КНДР несе відповідальність за війну РФ проти України, - Держдеп США

У США вважають, що Північна Корея сприяє затягуванню бойових дій в Україні, допомагаючи Росії.

Про це заявила речниця Держдепу США Теммі Брюс, передає Цензор.НЕТ.

"Є й інші країни, які також сприяють цій бійні, і їхні дії роблять можливим її продовження. Треті країни, такі як Північна Корея, увічнили російсько-українську війну, і вони несуть за це відповідальність", - пояснила вона.

За словами речниці, США "стурбовані безпосередньою участю Північної Кореї у війні".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путіну та Кім Чен Ину не можна вірити на слово, - МЗС закликало партнерів не допустити подальшого зближення режимів РФ та КНДР

"Розгортання військового контингенту Північної Кореї в Росії і будь-яка підтримка, що надається Російською Федерацією КНДР у відповідь, мають бути припинені", - додала Брюс.

Вона нагадала, що навчання Росією солдатів КНДР прямо порушує низку резолюцій Ради Безпеки, що "накладають широку заборону на надання або отримання військової підготовки або допомоги КНДР або від КНДР".

Також читайте: Близько 600 північнокорейських військових ліквідовані в боях проти України, - розвідка Південної Кореї