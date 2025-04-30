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КНДР несе відповідальність за війну РФ проти України, - Держдеп США

У США звинуватили КНДР у відповідалності за війну в Україні

У США вважають, що Північна Корея сприяє затягуванню бойових дій в Україні, допомагаючи Росії.

Про це заявила речниця Держдепу США Теммі Брюс, передає Цензор.НЕТ.

"Є й інші країни, які також сприяють цій бійні, і їхні дії роблять можливим її продовження. Треті країни, такі як Північна Корея, увічнили російсько-українську війну, і вони несуть за це відповідальність", - пояснила вона.

За словами речниці, США "стурбовані безпосередньою участю Північної Кореї у війні".

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"Розгортання військового контингенту Північної Кореї в Росії і будь-яка підтримка, що надається Російською Федерацією КНДР у відповідь, мають бути припинені", - додала Брюс.

Вона нагадала, що навчання Росією солдатів КНДР прямо порушує низку резолюцій Ради Безпеки, що "накладають широку заборону на надання або отримання військової підготовки або допомоги КНДР або від КНДР".

Також читайте: Близько 600 північнокорейських військових ліквідовані в боях проти України, - розвідка Південної Кореї

Автор: 

Держдепартамент США (1632) КНДР (1228) росія (65282) США (22925)


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Топ коментарі
+4
Нікчемне бекання-мекання. Зате Україну трампони вміють гарно вкривати вздовж та впоперек.
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30.04.2025 09:33
+3
Тільки Трамп зібрався розцілувати дупу " хорошого хлопця " Ина як Держдеп вперся з своєю ложкою дьогтя ))
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30.04.2025 09:33
+3
"КНДР несе відповідальність за війну РФ проти України
тому в Зеленського немає козирів
і тому треба припинити підтримку України"
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30.04.2025 09:37
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Тільки Трамп зібрався розцілувати дупу " хорошого хлопця " Ина як Держдеп вперся з своєю ложкою дьогтя ))
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30.04.2025 09:33 Відповісти
Нікчемне бекання-мекання. Зате Україну трампони вміють гарно вкривати вздовж та впоперек.
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30.04.2025 09:33 Відповісти
В першу чергу відповідальність лежить на сша, які своєю *діяльністю* чи бездіяльністю 30 років штовхали ху*ла до нападу на Україну.
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30.04.2025 09:34 Відповісти
І у тебе підораша не винна?
Це все агресивні дії та бездіяльність заходу?
Що за кацапські щі у тебе в голові?!
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30.04.2025 09:48 Відповісти
Вважають, стурбовані, мають бути припинені. Потринділи на тому і розійшлись.
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30.04.2025 09:37 Відповісти
"КНДР несе відповідальність за війну РФ проти України
тому в Зеленського немає козирів
і тому треба припинити підтримку України"
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30.04.2025 09:37 Відповісти
Та да! Цинізм хлопців з хрестиками на чолі - він такий.... Ну дуже цинічний.
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30.04.2025 09:40 Відповісти
Про корупцію у кндр нічого не казали?
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30.04.2025 09:37 Відповісти
Поряд зі Штатами несе відповідальність.
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30.04.2025 09:38 Відповісти
Оце так висновок!Виходить з що у 2014 році адмінзданія на донбасі захоплював спецназ півничної кореі а не рашки.А різні гіркини і мотороли,безлери то теж були корейці.Тій кадировці не чеченці а корейці.
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30.04.2025 09:44 Відповісти
Більше того вони горді,що надрали дупу Америці,нехай ,хоч і в Україні. Для них що Америка,що Україна-все єдине.
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30.04.2025 09:45 Відповісти
Кім клав на стурбованість Чубчика.
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30.04.2025 09:45 Відповісти
Так, йому дуже соромно за це
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30.04.2025 09:46 Відповісти
Так у рудого блазня гарні відносини з рокетменом. Вони практично друзі. Нехай попросить пухляка відмовити путлеру. Просто, геніально, велично - все як любить рудий балабол.
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30.04.2025 09:51 Відповісти
А московія і Китай, ні при чому, за логікою ДержДепу, тупоголового??
Щетельней тексти треба готувати, із залученням писарчуків, що розуміють причинно-наслідкові зв'язки!!!
Бо у тих, хто їх зачитують, погано з розумінням ОЧЕВИДНОГО сьогодення!
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30.04.2025 09:52 Відповісти
А яку саме відповідальність вона несе?
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30.04.2025 09:53 Відповісти
И шо, ну несет ответственность, и шо потом?!
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30.04.2025 10:15 Відповісти
 
 