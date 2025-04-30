Около 600 северокорейских военных ликвидированы в боях против Украины, - разведка Южной Кореи

В боях на стороне РФ уже ликвидировано около 600 северокорейских военнослужащих.

Об этом сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на espreso.

В среду, 30 апреля, законодатели из Южной Кореи со ссылкой на разведывательное ведомство заявили, что около 600 северокорейских военнослужащих ликвидированы на войне в Украине. Всего, по их данным, на фронт было отправлено около 15 тыс. солдат.

Также чиновники отмечают, что военные из КНДР "продемонстрировали признаки улучшения своих боевых возможностей".

Напомним, недавно россияне впервые признали участие военных Северной Кореи в войне против Украины, в частности в боевых действиях в Курской области.

КНДР официально сообщила об отправке войск в Россию в соответствии с договором о стратегическом партнерстве.

В Госдепе США заявили, что Северная Корея, а также третьи страны, способствующие продолжению войны РФ против Украины, несут за это ответственность.

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