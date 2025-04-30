Близько 600 північнокорейських військових ліквідовані в боях проти України, - розвідка Південної Кореї

У боях на боці РФ вже ліквідовано близько 600 північнокорейських військовослужбовців.

Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на espreso.

У середу, 30 квітня, законодавці з Південної Кореї посиланням на розвідувальне відомство заявили, що близько 600 північнокорейських військовослужбовців ліквідовані на війні в Україні. Загалом, за їхніми даними, на фронт було відправлено близько 15 тис. солдатів.

Також посадовці зазначають, що військові з КНДР "продемонстрували ознаки поліпшення своїх бойових можливостей".

Нагадаємо, нещодавно росіяни вперше визнали участь військових Північної Кореї у війні проти України, зокрема у бойових діях у Курській області.

КНДР офіційно повідомила про відправлення військ до Росії відповідно до договору про стратегічне партнерство.

У Держдепі США заявили, що Північна Корея, а також треті країни, що сприяють продовженню війни РФ проти України, несуть за це відповідальність.

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