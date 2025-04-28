Путіну та Кім Чен Ину не можна вірити на слово, - МЗС закликало партнерів не допустити подальшого зближення режимів РФ та КНДР

Участь КНДР в агресії РФ проти України загрожує не лише безпеці Європи, а й Індо-Тихоокеанського регіону. Україна закликає партнерів об’єднати зусилля в тиску на Москву та Пхеньян і здійснити конкретні кроки, щоб запобігти подальшому зближенню російського та північнокорейського режимів.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Україні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Визнання російським та північнокорейським режимами факту участі військовослужбовців з Північної Кореї у бойових діях проти України на боці держави-агресора вкотре підтверджує неодноразові попередження України про те, що Путіну та Ким Чен Ину не можна вірити на слово. Фактично, російський та північнокорейський диктатори зараз визнали те, що ще донедавна офіційні представники обох режимів категорично заперечували", - сказано у заяві.

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що участь КНДР в агресії РФ проти України загрожує не лише безпеці Європи, але й Індо-Тихоокеанського регіону.

Читайте також: Китай не коментуватиме участь КНДРівців у війні проти України: Не втручаємося у відносини між іншими країнами

Крім того, така незаконна військова співпраця є грубим порушенням норм міжнародного права, зокрема Статуту ООН і відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН, наголосили в МЗС.

"Закликаємо міжнародних партнерів об’єднати зусилля в тиску на Москву та Пхеньян і здійснити конкретні кроки, щоб запобігти подальшому зближенню російського та північнокорейського режимів, що може мати катастрофічні наслідки для стабільності на Корейському півострові та світової безпеки", - додали у міністерстві.

Нагадаємо, КНДР офіційно повідомила про відправлення військ до Росії відповідно до договору про стратегічне партнерство. А нещодавно росіяни вперше визнали участь військових Північної Кореї у війні проти України, зокрема у бойових діях у Курській області.

Читайте також: РФ також може надати КНДР військову допомогу, - Пєсков