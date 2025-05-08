США в Радбезі ООН: Росія цинічно порушує санкційний режим щодо КНДР

В. о. постпреда США при ООН Дороті Ші на засіданні Радбезу виступила з відкритою критикою Росії, яка отримує зброю з Північної Кореї, в порушення санкцій, затверджених Радою Безпеки ООН.

Як інформує Цензор.НЕТ про це пише Укрінформ.

Ші зазначила, що рік тому Росія наклала вето на продовження мандату групи експертів з моніторингу виконання санкцій проти КНДР. Це відбулося за мовчазної підтримки Китаю та позбавило всі держави-члени ООН важливої, об'єктивної інформації.

Попри це незалежні та авторитетні експерти з таких організацій, як Центр відкритих джерел, продовжують розслідувати й надавати інформацію про порушення резолюцій стосовно КНДР. Вона подякувала цим організаціям за "систематичне вивчення сотень супутникових знімків і створення інноваційних тривимірних моделей суден, контейнерів і боєприпасів для підрахунку артилерійських снарядів, ракет та інших боєприпасів на мільярди доларів, які Росія продовжує імпортувати з КНДР, порушуючи санкції Ради Безпеки".

Крім того, Північна Корея продовжує зухвало порушувати резолюції РБ, експортуючи вугілля та залізну руду до Китаю, додала вона.

"Росія цинічно перешкоджає роботі Ради Безпеки з імплементації санкцій щодо КНДР, намагаючись уникнути звинувачень у власних порушеннях", – наголосила дипломатка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": КНДР постачає в Росію не лише військових, а й дешеву робочу силу, - WSJ

За її словами, РБ має розглянути ці кричущі порушення резолюцій, попри спротив Росії та Китаю.

Ші розповіла, що з вересня 2023 року Північна Корея передала Росії понад 24 тис. контейнерів з боєприпасами та понад 100 балістичних ракет для використання проти України.

Вона підкреслила, що ці поставки є грубим порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН, які забороняють отримання або надання зброї, військової допомоги та пов’язаних матеріалів з боку КНДР.

"КНДР і Росія грубо порушують ці резолюції в обох напрямках", – сказала в. о. постпреда.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": КНДР несе відповідальність за війну РФ проти України, - Держдеп США

Вона підкреслила, що всі резолюції щодо КНДР залишаються чинними, попри спроби Росії та Китаю заблокувати поновлення роботи групи експертів з моніторингу.

За її словами, США готові внести до санкційного списку конкретні судна, які задіяні в порушенні санкцій проти КНДР.

Зазначається, що США вдалися від відвертої критики Росії вперше за кілька місяців після зміни курсу адміністрації президента Дональда Трампа. Остання, доволі м’яка, критика в Радбезі від США на адресу Москви пролунала 28 лютого, коли ексзаступник постпреда Роберт Вуд звинуватив її в створенні гуманітарних криз, зокрема в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія не зацікавлена в мирі, а участь Північної Кореї у війні - відчайдушні пошуки допомоги, - Єврокомісія