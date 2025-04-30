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Новости Военные КНДР на Курщине
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Около 600 северокорейских военных ликвидированы в боях против Украины, - разведка Южной Кореи

два кореянина один 200

В боях на стороне РФ уже ликвидировано около 600 северокорейских военнослужащих.

Об этом сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на espreso.

В среду, 30 апреля, законодатели из Южной Кореи со ссылкой на разведывательное ведомство заявили, что около 600 северокорейских военнослужащих ликвидированы на войне в Украине. Всего, по их данным, на фронт было отправлено около 15 тыс. солдат.

Также чиновники отмечают, что военные из КНДР "продемонстрировали признаки улучшения своих боевых возможностей".

Напомним, недавно россияне впервые признали участие военных Северной Кореи в войне против Украины, в частности в боевых действиях в Курской области.

КНДР официально сообщила об отправке войск в Россию в соответствии с договором о стратегическом партнерстве.

В Госдепе США заявили, что Северная Корея, а также третьи страны, способствующие продолжению войны РФ против Украины, несут за это ответственность.

Также читайте: Южная Корея осудила заявление КНДР об участии своих войск в войне против Украины: Это издевательство над международным сообществом

Автор: 

КНДР (1206) ликвидация (3563) Южная Корея (336)


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Топ комментарии
+2
Хз,може знає, бо розвідки так і працюють, щоб знати? Це не коФє в Криму вже другий рік пити і розказувати про 100500 замахів на найвеличнішого.
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30.04.2025 07:59
+1
А Зеленському доповідали, що не менше як 3000.
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30.04.2025 07:34
+1
"військові з КНДР "продемонстрували ознаки поліпшення своїх бойових можливостей". Джерело: https://censor.net/ua/n3549552

Навчилися розосереджуваться і ховаться від наших дронів?
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30.04.2025 07:36
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А Зеленському доповідали, що не менше як 3000.
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30.04.2025 07:34 Ответить
"військові з КНДР "продемонстрували ознаки поліпшення своїх бойових можливостей". Джерело: https://censor.net/ua/n3549552

Навчилися розосереджуваться і ховаться від наших дронів?
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30.04.2025 07:36 Ответить
А ***** каже: пАтерь нЕт.
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30.04.2025 07:38 Ответить
та хто ж ту клоповню рахує?
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30.04.2025 07:43 Ответить
А звідки про це знає розвідка Республіки Корея?
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30.04.2025 07:55 Ответить
Хз,може знає, бо розвідки так і працюють, щоб знати? Це не коФє в Криму вже другий рік пити і розказувати про 100500 замахів на найвеличнішого.
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30.04.2025 07:59 Ответить
тобто приїхало 3000, а загинуло 600?
інших бережуть?
от, що, за маячня?
герасімофф, за 600 собакоїдів буде розкривати секрет про їхню присутність, а корейський пєльмєнь, готує наступних 8000?
довіряю виключно естонській розвідці!
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30.04.2025 08:13 Ответить
Вони хоть пожерти встигли, або собак всіх до них москалі з'їли
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30.04.2025 08:47 Ответить
За це Південна Корея дасть нам свій короткий пеніс.
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30.04.2025 09:29 Ответить
Косооки мавпи сдохніть всі, якщо не з голоду то від ЗСУ !!!
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30.04.2025 09:38 Ответить
 
 