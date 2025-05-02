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Новини Війська КНДР Іноземні найманці в армії РФ
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Визнання участі військ КНДР у війні РФ проти України свідчить про зневагу до міжнародного права, - МЗС Франції

Війська КНДР у війні проти України: МЗС Франції засудило

У МЗС Франції заявили, що визнання північнокорейських військ та їхньої участі в агресії Росії проти України свідчить про зневагу цих держав до міжнародного права.

Відповідну заяву французьке МЗС оприлюднило у п’ятницю, передає Цензор.НЕТ.

"Північна Корея та Росія визнали участь північнокорейських солдатів в операціях, що проводяться в рамках російської агресії проти України. Це свідчить про зневагу цих двох держав до міжнародного права", - йдеться в документі.

У Франції ще в жовтні разом із партнерами засуджували участь північнокорейських військових у війні проти України, яка є "ескалацією масштабної військової підтримки Північною Кореєю агресивної війни Росії".

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"Цей ворожий акт має прямі наслідки для безпеки європейців і загалом для міжнародної безпеки. Ми рішуче засуджуємо його", - наголосили у МЗС.

Відомство також закликало Північну Корею негайно припинити будь-яку підтримку російської агресії, бо це порушує резолюції Ради Безпеки, а також дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань.

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Автор: 

КНДР (1232) Франція (3076) найманці рф (2058) війна в Україні (4102)


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то у олланда спийте, жабоїди чому міжнародним правом підтираються
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02.05.2025 17:08 Відповісти
Зараз договори між країнам, особливо військові, вищі за будь-яке міжнародне право.
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02.05.2025 17:09 Відповісти
Визнання участі військ КНДР у війні РФ проти України свідчить про зневагу до міжнародного права
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02.05.2025 17:10 Відповісти
Оце прям капітан очеведність.
Тобто, прийняття законів які невілюють міжнародне право над російськими і ціла решта інших зашкварних рішень цього досі не довела?
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02.05.2025 17:12 Відповісти
И чо?
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02.05.2025 17:13 Відповісти
А ви шо, тільки про це взнали?
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02.05.2025 17:14 Відповісти
Да бросьте вы, миру по фиг, кто там участвует в войне, сегодня мир, как никогда разрознен.

Что вы хотите. если после того, как корейцы начали участвовать в войне, президент сверхдержавы,

сам трамп, сказал, что ын - нормальный парень и он будет с ним встречаться, так кто его будет

осуждать , Гондурас?
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02.05.2025 17:17 Відповісти
***, а сам факт війни й анексії території - це не зневага? Тільки участь вузькооких чучхе?
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02.05.2025 17:17 Відповісти
Хто сильний той і правий- так у світі зараз. Демагогія і іграшки у свободу, рівність закінчуються.
Наступає ера хижаків. Аби ти когось, або тебе хтось
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02.05.2025 17:22 Відповісти
А використання Україною з 2022 року, заморожених активів крани-агресора московії, все ніяк не наважаться вирішити, Західні Партнери!!??
Як у того, старого трампа, для танцю, треба ДВОЄ…
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02.05.2025 17:22 Відповісти
Уже 10 лет подряд, ***** прилюдно ложит на вас свой свой, кхм, писюн, а вы все делаете заявления
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02.05.2025 17:26 Відповісти
11
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02.05.2025 17:38 Відповісти
 
 