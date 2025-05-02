Визнання участі військ КНДР у війні РФ проти України свідчить про зневагу до міжнародного права, - МЗС Франції
У МЗС Франції заявили, що визнання північнокорейських військ та їхньої участі в агресії Росії проти України свідчить про зневагу цих держав до міжнародного права.
Відповідну заяву французьке МЗС оприлюднило у п’ятницю, передає Цензор.НЕТ.
"Північна Корея та Росія визнали участь північнокорейських солдатів в операціях, що проводяться в рамках російської агресії проти України. Це свідчить про зневагу цих двох держав до міжнародного права", - йдеться в документі.
У Франції ще в жовтні разом із партнерами засуджували участь північнокорейських військових у війні проти України, яка є "ескалацією масштабної військової підтримки Північною Кореєю агресивної війни Росії".
"Цей ворожий акт має прямі наслідки для безпеки європейців і загалом для міжнародної безпеки. Ми рішуче засуджуємо його", - наголосили у МЗС.
Відомство також закликало Північну Корею негайно припинити будь-яку підтримку російської агресії, бо це порушує резолюції Ради Безпеки, а також дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань.
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Тобто, прийняття законів які невілюють міжнародне право над російськими і ціла решта інших зашкварних рішень цього досі не довела?
Что вы хотите. если после того, как корейцы начали участвовать в войне, президент сверхдержавы,
сам трамп, сказал, что ын - нормальный парень и он будет с ним встречаться, так кто его будет
осуждать , Гондурас?
Наступає ера хижаків. Аби ти когось, або тебе хтось
Як у того, старого трампа, для танцю, треба ДВОЄ…