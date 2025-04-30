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Новости Войска КНДР Сотрудничество КНДР и РФ
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КНДР несет ответственность за войну РФ против Украины, - Госдеп США

В США обвинили КНДР в ответственности за войну в Украине

В США считают, что Северная Корея способствует затягиванию боевых действий в Украине, помогая России.

Об этом заявила пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс, передает Цензор.НЕТ.

"Есть и другие страны, которые также способствуют этой бойне, и их действия делают возможным ее продолжение. Третьи страны, такие как Северная Корея, увековечили российско-украинскую войну, и они несут за это ответственность", - пояснила она.

По словам пресс-секретаря, США "обеспокоены непосредственным участием Северной Кореи в войне".

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"Развертывание военного контингента Северной Кореи в России и любая поддержка, оказываемая Российской Федерацией КНДР в ответ, должны быть прекращены", - добавила Брюс.

Она напомнила, что обучение Россией солдат КНДР прямо нарушает ряд резолюций Совета Безопасности, которые "накладывают широкий запрет на предоставление или получение военной подготовки или помощи КНДР или от КНДР".

Также читайте: Около 600 северокорейских военных ликвидированы в боях против Украины, - разведка Южной Кореи

Автор: 

Госдепартамент США (1834) КНДР (1206) россия (95615) США (26743)


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Топ комментарии
+10
Нікчемне бекання-мекання. Зате Україну трампони вміють гарно вкривати вздовж та впоперек.
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30.04.2025 09:33
+8
Тільки Трамп зібрався розцілувати дупу " хорошого хлопця " Ина як Держдеп вперся з своєю ложкою дьогтя ))
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30.04.2025 09:33
+7
"КНДР несе відповідальність за війну РФ проти України
тому в Зеленського немає козирів
і тому треба припинити підтримку України"
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30.04.2025 09:37
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Тільки Трамп зібрався розцілувати дупу " хорошого хлопця " Ина як Держдеп вперся з своєю ложкою дьогтя ))
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30.04.2025 09:33 Ответить
Нікчемне бекання-мекання. Зате Україну трампони вміють гарно вкривати вздовж та впоперек.
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30.04.2025 09:33 Ответить
І у тебе підораша не винна?
Це все агресивні дії та бездіяльність заходу?
Що за кацапські щі у тебе в голові?!
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30.04.2025 09:48 Ответить
Вважають, стурбовані, мають бути припинені. Потринділи на тому і розійшлись.
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30.04.2025 09:37 Ответить
"КНДР несе відповідальність за війну РФ проти України
тому в Зеленського немає козирів
і тому треба припинити підтримку України"
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30.04.2025 09:37 Ответить
Та да! Цинізм хлопців з хрестиками на чолі - він такий.... Ну дуже цинічний.
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30.04.2025 09:40 Ответить
Про корупцію у кндр нічого не казали?
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30.04.2025 09:37 Ответить
Поряд зі Штатами несе відповідальність.
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30.04.2025 09:38 Ответить
Оце так висновок!Виходить з що у 2014 році адмінзданія на донбасі захоплював спецназ півничної кореі а не рашки.А різні гіркини і мотороли,безлери то теж були корейці.Тій кадировці не чеченці а корейці.
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30.04.2025 09:44 Ответить
Більше того вони горді,що надрали дупу Америці,нехай ,хоч і в Україні. Для них що Америка,що Україна-все єдине.
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30.04.2025 09:45 Ответить
Кім клав на стурбованість Чубчика.
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30.04.2025 09:45 Ответить
Так, йому дуже соромно за це
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30.04.2025 09:46 Ответить
Так у рудого блазня гарні відносини з рокетменом. Вони практично друзі. Нехай попросить пухляка відмовити путлеру. Просто, геніально, велично - все як любить рудий балабол.
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30.04.2025 09:51 Ответить
А чим "рекетмен" Путін відрізняється від "рекетмена" Трампа? Путін вимагає собі Україну (з перспективою повернення в склад Росії ВСІХ країн, які були підконтрольні СРСР, до його розвалу...)
А Трамп вимагає собі Канаду, Гренландію, і Панаму...
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30.04.2025 10:22 Ответить
А московія і Китай, ні при чому, за логікою ДержДепу, тупоголового??
Щетельней тексти треба готувати, із залученням писарчуків, що розуміють причинно-наслідкові зв'язки!!!
Бо у тих, хто їх зачитують, погано з розумінням ОЧЕВИДНОГО сьогодення!
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30.04.2025 09:52 Ответить
А яку саме відповідальність вона несе?
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30.04.2025 09:53 Ответить
И шо, ну несет ответственность, и шо потом?!
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30.04.2025 10:15 Ответить
І що ви із цим зробите, москальські посіпаки, якщо Трамп підтримує ***** і москальську агресію?
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30.04.2025 10:18 Ответить
А ТРАМП не несе цю "ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ"?!!! Бо саме він, відмовою від надання нам озброєння, для оборони від агресора, заохочує Кремль до продовження війни!
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30.04.2025 10:19 Ответить
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30.04.2025 10:41 Ответить
Знов стурбованність.... Ким чен зараз сміється над сша.
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30.04.2025 11:27 Ответить
 
 