КНДР несет ответственность за войну РФ против Украины, - Госдеп США
В США считают, что Северная Корея способствует затягиванию боевых действий в Украине, помогая России.
Об этом заявила пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс, передает Цензор.НЕТ.
"Есть и другие страны, которые также способствуют этой бойне, и их действия делают возможным ее продолжение. Третьи страны, такие как Северная Корея, увековечили российско-украинскую войну, и они несут за это ответственность", - пояснила она.
По словам пресс-секретаря, США "обеспокоены непосредственным участием Северной Кореи в войне".
"Развертывание военного контингента Северной Кореи в России и любая поддержка, оказываемая Российской Федерацией КНДР в ответ, должны быть прекращены", - добавила Брюс.
Она напомнила, что обучение Россией солдат КНДР прямо нарушает ряд резолюций Совета Безопасности, которые "накладывают широкий запрет на предоставление или получение военной подготовки или помощи КНДР или от КНДР".
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Це все агресивні дії та бездіяльність заходу?
Що за кацапські щі у тебе в голові?!
тому в Зеленського немає козирів
і тому треба припинити підтримку України"
А Трамп вимагає собі Канаду, Гренландію, і Панаму...
Щетельней тексти треба готувати, із залученням писарчуків, що розуміють причинно-наслідкові зв'язки!!!
Бо у тих, хто їх зачитують, погано з розумінням ОЧЕВИДНОГО сьогодення!