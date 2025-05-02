Визнання участі військ КНДР у війні РФ проти України свідчить про зневагу до міжнародного права, - МЗС Франції

У МЗС Франції заявили, що визнання північнокорейських військ та їхньої участі в агресії Росії проти України свідчить про зневагу цих держав до міжнародного права.

Відповідну заяву французьке МЗС оприлюднило у п’ятницю, передає Цензор.НЕТ.

"Північна Корея та Росія визнали участь північнокорейських солдатів в операціях, що проводяться в рамках російської агресії проти України. Це свідчить про зневагу цих двох держав до міжнародного права", - йдеться в документі.

У Франції ще в жовтні разом із партнерами засуджували участь північнокорейських військових у війні проти України, яка є "ескалацією масштабної військової підтримки Північною Кореєю агресивної війни Росії".

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"Цей ворожий акт має прямі наслідки для безпеки європейців і загалом для міжнародної безпеки. Ми рішуче засуджуємо його", - наголосили у МЗС.

Відомство також закликало Північну Корею негайно припинити будь-яку підтримку російської агресії, бо це порушує резолюції Ради Безпеки, а також дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань.

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