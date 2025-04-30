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Новини Військові КНДР на Курщині
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Близько 600 північнокорейських військових ліквідовані в боях проти України, - розвідка Південної Кореї

два корейця один 200

У боях на боці РФ вже ліквідовано близько 600 північнокорейських військовослужбовців.

Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на espreso.

У середу, 30 квітня, законодавці з Південної Кореї посиланням на розвідувальне відомство заявили, що близько 600 північнокорейських військовослужбовців ліквідовані на війні в Україні. Загалом, за їхніми даними, на фронт було відправлено близько 15 тис. солдатів.

Також посадовці зазначають, що військові з КНДР "продемонстрували ознаки поліпшення своїх бойових можливостей".

Нагадаємо, нещодавно росіяни вперше визнали участь військових Північної Кореї у війні проти України, зокрема у бойових діях у Курській області.

КНДР офіційно повідомила про відправлення військ до Росії відповідно до договору про стратегічне партнерство.

У Держдепі США заявили, що Північна Корея, а також треті країни, що сприяють продовженню війни РФ проти України, несуть за це відповідальність.

Також читайте: Південна Корея засудила заяву КНДР про участь своїх військ у війні проти України: Це знущання з міжнародної спільноти

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КНДР (1228) ліквідація (3945) Південна Корея (461)


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А Зеленському доповідали, що не менше як 3000.
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30.04.2025 07:34 Відповісти
"військові з КНДР "продемонстрували ознаки поліпшення своїх бойових можливостей". Джерело: https://censor.net/ua/n3549552

Навчилися розосереджуваться і ховаться від наших дронів?
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30.04.2025 07:36 Відповісти
А ***** каже: пАтерь нЕт.
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30.04.2025 07:38 Відповісти
та хто ж ту клоповню рахує?
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30.04.2025 07:43 Відповісти
А звідки про це знає розвідка Республіки Корея?
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30.04.2025 07:55 Відповісти
Хз,може знає, бо розвідки так і працюють, щоб знати? Це не коФє в Криму вже другий рік пити і розказувати про 100500 замахів на найвеличнішого.
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30.04.2025 07:59 Відповісти
 
 