режимів."

Які саме? Що може реально завадити їх зближенню?
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28.04.2025 19:39 Відповісти
Не звертайте увагу, це тупо декларативна фігня, такий дипломатичний хід, щоб потім казати "ми попереджали", якщо щось станеться.
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28.04.2025 19:45 Відповісти
Це не хід,це реальність.Як що ви помітили,путин за останні2-3 тижні став дуже борзим.Він ужесточив вимогі до припинення вогню майже до капітуляціі Украіни.Борзити почав і кітай,але втихую.Це дае право думати,що путін заключив з ними союз. Як що кім буде відкрито на боці пуьіна,то сі буде секретитись.Але всьо може стати,що перестане нам продавати запчастимни до дронів.Як там що,а вони об"едналися.Це факт.Так що перети доні треба привіт,він або дурни,або навмисно робить дебільни поступки.Діяти потрибно вже вчора.
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28.04.2025 19:55 Відповісти
А кому зараз із світових політиків, які крутяться навколо України, можна вірити на слово? Трампу? А Зеленському можна вірити на слово?

Настають часи, коли знову вірити можна буде тільки Сміту і Вессону. Чи Малюку і Товстуну (малюк не з СБУ)
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28.04.2025 19:46 Відповісти
Все эти призывы останутся призывами, пока путлер и ын не нападут на одну из стран, вот тогда все

будут кричать караул, да будет поздно!
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28.04.2025 19:46 Відповісти
Ця ,,одна из стран,, називається Корея. Яка південна.
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28.04.2025 19:56 Відповісти
Трамп прийде прийшов все порішає..
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28.04.2025 19:47 Відповісти
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28.04.2025 19:54 Відповісти
Якщо Зельман підтримує періміріє на 9 травня та, як ЗАВЖДИ, не буде пускати на Москву навіть маленького дрончика. щоб не псувати парад Пабєди, то до жопи ваш сраний МЗС.
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28.04.2025 20:05 Відповісти
Яким чином запобігти?
Заборонити трампу називати їх
«хорошими хлопцями»?
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28.04.2025 20:20 Відповісти
Не мають що робити в мзс, та блогерством займаються- одкровення велике.
Так само,можуть сказати,що не можна їздити на міжнародні зустрічі в формі колишніх диктаторів- напіввійськовому вбранні,згідно дипломатичного протоколу.
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28.04.2025 20:51 Відповісти
 
 