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Новини Співпраця КНДР та РФ
1 709 19

США в Радбезі ООН: Росія цинічно порушує санкційний режим щодо КНДР

Дороті Ші звинуватила РФ у порушенні санкцій проти КНДР

В. о. постпреда США при ООН Дороті Ші на засіданні Радбезу виступила з відкритою критикою Росії, яка отримує зброю з Північної Кореї, в порушення санкцій, затверджених Радою Безпеки ООН.

Як інформує Цензор.НЕТ про це пише Укрінформ.

Ші зазначила, що рік тому Росія наклала вето на продовження мандату групи експертів з моніторингу виконання санкцій проти КНДР. Це відбулося за мовчазної підтримки Китаю та позбавило  всі держави-члени ООН важливої, об'єктивної інформації.

Попри це незалежні та авторитетні експерти з таких організацій, як Центр відкритих джерел, продовжують розслідувати й надавати інформацію про порушення резолюцій стосовно КНДР.  Вона подякувала цим організаціям за "систематичне вивчення сотень супутникових знімків і створення інноваційних тривимірних моделей суден, контейнерів і боєприпасів для підрахунку артилерійських снарядів, ракет та інших боєприпасів на мільярди доларів, які Росія продовжує імпортувати з КНДР, порушуючи санкції Ради Безпеки".

Крім того, Північна Корея продовжує зухвало порушувати резолюції РБ, експортуючи вугілля та залізну руду до Китаю, додала вона.

"Росія цинічно перешкоджає роботі Ради Безпеки з імплементації санкцій щодо КНДР, намагаючись уникнути звинувачень у власних порушеннях", – наголосила дипломатка.

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За її словами, РБ має розглянути ці кричущі порушення резолюцій, попри спротив Росії та Китаю.

Ші розповіла, що з вересня 2023 року Північна Корея передала Росії понад 24 тис. контейнерів з боєприпасами та понад 100 балістичних ракет для використання проти України.

Вона підкреслила, що ці поставки є грубим порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН, які забороняють отримання або надання зброї, військової допомоги та пов’язаних матеріалів з боку КНДР.

"КНДР і Росія грубо порушують ці резолюції в обох напрямках", – сказала в. о. постпреда.

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Вона підкреслила, що всі резолюції щодо КНДР залишаються чинними, попри спроби Росії та Китаю заблокувати поновлення роботи групи експертів з моніторингу.

За її словами, США готові внести до санкційного списку конкретні судна, які задіяні в порушенні санкцій проти КНДР.

Зазначається, що США вдалися від відвертої критики Росії вперше за кілька місяців після зміни курсу адміністрації президента Дональда Трампа. Остання, доволі м’яка, критика в Радбезі від США на адресу Москви пролунала 28 лютого, коли ексзаступник постпреда Роберт Вуд звинуватив її в створенні гуманітарних криз, зокрема в Україні.

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Автор: 

КНДР (1236) росія (65394) США (23065) Радбез ООН (859)


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Топ коментарі
+7
конченные импотенты, которые не могут публично осудить рашку....
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08.05.2025 07:50
+5
а шо вона ще не порушила ?
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08.05.2025 07:49
+2
Такі дії московії щодо допомоги КНДР та Ірану, з ОТРИМАННЯ ядерної зброї, проводяться нею ще з 2008 року!
А хлопці, нарешті РОЗДУПЛИЛИСЯ!!! Ясновидців таких, чимало на посадах!
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08.05.2025 07:46
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Такі дії московії щодо допомоги КНДР та Ірану, з ОТРИМАННЯ ядерної зброї, проводяться нею ще з 2008 року!
А хлопці, нарешті РОЗДУПЛИЛИСЯ!!! Ясновидців таких, чимало на посадах!
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08.05.2025 07:46 Відповісти
Ніхто там не роздуплився.
Безкінечні балачки.
А назвати путіна воєнним злочинцем і терористом #1 на планеті очко жим-жим?
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08.05.2025 08:24 Відповісти
а шо вона ще не порушила ?
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08.05.2025 07:49 Відповісти
конченные импотенты, которые не могут публично осудить рашку....
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08.05.2025 07:50 Відповісти
Ця Дороті Ші ще отримає на горіхи від рудого защеканця за такі балачки.
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08.05.2025 07:59 Відповісти
Мабуть ні, скоріше вона діє за інструкцією, бо раніше на ху....лостан міністр фінансів наїхав, причому особисто на ху...ло. Мабуть трампанутого ху...ло достал вже
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08.05.2025 08:21 Відповісти
Vladimir STOP.
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08.05.2025 07:56 Відповісти
Глибокі стурбатори 🤣
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08.05.2025 07:59 Відповісти
Присоромили Їх
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08.05.2025 08:00 Відповісти
Правильно казав Роман Цимбалюк, що Путлєр переконає Трамба, що росію треба задушити.
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08.05.2025 08:04 Відповісти
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08.05.2025 08:08 Відповісти
Цікаво, а Гітлер теж так робив, або йому слова ніхто не давав, бо він був злочинцем
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08.05.2025 08:17 Відповісти
А голосувати в ООН разом із кацапами та КНДР не цинічно,нє?
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08.05.2025 08:37 Відповісти
Гарне питання, до речі
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08.05.2025 08:41 Відповісти
для русні трамп черговий смішний клован
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08.05.2025 08:40 Відповісти
от би хтось з північнокорейців встав і на весь їх ООН крикнув
---і шо ви нам зробите ,йо***бані імпотенти...
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08.05.2025 08:50 Відповісти
А ніжкою топотили? А як же заява Трампа, що путін - найкращій його друзяка?
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08.05.2025 08:55 Відповісти
So?
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08.05.2025 09:03 Відповісти
********* цинічно порушує все що можна порушити
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08.05.2025 09:39 Відповісти
 
 