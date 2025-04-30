КНДР несе відповідальність за війну РФ проти України, - Держдеп США
У США вважають, що Північна Корея сприяє затягуванню бойових дій в Україні, допомагаючи Росії.
Про це заявила речниця Держдепу США Теммі Брюс, передає Цензор.НЕТ.
"Є й інші країни, які також сприяють цій бійні, і їхні дії роблять можливим її продовження. Треті країни, такі як Північна Корея, увічнили російсько-українську війну, і вони несуть за це відповідальність", - пояснила вона.
За словами речниці, США "стурбовані безпосередньою участю Північної Кореї у війні".
"Розгортання військового контингенту Північної Кореї в Росії і будь-яка підтримка, що надається Російською Федерацією КНДР у відповідь, мають бути припинені", - додала Брюс.
Вона нагадала, що навчання Росією солдатів КНДР прямо порушує низку резолюцій Ради Безпеки, що "накладають широку заборону на надання або отримання військової підготовки або допомоги КНДР або від КНДР".
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Це все агресивні дії та бездіяльність заходу?
Що за кацапські щі у тебе в голові?!
тому в Зеленського немає козирів
і тому треба припинити підтримку України"
Щетельней тексти треба готувати, із залученням писарчуків, що розуміють причинно-наслідкові зв'язки!!!
Бо у тих, хто їх зачитують, погано з розумінням ОЧЕВИДНОГО сьогодення!