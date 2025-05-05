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Новини Співпраця КНДР та РФ
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КНДР постачає в Росію не лише військових, а й дешеву робочу силу, - WSJ

КНДР та РФ посилює військову та соціальну співпрацю

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин в рамках стратегічного співробітництва надає Росії не лише військових, а й допомагає розв'язати гостру проблему дефіциту робочої сили.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що попри міжнародні санкції, кількість північнокорейських працівників у Росії швидко зростає. Оскільки брак робочих рук - одна з найбільших проблем Путіна, яка виникла через падіння народжуваності в країні та загострилася через війну. За західними оцінками, сотні тисяч росіян загинули в бойових діях, а незліченна кількість інших втекли з країни.

За даними Міністерства праці Росії, до 2030 року дефіцит робочої сили може зрости до 2,4 мільйона з 1,5 мільйона сьогодні.
Зараз північнокорейські робітники хлинули до Росії, яких місцеві роботодавці цінують за низьку заробітну плату і готовність без нарікань працювати по 12 годин на добу.

За даними південнокорейської розвідки, до Росії вже прибуло близько 15 тисяч робітників з КНДР. Багато з них в'їхали в країну за студенськими візами. За даними Москви, у 2024 році кількість північнокорейців, які в'їхали до Росії, зросла у 12 разів порівняно з попереднім роком. Більшість працює на Далекому Сході - регіоні, який Путін бачить як індустріальний хаб і в який раніше намагався залучити росіян, пропонуючи безкоштовну землю. Проте російські чиновники сподіваються, що незабаром більше північнокорейських робітників можуть прибути до великих міст, включно з Москвою.

Військова та соціальна підтримка Росії

Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй забороняє використання північнокорейських трудових мігрантів за кордоном. Але в останні роки Москва і Пхеньян нехтують цими правилами, а також багатьма іншими, спрямованими на покарання Кіма за його ядерну програму.

"Це наші сусіди. Ми будемо розвивати наші відносини, подобається це людям чи ні", сказав Путін, коментуючи співпрацю з Північною Кореєю.

У 2023 році КНДР відправила в Росію 12 000 солдатів, а в 2024-му ще 3 000, а також Північна Корея постачає летальну зброю, зокрема балістичні ракети.

Також Росія та КНДР налагоджують активне транспортне сполучення. Регулярні рейси між містами, поїзди через кордон, будівництво нового мосту через річку Тюмень. Північнокорейські бригади вже залучені до будівництва шкіл у регіональних столицях РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Визнання участі військ КНДР у війні РФ проти України свідчить про зневагу до міжнародного права, - МЗС Франції

За словами північнокорейських працівників, уряд КНДР забирає понад  90% заробітної плати, проте залишок у 100–200 доларів на місяць вважається високим доходом у Північній Кореї. Оскільки у самій країни робітник отримує лише кілька доларів на місяць заробітної плати.

За словами мігрантів з КНДР, роботу за кордоном часто "купують" через хабарі урядовцям.

Російська профспілка будівельників підтверджує використання північнокорейських кадрів. Згідно зі звітом ООН за березень 2024 року, 120 компаній у РФ мали справу з громадянами КНДР. Москва стверджує, що частина цих компаній уже неактивна.

Робітників КНДР можуть залучити до будівельних робіт у зруйнованих війною регіонах сходу України.

У 2024 році Росія видала 8 600 студентських віз північнокорейцям. При цьому фактична кількість північнокорейських студентів у ВНЗ РФ - лише 130, що вказує на використання віз не за призначенням.

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Автор: 

КНДР (1233) росія (65346) співпраця (1060)


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Топ коментарі
+1
Мабуть, і про рабів чучхе, домовлялися на Олімпіаді у хунвейбінів, ****** з його паханом, Сі дзен пинєм??
Це уже, історично, Олімпіада і московська війна!
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05.05.2025 12:05
+1
Сьогодні Захід переживав за робочу силу на рашці
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05.05.2025 12:07
+1
а также к ним едут пачками таджики, киргизы, тукмены и индусы и прочие нации где уровень жизни очень низкий. Местные судя по их пабликам страдают от этих диких народностей ибо они местных насилуют, грабят и убивают а их василич им вместо срока дает гражданство направо и налево. А новость то в чем собственно говоря, это обычный процесс во многих странах когда в более развитые едут люди с менее развитых за лучшей жизнью и заработками
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05.05.2025 12:14
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Мабуть, і про рабів чучхе, домовлялися на Олімпіаді у хунвейбінів, ****** з його паханом, Сі дзен пинєм??
Це уже, історично, Олімпіада і московська війна!
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05.05.2025 12:05 Відповісти
Так "учитель" був "достойний"!!! Так само була Олімпіада у Мюнхені, де, через спорт, прославлялася "велич" нацизму, а потім - ІІ Світова війна. А тепер - Олімпіада в Пекіні, де, через спорт, прославлялася "велич" "рашизму"... І потім - початок ІІІ світової...
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05.05.2025 12:46 Відповісти
Сьогодні Захід переживав за робочу силу на рашці
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05.05.2025 12:07 Відповісти
Поскольку мир молчит и его не интересует что северная корея участвует в войне, то так и будет

дальше продолжаться.

Позор и стыд всему человечеству!
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05.05.2025 12:09 Відповісти
а также к ним едут пачками таджики, киргизы, тукмены и индусы и прочие нации где уровень жизни очень низкий. Местные судя по их пабликам страдают от этих диких народностей ибо они местных насилуют, грабят и убивают а их василич им вместо срока дает гражданство направо и налево. А новость то в чем собственно говоря, это обычный процесс во многих странах когда в более развитые едут люди с менее развитых за лучшей жизнью и заработками
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05.05.2025 12:14 Відповісти
Невже дешевша ніж наша робоча сила в Україні? Скільки наших людей поїхали за кордон, шукаючи кращої долі?
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05.05.2025 12:15 Відповісти
Так , в рашці дешевша робоча сила.
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05.05.2025 12:25 Відповісти
уряд КНДР забирає понад 90% заробітної плати, проте залишок у 100-200 доларів на місяць вважається високим доходом у Північній Кореї. Джерело: https://censor.net/ua/n3550449

Зараплата робітника = 1000$ - 2000$ на місяць ?
Не вірю - хіба на війні ...
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05.05.2025 12:22 Відповісти
Даже у кровавых диктаторов есть надежные друзья,у клоунов только зрители.
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05.05.2025 12:33 Відповісти
Весь сброд на кацапіі був завжди , а сьогодні ще й прибувають
косоокі кімченинівці , пі @дець
ю
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05.05.2025 12:35 Відповісти
 
 